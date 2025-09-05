Thứ trưởng Bộ Công an: Tội phạm lừa đảo trên mạng đã giảm

Sáng 5.9, tiếp tục phiên họp 49, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2025.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại nêu ý kiến tại phiên họp ẢNH: GIA HÂN

Đề xuất quản lý chặt tài khoản Tiktok, Facebook

Báo cáo thẩm tra tóm tắt, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật - Tư pháp Hoàng Thanh Tùng đánh giá, Chính phủ đã có nhiều nỗ lực và đề ra nhiều giải pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với tội phạm và vi phạm pháp luật.

Tuy nhiên, ông Tùng cho rằng, dù về cơ bản các loại tội phạm và vi phạm pháp luật đều giảm so với cùng kỳ (giảm 21,00%), một số loại tội phạm vẫn tăng như lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng.

Cũng theo ông Tùng, hiệu quả hoạt động phòng ngừa trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực viễn thông, mạng internet chưa cao, còn sơ hở, bất cập...

Nêu ý kiến, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại Lê Tấn Tới cho rằng, một trong những nguyên nhân của tồn tại, hạn chế là công tác tuyên truyền chưa đến được tất cả người dân, nhất là liên quan đến tội phạm trên không gian mạng.

Cạnh đó, vai trò và sự cảnh giác của các tổ chức xã hội cũng như người dân chưa cao. "Tại sao trên thế giới nước người ta cũng sử dụng mạng mà người ta bị lừa đảo ít hơn mình? Bởi vì mình mới tiếp cận, chưa hiểu được thủ đoạn lừa đảo nên dễ bị các đối tượng này lừa. Đối tượng bị lừa chủ yếu là người già, trẻ em là những người không hiểu", ông Tới phân tích.

Từ đó, ông Tới đề nghị phải tăng cường tuyên truyền trên không gian mạng và có hình thức tuyên truyền đến tận người dân bằng nhiều hình thức.

Phó chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan ẢNH: GIA HÂN

"Đặc biệt, tôi rất mong các bộ ngành chuyên môn tiếp tục quản lý chặt chẽ tài khoản trên không gian mạng, nhất là TikTok, Facebook", ông Tới nói, cho rằng có thể kết hợp với dữ liệu của Bộ Công an để đăng ký quản lý.

"Nếu quản lý được vấn đề này, quản lý số điện thoại nữa thì công tác phòng, chống tội phạm sẽ hiệu quả hơn", ông Tới nói thêm.

Đưa được tốp này về thì tốp khác lại bị đưa qua

Phó chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan băn khoăn với tình trạng lừa đảo "việc nhẹ lương cao" rồi đưa qua Campuchia vẫn đang tiếp diễn. Dù cơ quan chức năng liên tục tuyên truyền không có chỗ nào trên thế giới việc nhẹ lương cao nhưng tình trạng này vẫn xảy ra, đưa được tốp này về thì tốp khác lại bị đưa qua. "Vì sao lại như vậy?", ông Hoan đặt vấn đề.

Tương tự, ông Hoan cho biết, nhiều người cao tuổi tại các địa phương còn bị lừa với những "tour du lịch 0 đồng".

"Không có du lịch nào 0 đồng cả, thế nhưng vẫn có nhiều người tin, dù đi du lịch không có tốn tiền thiệt nhưng vô đó đi theo chương trình thì bị ép mua cái này cái nọ, cuối cùng tiền mất tật mang", ông Hoan nói và đề nghị, để chống tội phạm trên không gian mạng thì cũng phải tuyên truyền cho người dân trên không gian mạng, tránh để người dân bị lừa.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long báo cáo tại phiên họp ẢNH: GIA HÂN

Giải trình thêm, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long khẳng định, năm 2025, hầu hết các tội phạm về trật tự xã hội đều giảm. Trong đó, một số loại tội phạm nguy hiểm như giết người nghiêm trọng và rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong nhân dân như giết người cướp của, các vụ án do các băng nhóm tội phạm kiểu xã hội đen gây ra đều giảm.

Về tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, ông Long khẳng định loại tội phạm này năm qua cũng giảm.

"Năm rồi chúng tôi đã phối hợp quốc tế, đặc biệt là với các nước có đường biên giới chung. Vừa rồi chúng tôi đã phải cử các tổ công tác sang khu vực tam giác vàng để phối hợp đấu tranh giải quyết một loạt các vụ tại các trung tâm lừa đảo ở khu vực này, bắt hàng trăm đối tượng để xử lý. Kết quả có khá hơn công tác tuyên truyền đẩy mạnh hơn", ông Long nêu rõ.

Thứ trưởng Bộ Công an cũng nhấn mạnh, tình trạng lừa đảo trên không gian mạng rất nhiều quốc gia gặp phải, kể cả châu Âu và Mỹ. Đây là thực trạng chung, khó khăn chung của tất cả các quốc gia chứ không riêng gì Việt Nam.

"Chúng tôi sẽ cố gắng và cũng đã tích cực làm tốt công tác tuyên truyền trên tất cả các nền tảng từ không gian mạng cho tới báo chí chính thức. Vừa rồi người dân cũng ý thức rất cao nhưng vẫn còn rất nhiều người nhẹ dạ cả tin để bị lừa đảo", ông Long thông tin.

Ông lưu ý thêm, người dân cũng cần cố gắng tự bảo vệ bản thân, tài sản của mình và phối hợp lực lượng công an trong công tác đấu tranh với loại tội phạm này.