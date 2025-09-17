Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai cử cán bộ bấm số để tránh 'cò' giấy tờ

Mỗi ngày tiếp nhận trên dưới 30 hồ sơ đất đai

Sáng 16.9, ghi nhận của PV Báo Thanh Niên tại Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai huyện Châu Đức thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.HCM), người dân ngồi, đứng chen cứng để nộp hồ sơ làm thủ tục liên quan đến đất đai.

Người dân đến Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai huyện Châu Đức làm hồ sơ đất đai ẢNH: NGUYỄN LONG

Dù 7 giờ hằng ngày, Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai huyện Châu Đức mới làm việc nhưng từ 6 giờ người dân đã đến đây để ngồi chờ bấm số thứ tự.

Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai huyện Châu Đức bố trí 140 ghế ngồi và dán số thứ tự cho người dân, ai đến trước ngồi trước. Cán bộ của Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai huyện Châu Đức bấm số và gọi theo thứ tự số ghế để đưa cho người dân. Cán bộ bấm số cũng hướng dẫn từng người dân nộp hồ sơ vào đúng quầy quy định.

Ông Thái Tăng Lâm, Giám đốc Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai huyện Châu Đức, cho biết đơn vị phụ trách làm hồ sơ liên quan đến đất đai cho các địa phương thuộc huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ (nay là 6 xã thuộc TP.HCM). Từ khi sáp nhập chính quyền địa phương 2 cấp, hằng ngày chi nhánh nhận trên dưới 300 hồ sơ của người dân đến trực tiếp làm các thủ tục liên quan đến đất đai.

Người dân làm các thủ tục chuyển nhượng, tách hợp thửa đất, đăng ký biến động về CCCD, địa chỉ thường trú, địa giới hành chính… Đặc biệt là lượng hồ sơ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong khu đo đạc lại là rất lớn", ông Lâm chia sẻ.

Bấm số giúp dân để dẹp nạn "cò"

Theo ông Thái Tăng Lâm, người dân đến chi nhánh nộp hồ sơ quá đông nên xuất hiện nhiều "cò" giấy tờ. Nhiều người lớn tuổi đến chi nhánh nộp hồ sơ đất không chen được với những người trẻ hơn để bấm số, có lúc đã xảy ra những mâu thuẫn.

Cán bộ Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai huyện Châu Đức bấm số thứ tự giúp dân ẢNH: NGUYỄN LONG

"Qua quan sát, chúng tôi phát hiện có tình trạng "cò" hồ sơ đến nộp giấy tờ, làm thủ tục đất đai. Những "cò" này bấm một lần nhiều số thứ tự khiến người dân đến làm hồ sơ chịu nhiều thiệt thòi. Chưa nói, "cò" giấy tờ còn thuê người đến ngồi đợi bấm số sau khi chúng tôi có biện pháp không cho bấm một lần nhiều số", lãnh đạo này nói thêm.

Ngay sau khi phát hiện tình trạng "cò" hồ sơ đất đai, Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai huyện Châu Đức đã cử luôn cán bộ hằng ngày đứng bấm số thứ tự cho người dân. Người già đến Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai huyện Châu Đức làm giấy tờ sẽ được cán bộ mời thẳng đến quầy làm việc hướng dẫn thủ tục.

Lãnh đạo Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai huyện Châu Đức cho biết lượng hồ sơ về đất đai tại chi nhánh này nhiều nhất so các đơn vị khác của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

"Việc người dân đến làm hồ sơ trực tiếp quá đông là do phần mềm một cửa chưa hoạt động nên người dân chưa nộp trực tuyến được. Thời gian tới, khi phần mềm tiếp nhận hồ sơ kết nối được với phần mềm chuyên ngành thì người dân chỉ ở nhà nộp trực tuyến, không phải đến trực tiếp tại chi nhánh để nộp hồ sơ", ông Lâm cho hay.

Ông Trần Ngọc Cẩm Tuấn, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM), cho biết địa bàn huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khi chưa sáp nhập có rất ít hồ sơ người dân đến làm thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong khu đo đạc. Sau khi sáp nhập chính quyền 2 cấp, đặc biệt là sáp nhập tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, TP.HCM thì người dân đến Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai huyện Châu Đức rất nhiều so với các chi nhánh khác thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Ông Tuấn cho biết hiện người dân chưa cần thiết phải làm các thủ tục về đăng ký biến động CCCD, địa giới hành chính, hoặc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong khu đo đạc. Theo ông Tuấn, các thủ tục này sẽ được các Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai sẽ điều chỉnh khi người dân làm thủ tục mua bán, tặng cho. Vì vậy, ông Tuấn khuyến nghị người dân hạn chế làm những thủ tục này trong giai đoạn hiện nay.