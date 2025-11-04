Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

CSGT TP.HCM bất ngờ kiểm tra bãi xe trường học: Nhiều học sinh, phụ huynh bị phạt

Vũ Phượng
Vũ Phượng
04/11/2025 17:51 GMT+7

CSGT TP.HCM bất ngờ kiểm tra bãi xe trường học, nhiều học sinh bị phạt vì chạy xe máy khi chưa đủ tuổi. Phụ huynh tá hỏa vì cũng bị CSGT phạt lỗi giao xe cho người chưa đủ điều kiện.

Sáng nay 4.11, CSGT TP.HCM bất ngờ kiểm tra bãi xe trường học và xung quanh các trường trên toàn địa bàn TP. Sau nhiều lần tuyên truyền, ký cam kết, nhưng khi CSGT kiểm tra thì có hàng loạt trường hợp học sinh chạy xe máy đi học.

CSGT TP.HCM bất ngờ kiểm tra bãi xe trường học, nhiều học sinh, phụ huynh bị phạt - Ảnh 1.

Hàng loạt học sinh đi xe máy đến trường bị CSGT lập biên bản

ẢNH: DIỆU MI

Tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên TP.Thủ Đức, CSGT Rạch Chiếc cùng Công an phường Tam Bình đã có mặt kiểm tra tại bãi xe. CSGT phát hiện tại khu vực đậu xe của học sinh, có những chiếc xe máy trên 50 cm3. Theo quy định, học sinh chưa đủ tuổi và chưa có giấy phép lái xe không được sử dụng phương tiện này.

Đến giờ tan học, CSGT đã phối hợp ban giám hiệu nhà trường mời các học sinh liên quan làm việc, yêu cầu xuất trình giấy tờ và phối hợp xử lý theo quy định. Đồng thời, CSGT cũng yêu cầu chủ xe - phụ huynh các em có mặt để lập biên bản vì giao xe cho người không đủ điều kiện lái xe.

CSGT TP.HCM bất ngờ kiểm tra bãi xe trường học, nhiều học sinh, phụ huynh bị phạt - Ảnh 2.

CSGT cùng công an phường bất ngờ vào kiểm tra bãi xe trường học

ẢNH: DIỆU MI

Bị CSGT thông báo lỗi, nhiều phụ huynh giải thích vì không có thời gian chở con đi học, nhà xa nên cho con chạy xe máy để chủ động. Một số phụ huynh khác trình bày, nhà không có đủ điều kiện mua xe máy dưới 50 cm3 cho con nên để con đi xe mà người lớn hay sử dụng.

Với lỗi này, mức phạt của các em học sinh chỉ là 500.000 đồng. Tuy nhiên, mức phạt với phụ huynh khi giao xe cho con không đủ điều kiện lái xe là 9 triệu đồng. Tổng mức phạt phải đóng là 9,5 triệu đồng. Khi nghe CSGT thông báo mức phạt, nhiều người mới tá hỏa.

CSGT TP.HCM bất ngờ kiểm tra bãi xe trường học, nhiều học sinh, phụ huynh bị phạt - Ảnh 3.

Dù CSGT thường xuyên tuyên truyền, tổ chức cho phụ huynh, học sinh ký cam kết nhưng học sinh vẫn vi phạm

ẢNH: DIỆU MI

Tương tự, sáng nay Đội Tuần tra dẫn đoàn cũng vào bãi xe trong Trường THPT Nguyễn Thị Diệu kiểm tra. Những trường hợp vi phạm đều bị CSGT lập biên bản, đồng thời thông báo cho nhà trường để xếp loại hạnh kiểm.

CSGT TP.HCM tổng kiểm tra bãi xe trường học

Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho biết tình hình giao thông tại các khu vực, tuyến đường gần trường học đang được giữ ổn định, tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh đã được kéo giảm.

Tuy nhiên vẫn còn một số trường hợp các em học sinh không đủ điều kiện điều khiển xe có dung tích trên 50 cm3 tham gia lưu thông trên đường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

CSGT TP.HCM bất ngờ kiểm tra bãi xe trường học, nhiều học sinh, phụ huynh bị phạt - Ảnh 4.

CSGT Tuần tra dẫn đoàn kiểm tra bãi xe Trường THPT Nguyễn Thị Diệu

ẢNH: DIỆU MI

Nhằm giảm thiểu tối đa tình trạng vi phạm pháp luật, phòng tránh tai nạn, đảm bảo an toàn cho các em khi tham gia giao thông, các đội/trạm CSGT thuộc Phòng đồng loạt phối hợp công an cấp xã tổ chức kiểm tra bãi xe của các trường học trên địa bàn.

Theo đó, các lực lượng sẽ phối hợp kiểm tra khu vực bãi giữ xe của các trường học, người dân xung quanh cổng trường, mời ban giám hiệu tham gia tổ chức kiểm tra các xe máy lứa tuổi học sinh không được điều khiển, kiểm tra cốp xe xem có cất giữ các hung khí hay không...

CSGT TP.HCM bất ngờ kiểm tra bãi xe trường học, nhiều học sinh, phụ huynh bị phạt - Ảnh 5.

Giao xe cho con chưa đủ điều kiện phụ huynh sẽ bị phạt 9 triệu đồng

ẢNH: DIỆU MI

CSGT yêu cầu nhà trường tuân thủ nghiêm túc cam kết không tổ chức trông, giữ xe máy cho học sinh chưa đủ điều kiện; yêu cầu các hộ dân giữ xe xung quanh khu vực trường học cam kết không nhận trông, giữ xe máy của học sinh; xử lý dứt điểm các điểm trông, giữ xe tự phát nhận trông giữ xe mô tô cho học sinh.

Các lực lượng cũng đồng loạt kiểm tra, rà soát các "lò độ", các tiệm sửa xe nghi "độ xe", cơ sở sản xuất, chế tạo, kinh doanh phụ tùng, linh kiện phục vụ "độ xe" để phòng ngừa so kè, đua xe trái phép.

