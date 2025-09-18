Không thể mãi 'chữa cháy'

Qua đó, cũng phản ánh đúng thực trạng chính quyền cơ sở đang thiếu hụt nghiêm trọng nguồn nhân lực chuyên môn về đất đai khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Mặt nổi bật dễ thấy của quyết định này là hiệu ứng tức thời khi 75 cán bộ chuyên trách sẽ giúp giảm tải ngay cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại xã, phường, tháo gỡ các vướng mắc chuyên môn, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục cho dân. Các cán bộ biệt phái về cơ sở sẽ là cánh tay nối dài của ngành quản lý đất đai TP thông qua việc tiếp nhận thông tin phản ánh, từ đó hệ thống hóa những khó khăn để ban hành hướng dẫn và xử lý. Đây cũng là cách triển khai cụ thể hóa tinh thần Kết luận 178 của Bộ Chính trị ngày 17.7.2025 nhằm đảm bảo hoạt động trơn tru của bộ máy hành chính 2 cấp.

Tuy nhiên, liệu việc tăng cường cán bộ mang tính tạm thời có giải quyết được gốc rễ của vấn đề? Bởi hiện nhiều địa phương không chỉ số lượng mà còn thiếu cán bộ có kinh nghiệm thực tế về đo đạc, đăng ký, chỉnh lý bản đồ địa chính và giải quyết các tranh chấp.

Về lâu dài, đòi hỏi phải có giải pháp bền vững hơn là một đợt tăng cường vài tháng. Nếu không có cơ chế chuyển giao kiến thức, đào tạo liên tục và lộ trình điều chỉnh biên chế, nguy cơ là sau khi cán bộ biệt phái hoàn thành nhiệm vụ và rút về, cơ sở sẽ lại rơi vào vòng luẩn quẩn quá tải.

Để biến "giải pháp biệt phái"trở thành bước đệm cho lộ trình lâu dài, Đà Nẵng nên triển khai đồng bộ các giải pháp như: mỗi cán bộ tăng cường phải kèm một chương trình đào tạo song song cho công chức địa phương; đẩy mạnh số hóa quy trình, kết nối dữ liệu giữa Văn phòng Đăng ký đất đai và cấp xã, giảm thủ công trong xử lý hồ sơ; rà soát, cơ cấu lại biên chế ngành đất đai tại cơ sở, cân nhắc vị trí công chức chuyên trách để không phụ thuộc vào giải pháp tạm thời. Các bước này cần có chỉ tiêu, tiến độ và báo cáo công khai để đánh giá hiệu quả.