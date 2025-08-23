TP.HCM: 2 nạn nhân tử vong do bị chó cắn

Ngày 23.8, cơ quan chức năng TP.HCM cho biết, trên địa bàn có 2 bệnh nhân ở xã Xuân Sơn và xã Nghĩa Thành (huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ), TP.HCM, tử vong do bị chó cắn.

Cần chích ngừa chó nuôi để phòng bệnh dại ẢNH: NGUYỄN LONG

Nạn nhân đầu tiên là ông N.Đ.N (51 tuổi, ở xã Xuân Sơn, TP.HCM), có dấu hiệu bị bệnh dại vào ngày 7.8, tử vong ngày 12.8.

Theo thông tin người nhà bệnh nhân cung cấp, ông N. rất yêu thích và nuôi chó. Trước khi mất khoảng 4 - 5 tháng có nghe nạn nhân nói bị chó cắn nhưng không biết ở đâu. Ông N. chủ quan không đi chích ngừa vắc xin phòng bệnh dại.

Sau đó, khoảng 2 tuần trước khi nhập viện, ông N. bị rắn cắn ở mu bàn tay trái (không rõ mức độ vết thương), có đi lấy nọc rắn bởi người quen địa phương (không điều trị gì thêm).

Đến ngày 7.8, ông N. có các triệu chứng sợ gió, ánh sáng, uống nước sặc, chỉ nằm trong bóng tối thì người nhà đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Nhân dân 115 chữa trị.

Ngày 8.8, bệnh viện có lấy mẫu nước bọt xét nghiệm và gửi Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM. Kết quả xét nghiệm ngày 11.8, ông N. dương tính với bệnh dại. Ngày 12.8, gia đình xin cho ông N. về nhà và tử vong.

Tương tự, bà V.T.N (48 tuổi, ở xã Nghĩa Thành, TP.HCM), có triệu chứng dại đầu tiên vào ngày 10.8 và tử vong ngày 12.8.

Theo thông tin người nhà bà N., không biết nạn nhân có bị chó cắn ở đâu và cắn vào thời gian nào.

Nhưng ngày 10.8, bà N. cảm thấy mệt mỏi, chán ăn, sốt, đau cơ, đến khám bệnh tại một cơ sở y tế tư nhân. Đến ngày 11.8, bà N. có dấu hiệu bệnh nặng, được gia đình đưa đến khám tại Bệnh viện Bà Rịa và được chẩn đoán nghi dại. Gia đình xin chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM để điều trị nhưng đã tử vong vào ngày 12.8.

Người bị chó cắn phải đến cơ sở y tế sơ cứu, điều trị kịp thời Theo các chuyên gia ngành y, khi bị chó cắn cần nhanh chóng sơ cứu vết thương để tránh nhiễm trùng và hạn chế tối đa nguy cơ nhiễm virus dại. Người bị chó cắn cần khẩn trương đến các cơ sở y tế để được sơ cứu và điều trị kịp thời. Trong 10 ngày đầu tiên sau khi bị chó cắn, người bệnh cần theo dõi sức khỏe của bản thân và tình trạng của con chó. Trong trường hợp nếu không thể theo dõi vật nuôi sau cắn mình, để đảm bảo sức khỏe nên đi tiêm vắc xin phòng bệnh dại sớm nhất để điều trị bệnh kịp thời.



