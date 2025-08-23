Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.HCM: 2 nạn nhân tử vong do bị chó cắn

Nguyễn Long
Nguyễn Long
23/08/2025 18:47 GMT+7

2 bệnh nhân ở huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ không biết thời gian bị chó cắn lúc nào nhưng đều tử vong cùng ngày.

Ngày 23.8, cơ quan chức năng TP.HCM cho biết, trên địa bàn có 2 bệnh nhân ở xã Xuân Sơn và xã Nghĩa Thành (huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ), TP.HCM, tử vong do bị chó cắn.

TP.HCM: 2 nạn nhân tử vong do bị chó cắn - Ảnh 1.

Cần chích ngừa chó nuôi để phòng bệnh dại

ẢNH: NGUYỄN LONG

Nạn nhân đầu tiên là ông N.Đ.N (51 tuổi, ở xã Xuân Sơn, TP.HCM), có dấu hiệu bị bệnh dại vào ngày 7.8, tử vong ngày 12.8.

Theo thông tin người nhà bệnh nhân cung cấp, ông N. rất yêu thích và nuôi chó. Trước khi mất khoảng 4 - 5 tháng có nghe nạn nhân nói bị chó cắn nhưng không biết ở đâu. Ông N. chủ quan không đi chích ngừa vắc xin phòng bệnh dại.

Sau đó, khoảng 2 tuần trước khi nhập viện, ông N. bị rắn cắn ở mu bàn tay trái (không rõ mức độ vết thương), có đi lấy nọc rắn bởi người quen địa phương (không điều trị gì thêm).

Đến ngày 7.8, ông N. có các triệu chứng sợ gió, ánh sáng, uống nước sặc, chỉ nằm trong bóng tối thì người nhà đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Nhân dân 115 chữa trị.

Ngày 8.8, bệnh viện có lấy mẫu nước bọt xét nghiệm và gửi Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM. Kết quả xét nghiệm ngày 11.8, ông N. dương tính với bệnh dại. Ngày 12.8, gia đình xin cho ông N. về nhà và tử vong.

Tương tự, bà V.T.N (48 tuổi, ở xã Nghĩa Thành, TP.HCM), có triệu chứng dại đầu tiên vào ngày 10.8 và tử vong ngày 12.8.

Theo thông tin người nhà bà N., không biết nạn nhân có bị chó cắn ở đâu và cắn vào thời gian nào. 

Nhưng ngày 10.8, bà N. cảm thấy mệt mỏi, chán ăn, sốt, đau cơ, đến khám bệnh tại một cơ sở y tế tư nhân. Đến ngày 11.8, bà N. có dấu hiệu bệnh nặng, được gia đình đưa đến khám tại Bệnh viện Bà Rịa và được chẩn đoán nghi dại. Gia đình xin chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM để điều trị nhưng đã tử vong vào ngày 12.8.

Người bị chó cắn phải đến cơ sở y tế sơ cứu, điều trị kịp thời

Theo các chuyên gia ngành y, khi bị chó cắn cần nhanh chóng sơ cứu vết thương để tránh nhiễm trùng và hạn chế tối đa nguy cơ nhiễm virus dại. Người bị chó cắn cần khẩn trương đến các cơ sở y tế để được sơ cứu và điều trị kịp thời.

Trong 10 ngày đầu tiên sau khi bị chó cắn, người bệnh cần theo dõi sức khỏe của bản thân và tình trạng của con chó. Trong trường hợp nếu không thể theo dõi vật nuôi sau cắn mình, để đảm bảo sức khỏe nên đi tiêm vắc xin phòng bệnh dại sớm nhất để điều trị bệnh kịp thời.


Tin liên quan

Chó cắn chết chó, chủ nuôi không chịu bồi thường?

Chó cắn chết chó, chủ nuôi không chịu bồi thường?

Theo tòa, chủ sở hữu 'chó cắn chết chó' phải bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra cho người khác, nên yêu cầu của bà Th. về buộc bị đơn phải bồi thường thiệt hại là có cơ sở.

Khám phá thêm chủ đề

chó cắn phòng bệnh dại Nọc rắn Sợ gió UỐNG NƯỚC SẶC
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận