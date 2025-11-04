Giấy phép lái xe mới: Tăng bảo mật, chống làm giả

N HIỀU ĐIỂM MỚI

Sau gần 9 tháng tiếp nhận nhiệm vụ sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX), Cục CSGT đang in và trả GPLX. Trước đó, việc cấp GPLX bản PET bị gián đoạn do không có phôi, người dân tham gia giao thông được hướng dẫn xuất trình giấy tờ qua VNeID.

Theo thượng tá Trịnh Thủy Chung, Trưởng phòng Sát hạch, quản lý người lái xe, GPLX mới có thay đổi về màu sắc, bổ sung thêm trường thông tin như: cơ quan cấp, ngày cấp, ngày hết hạn, các điều kiện hạn chế theo quy định về mẫu GPLX nội địa của Công ước Vienna năm 1968, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân VN có thể lái xe ở các nước thành viên.

Phôi GPLX được làm bằng vật liệu PET bền, chống ẩm và khó hư hỏng. GPLX có nền hoa văn màu hồng và các ký hiệu bảo mật đặc trưng, giúp tăng khả năng nhận diện và chống làm giả. Ảnh của người lái xe chụp trên nền màu xanh da trời và in trực tiếp lên thẻ, bảo đảm rõ nét. Để tăng cường bảo mật, Bộ Công an đã thiết kế lại mẫu phôi và màng phủ bảo an dễ nhận biết bằng mắt thường nhưng khó làm giả.

GPLX mới được tăng cường bảo mật, chống làm giả ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Mặt trước của GPLX hiển thị thông tin cơ bản gồm: số GPLX, họ tên, ngày sinh, quốc tịch, ngày cấp, ngày hết hạn, cơ quan cấp, nơi cư trú và hạng lái xe. Mặt sau thể hiện rõ các loại xe cơ giới được điều khiển (ghi bằng tiếng Việt và Anh), ngày trúng tuyển cùng mã QR quét và giải mã nhanh toàn bộ dữ liệu. Mã QR này liên kết với hệ thống thông tin quản lý GPLX của Cục CSGT, giúp lực lượng chức năng dễ dàng kiểm tra, xác thực thông tin khi cần thiết.

"Để người dân đi đổi GPLX thuận tiện hơn, Bộ Công an đã bố trí hơn 813 điểm cấp đổi GPLX ngay tại công an cấp xã. Trong thời gian chờ in phôi mới, người dân vẫn có thể dùng GPLX điện tử trên ứng dụng CSGT hoặc ứng dụng định danh điện tử, rất linh hoạt và dễ sử dụng", thượng tá Trịnh Thủy Chung nhấn mạnh.

R ÚT NGẮN THỜI GIAN LÀM THỦ TỤC

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quyết định 1891, trong đó quy định rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục liên quan đến GPLX. Theo đó, thời gian cấp mới GPLX được giảm từ 7 ngày làm việc xuống còn 4 - 5 ngày, rút ngắn khoảng 2,5 ngày. Thời gian giải quyết hồ sơ đổi hoặc cấp lại GPLX cũng được rút từ 5 ngày xuống còn 3 ngày làm việc.

Quyết định này được nhiều người dân đồng tình, bởi rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục sẽ giúp họ bớt chờ đợi, thuận tiện hơn khi làm hồ sơ. Thượng tá Trịnh Thủy Chung cho biết Bộ Công an đang phối hợp Bộ Xây dựng sửa đổi bổ sung Nghị định 160/2024 và Thông tư số 12/2025/TT-BCA theo hướng rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến cấp giấy phép cho trung tâm sát hạch và người lái xe.

Sắp tới, thời gian làm thủ tục GPLX sẽ được rút ngắn ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Sau thời gian tạm gián đoạn do thiếu phôi, hiện Bộ Công an đã có phôi và vật tư in ấn. Trong thời gian tới, CSGT toàn quốc sẽ khẩn trương in và trả kết quả GPLX mới cho người dân.

Trưởng phòng Sát hạch, quản lý người lái xe lưu ý người dân không cần vội đổi sang mẫu GPLX mới. Những GPLX được cấp trước ngày 1.1.2025 vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn ghi trên bằng. Khi GPLX hết hạn hoặc người dân có nhu cầu đổi, cấp lại thì sẽ được cấp theo mẫu mới của Bộ Công an.

K HÔNG BẮT BUỘC XUẤT TRÌNH GPLX BẢN PET

Thời gian qua, sau khi hoàn thành kỳ thi sát hạch hoặc nộp hồ sơ đổi GPLX, người dân phải chờ đợi khá lâu mới nhận được kết quả. Ghi nhận tại các điểm cấp đổi GPLX, thường xuyên có người dân đến hỏi về tình trạng hồ sơ để yên tâm.

