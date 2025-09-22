Phong tỏa chợ Xuân Thới Sơn sau vụ cháy tối chủ nhật

Đến 9 giờ sáng nay 22.9, Công an xã Xuân Thới Sơn phối hợp cùng Công an TP.HCM vẫn đang phong tỏa hiện trường, để điều tra làm rõ vụ cháy chợ Xuân Thới Sơn (trên đường Nguyễn Văn Bứa, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn cũ), TP.HCM.

Phong tỏa chợ Xuân Thới Sơn sau vụ cháy tối chủ nhật

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 30 ngày 21.9, người dân phát hiện cháy chợ Xuân Thới Sơn.

Người dân xung quanh sử dụng bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng bất không. Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát mạnh và lan rộng sang các sạp hàng lân cận.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM đã điều động nhiều phương tiện cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để khống chế đám cháy. Sau nỗ lực chữa cháy, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn.

Ghi nhận tại hiện trường, các hoạt động kinh doanh, buôn bán tại chợ Xuân Thới Sơn tạm ngưng. Lực lượng công an đã phong tỏa toàn bộ khu vực chợ để phục vụ công tác điều tra.