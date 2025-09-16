Cháy nhà 3 tầng lửa đỏ rực, khu dân cư nháo nhào

Ngày 16.9, Công an phường Phú Thọ Hòa (quận Tân Phú cũ) phối hợp Công an TP.HCM điều tra, làm rõ vụ cháy nhà dân trên đường Hàn Mạc Tử.

Khói lửa tỏa ra từ đám cháy ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ cùng ngày, người dân phát hiện cháy tại căn nhà 1 trệt, 2 lầu nằm tại góc đường Hàn Mạc Tử - Cộng Hòa 3 (phường Phú Thọ Hòa, TP.HCM) nên hô hoán, thông báo cho người bên trong nhà kịp thoát ra ngoài.

Mọi người xung quanh huy động bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành. Đám cháy bùng lên dữ dội, lửa đỏ rực kèm theo khói khiến khu dân cư nháo nhào.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM huy động nhiều xe cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để chữa cháy, chống cháy lan.

Gần 1 giờ sau, đám cháy được khống chế, dập tắt. Vụ cháy khiến nhiều tài sản bên trong nhà bị thiêu rụi.

Căn nhà nơi xảy ra vụ cháy ẢNH: TRẦN KHA

Nhiều vật dụng bên trong nhà bị cháy rụi ẢNH: TRẦN KHA

Theo người dân, khu vực xảy ra cháy ở lầu 2 căn nhà. Thời điểm xảy ra cháy, bên trong nhà này có hai vợ chồng lớn tuổi, kịp thoát ra ngoài an toàn. Riêng những thành viên khác trong gia đình đã đi làm và đi học chưa về.

Nguyên nhân cũng như thiệt hại từ vụ cháy nhà trên đường Hàn Mạc Tử (TP.HCM) đang được công an điều tra, thống kê làm rõ.