Anh Lưu Tấn Thuận (40 tuổi, ở P.Chợ Quán, TP.HCM) chia sẻ anh có GPLX ô tô hết hạn nên đi đổi và tách riêng GPLX ô tô và xe máy từ tháng 3.2025. Đến nay vẫn chưa nhận được GPLX, sợ giấy tờ bị lạc nên anh đến Đội Sát hạch, cấp đổi GPLX của Phòng CSGT Công an TP.HCM hỏi thăm. Tại đây, CSGT hướng dẫn anh Thuận cách kiểm tra GPLX trên trang tra cứu thông tin GPLX; sau đó chụp màn hình số GPLX, thời hạn để xuất trình cho CSGT khi được yêu cầu kiểm tra.

"Tôi đến đây hỏi GPLX bản PET vì sợ chờ đợi lâu ngày bằng lái của mình thất lạc. CSGT hướng dẫn xuất trình GPLX trên môi trường điện tử, tôi thấy tiện lợi vì khỏi phải mang theo giấy tờ, tránh trường hợp mất ví, đỡ rườm rà", anh Thuận chia sẻ.

Chị Thanh Hương (28 tuổi, ở P.Tân Sơn Hòa, TP.HCM) cũng bày tỏ: "Thấy bạn bè cùng thi mà có người nhận được GPLX rồi, có người chưa, tôi hơi lo nên ghé qua hỏi cho chắc. Các anh CSGT hướng dẫn rất tận tình, giải thích là đang in theo đợt, sắp có kết quả nên cũng yên tâm hơn".

Tình hình này cũng diễn ra tại nhiều địa phương khác. Nhiều người dân đến hỏi thông tin không phải chỉ vì sốt ruột, mà chỉ muốn biết hồ sơ của họ đã được xử lý đến đâu. Các cán bộ CSGT tại điểm cấp đổi đều giải thích rõ hiện Cục CSGT đã có đủ vật tư và đang khẩn trương in, trả GPLX để người dân sớm nhận được kết quả, yên tâm tham gia giao thông.

Theo đại diện C08, người dân khi được yêu cầu có xuất trình GPLX có thể xuất trình giấy tờ đã tích hợp trên VNeID. Trường hợp chưa cập nhật được GPLX, người dân có thể cung cấp số GPLX cho CSGT đang kiểm soát. CSGT sẽ tra cứu trên phần mềm chuyên dụng để biết tình trạng GPLX của người điều khiển phương tiện.

Trường hợp CSGT không chấp nhận kiểm tra GPLX trên môi trường điện tử, người dân có thể phản ánh tới Cục trưởng Cục CSGT và Trưởng phòng CSGT Công an các tỉnh, thành phố cũng như các kênh tiếp nhận thông tin khác. Cục CSGT sẽ chỉ đạo tiến hành xác minh làm rõ và xử lý theo quy định.

V ẬN ĐỘNG NGƯỜI DÂN ĐỔI GPLX THẺ PET

Công an TP.HCM đang triển khai đợt tổng rà soát, làm sạch dữ liệu GPLX, đồng thời vận động người dân đang sử dụng bằng lái bằng giấy bìa chuyển sang GPLX điện tử hoặc thẻ nhựa PET.

Theo kế hoạch, công an cấp xã đến từng hộ dân để phát phiếu thu thập thông tin, hướng dẫn người dân thường trú, tạm trú hoặc cư trú trên địa bàn kê khai đầy đủ, chính xác thông tin GPLX của mình.

Khi hồ sơ của người dân được cập nhật đầy đủ, Phòng CSGT sẽ thông báo cho công an cấp xã liên hệ với người dân để tiếp nhận hồ sơ đổi hoặc cấp lại bằng lái theo quy định. Trường hợp người dân đã từng được cấp bằng lái mô tô bằng giấy bìa nhưng bị mất, nếu còn hồ sơ gốc và được xác minh rõ do cơ quan có thẩm quyền cấp, Phòng CSGT sẽ xem xét, giải quyết thủ tục đổi sang thẻ PET.

Kế hoạch này dự kiến hoàn thành trước ngày 31.12.2025. Lãnh đạo Phòng CSGT TP.HCM cho rằng việc chuyển từ GPLX giấy bìa sang thẻ nhựa PET vừa tiện lợi cho người dân, vừa là bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số quốc gia và nâng cao hiệu quả quản lý.