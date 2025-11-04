Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Cục CSGT cấp giấy phép lái xe mới màu hồng: Có cần đổi ngay không?

Vũ Phượng
Vũ Phượng
04/11/2025 12:12 GMT+7

Giấy phép lái xe mới màu hồng đã được Cục CSGT cấp cho người dân với nhiều tính năng bảo mật. Vậy đang dùng bằng cũ có cần đổi ngay bằng mới không?

Cục CSGT vừa cấp giấy phép lái xe mới màu hồng cho người dân sau thời gian dài tạm gián đoạn vì thiếu phôi.

Hình thức của giấy phép lái xe mới có thay đổi về màu sắc so với mẫu cũ, bổ sung thêm trường thông tin trên giấy như: cơ quan cấp, ngày cấp, ngày hết hạn, các điều kiện hạn chế theo quy định về mẫu giấy phép lái xe nội địa của Công ước Viên năm 1968.

Giấy phép lái xe mới màu hồng ra mắt: Có cần đổi ngay không? - Ảnh 1.

Mẫu giấy phép lái xe mới vừa được Cục CSGT cấp cho người dân

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Về công nghệ chống làm giả, Bộ Công an đã thiết kế lại mẫu phôi và màng phủ bảo an đảm bảo hiệu quả bảo mật trên giấy phép lái xe để hạn chế tình trạng giấy phép lái xe giả.

Có bắt buộc đổi giấy phép lái xe màu hồng?

Trao đổi với PV Thanh Niên, thượng tá Trịnh Thủy Chung, Trưởng phòng Sát hạch, quản lý người lái xe (Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết, căn cứ khoản 1 Điều 89 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ thì giấy phép lái xe được cấp trước ngày 1.1.2025 được tiếp tục sử dụng theo thời hạn ghi trên giấy phép lái xe.

Do đó, đối với giấy phép lái xe đến hạn và có nhu cầu đổi, cấp lại sẽ được đổi theo mẫu mới theo quy định của Bộ Công an.

Như vậy, người dân đang sử dụng bằng lái cũ mà còn thời hạn thì được tiếp tục sử dụng, không phải đổi bằng lái mới màu hồng.

Giấy phép lái xe mới màu hồng ra mắt: Có cần đổi ngay không? - Ảnh 2.

Người dân đang sử dụng bằng lái cũ mà còn thời hạn thì được tiếp tục sử dụng, không phải đổi bằng lái mới màu hồng

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo thượng tá Trịnh Thủy Chung, hiện nay, thủ tục cấp đổi bằng lái xe đã thuận tiện hơn cho người dân. Thay vì phải đến các điểm cấp đổi thuộc Phòng CSGT, người dân có thể đến 813 điểm cấp đổi do công an cấp xã phụ trách để làm thủ tục.

Thuận tiện nhất khi tham gia giao thông hiện nay là người dân có thể xuất trình giấy phép lái xe trên VNeID hoặc đọc số giấy phép lái xe (trường hợp mới thi sát hạch chưa được cấp bằng) để CSGT kiểm tra.

Cận cảnh mẫu giấy phép lái xe mới

Giấy phép lái xe là một tài liệu in bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Phôi giấy phép lái xe được làm bằng vật liệu PET hoặc vật liệu có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương, có hoa văn màu hồng và các ký hiệu hoa bảo mật, có kích thước 85,6 x 53,98 x 0,76 mm.

Giấy phép lái xe mới màu hồng ra mắt: Có cần đổi ngay không? - Ảnh 3.

Giấy phép lái xe mới có màu hồng, tăng cường bảo mật

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Mặt trước của giấy phép lái xe có dòng chữ "GIẤY PHÉP LÁI XE/ DRIVER'S LICENSE", chữ "Số/No." có màu đỏ.

Dòng chữ "CÁC LOẠI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ ĐƯỢC ĐIỀU KHIỂN", "Ngày trúng tuyển" có màu đen, in đậm. Các chữ khác màu đen.

Ảnh của người lái xe chụp trên nền màu xanh da trời được in trực tiếp trên giấy phép lái xe. Có lớp màng phủ bảo an trên hai mặt của giấy phép lái xe.

Mặt trước của giấy phép lái xe được hiển thị những thông tin sau: Số giấy phép lái xe, họ tên của người lái xe, ngày sinh, quốc tịch, ngày cấp, ngày hết hạn, cơ quan cấp, nơi cư trú, hạng.

Giấy phép lái xe mới màu hồng ra mắt: Có cần đổi ngay không? - Ảnh 4.

Sắp tới sẽ rút ngắn thời gian làm thủ tục giấy phép lái xe

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Mặt sau của giấy phép lái xe được hiển thị những thông tin sau: Các loại xe cơ giới được điều khiển (ghi bằng tiếng Việt và tiếng Anh), ngày trúng tuyển, có mã hai chiều (QR) để đọc, giải mã nhanh thông tin trên giấy phép lái xe và liên kết với hệ thống thông tin giấy phép lái xe tại Cục Cảnh sát giao thông.

Trên giấy phép lái xe cũng in từng hạng giấy phép lái xe mà người lái xe được phép điều khiển (hiển thị bằng tiếng Việt và tiếng Anh); điều kiện hạn chế và mã số điều kiện hạn chế của giấy phép lái xe.

