Tài xế ô tô đi ngược chiều bị CSGT phạt 19 triệu vì 'tiết kiệm thời gian'

Ngày 31.10, Đội CSGT Rạch Chiếc, thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho biết vừa xử phạt tài xế ô tô đi ngược chiều trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn để "tiết kiệm thời gian".

Trước đó, ngày 29.10, Đội CSGT Rạch Chiếc tiếp nhận tin phản ánh về vụ việc xe ô tô biển số 61K - 500.xx đi ngược chiều đường có biển báo cấm đi ngược chiều trên tuyến Mỹ Phước - Tân Vạn. Vụ việc được xác định xảy ra khoảng 6 giờ 50 cùng ngày.

Tài xế ô tô đi ngược chiều để tiết kiệm thời gian trên tuyến Mỹ Phước - Tân Vạn ẢNH CẮT TỪ CLIP

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT Rạch Chiếc đã tiến hành xác minh, yêu cầu người điều khiển xe ô tô nêu trên là Đ.V.H (60 tuổi, ở phường Tân Đông Hiệp, TP.HCM) đến trụ sở làm việc để làm rõ hành vi vi phạm.

Tại trụ sở công an, ông Đ.V.H thừa nhận là người trực tiếp điều khiển xe ô tô biển số 61K - 500.xx đi ngược chiều của đường một chiều trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn (phường Dĩ An). Ông H. trình bày lý do vi phạm là "đi tắt để tiết kiệm thời gian".

Đi ngược chiều để “tiết kiệm thời gian”, tài xế nhận cái kết 19 triệu

Tài xế bị CSGT phạt 19 triệu và trừ 4 điểm GPLX ẢNH: PC08

Căn cứ Nghị định 168/2024, CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Đ.V.H về hành vi: "Điều khiển xe ô tô đi ngược chiều của đường một chiều" với mức xử phạt vi phạm hành chính là 19 triệu đồng, trừ 4 điểm GPLX.

CSGT TP.HCM khẳng định. khi được người dân cung cấp hình ảnh vi phạm về trật tự an toàn giao thông, mọi hành vi vi phạm sẽ được nhanh chóng xác minh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.