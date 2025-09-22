Ngân hàng thu giữ cả tài sản bảo đảm là chỗ ở duy nhất của khách

Hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định điều kiện tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu được thu giữ vừa được công bố.

Khi thu giữ các tài sản bảo đảm là chỗ ở duy nhất, tổ chức tín dụng có trách nhiệm trích một khoản tiền để bên bảo đảm có nguồn lực duy trì cuộc sống ẢNH: NGỌC THẮNG

Dự thảo nghị định được thiết kế theo hướng khi thu giữ các tài sản bảo đảm là chỗ ở duy nhất hoặc công cụ lao động chủ yếu hoặc duy nhất, tổ chức tín dụng có trách nhiệm trích một khoản tiền để bên bảo đảm có khả năng, nguồn lực duy trì cuộc sống, đảm bảo các chi phí sinh hoạt tối thiểu của bên bảo đảm và gia đình.

"Quy định này nhằm cân bằng giữa quyền chủ nợ và quyền có nơi ở hợp pháp, quyền làm việc, quyền sở hữu của người dân về nhà ở, tư liệu sinh hoạt, tư liệu sản xuất của người dân", Ngân hàng Nhà nước lý giải.

Đáng chú ý, quan điểm trong dự thảo nghị định lần này trái ngược với dự thảo nghị định đưa ra lấy ý kiến trước đó. Theo dự thảo lấy ý kiến, một trong những điều kiện phải đáp ứng khi thu giữ tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu là tài sản bảo đảm không phải là nhà ở duy nhất của bên bảo đảm; tài sản bảo đảm không phải là công cụ lao động chủ yếu hoặc duy nhất của bên bảo đảm…

Dự thảo nghị định trong hồ sơ thẩm định nêu rõ: tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu là chỗ ở duy nhất hoặc công cụ lao động chủ yếu hoặc duy nhất chỉ được thu giữ khi đáp ứng các điều kiện quy định tại điều 198a luật Số 32/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi luật Số 96/2025/QH15 và một trong các điều kiện sau:

Trường hợp thu giữ chỗ ở duy nhất đã được xác nhận và chứng minh, bên nhận bảo đảm trích một khoản tiền cho bên bảo đảm bằng 12 tháng lương tính theo mức lương tối thiểu theo vùng nơi bên bảo đảm sinh sống theo quy định của Chính phủ về mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Trường hợp thu giữ công cụ lao động chủ yếu hoặc duy nhất không hình thành từ vốn vay đã được xác nhận và chứng minh, bên nhận bảo đảm trích một khoản tiền cho bên bảo đảm bằng 6 tháng lương tính theo mức lương tối thiểu theo vùng nơi bên bảo đảm sinh sống theo quy định của Chính phủ về mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Giá trị công cụ lao động duy nhất tối đa 120 triệu đồng

Liên quan tới định lượng thu nhập tối thiểu của bên bảo đảm, Ngân hàng Nhà nước cho biết, trên cơ sở bộ luật Lao động số 45/2019/QH14, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 128/2025/NĐ-CP.

Dự kiến, nghị định nếu được thông qua sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 15.10 ẢNH: ĐAN THANH

Nghị định quy định mức lương tối thiểu lần lượt là 4,96 triệu đồng/tháng (vùng 1); 4,41 triệu đồng/tháng (vùng 2); 3,86 triệu đồng/tháng (vùng 3); 3,45 triệu đồng/tháng (vùng 4).

Căn cứ các quy định trên, mức lương tối thiểu do Chính phủ quyết định và công bố trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương quốc gia và được điều chỉnh dựa trên mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình, để đảm bảo có thể chi trả được các khoản phí cơ bản nhất về chi phí lương thực, thực phẩm đảm bảo cung cấp đủ lượng Kcal cần thiết.

Các chi phí đáp ứng các nhu cầu tiêu dùng tối thiểu cho giáo dục, y tế, nhà ở, năng lượng, chất đốt, đồ dùng sinh hoạt hằng ngày, giao thông đi lại, giải trí, trang phục quần áo, thiết bị phục vụ sinh hoạt, các khoản đóng góp, chi khác.

Để đảm bảo thống nhất trong thực thi, đối với công cụ lao động chủ yếu hoặc duy nhất, Ngân hàng Nhà nước cho rằng cần thiết phải cụ thể hóa giá trị. Đơn vị này đề xuất cụ thể hóa giá trị của công cụ lao động tại dự thảo nghị định là tối đa 120 triệu đồng.

Dự kiến, nghị định được thông qua sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 15.10.