Tra cứu danh sách 150 xe máy đi ngược chiều bị CSGT TP.HCM phạt nguội

Ngày 24.10, Đội CSGT Hàng Xanh, thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, thời gian qua, CSGT ghi nhận tình trạng xe máy đi ngược chiều trên đường Phan Văn Trị. Do đó, CSGT đã tăng cường tuyên truyền, xử lý trực tiếp và ghi hình phạt nguội.

Bất chấp dải phân cách cứng, xe máy nối đuôi nhau đi ngược chiều trên đường Phan Văn Trị ẢNH: DIỆU MI

Dù ở đây có dải phân cách cứng nhưng nhiều xe nối đuôi nhau vi phạm, nhất là vào khung giờ cao điểm. Điều này tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông cao.

Trước tình hình đó, Đội CSGT Hàng Xanh đã tăng cường ghi hình, gửi thông báo xử lý qua hình ảnh đối với tất cả các trường hợp đi ngược chiều để xử lý nghiêm đối với hành vi này, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Để tránh kẹt xe ở chiều đi của mình, hàng loạt xe máy thản nhiên vi phạm ẢNH: DIỆU MI

Theo trích xuất hình ảnh, chỉ riêng ngày 1.10.2025, Đội CSGT Hàng Xanh đã ghi hình và gửi thông báo vi phạm đến chủ phương tiện đối với 150 trường hợp vi phạm "Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều" trên đường Phan Văn Trị (phường Gò Vấp).

CSGT Hàng Xanh đề nghị chủ xe trong danh sách đến trụ sở đơn vị để phối hợp xử lý. CSGT cũng lưu ý người tham gia giao thông cần chấm dứt hành vi vi phạm, nêu cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

Tình trạng xe máy đi ngược chiều ở đường Phan Văn Trị tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn ẢNH: DIỆU MI

Căn cứ Điều 7 Nghị định 168/2024 quy định xử phạt hành vi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy đi ngược chiều phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Theo CSGT, nhiều người đi xe máy đã hình thành thói quen nối đuôi nhau đi ngược chiều trên các tuyến đường đông đúc, với mục đích tránh kẹt xe hoặc rút ngắn thời gian di chuyển. Dù có vẻ thuận tiện trước mắt, hành vi này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao, không chỉ đối với người vi phạm mà còn với các phương tiện khác trên đường.

Tất cả những xe này đã được CSGT Hàng Xanh gửi thông báo phạt nguội ẢNH: DIỆU MI

Chạy xe máy ngược chiều bị phạt từ 4 - 6 triệu và trừ 2 điểm giấy phép lái xe ẢNH: DIỆU MI

Hành vi đi ngược chiều, đặc biệt khi các xe nối đuôi nhau, khiến việc xử lý tình huống khẩn cấp trở nên khó khăn, tăng khả năng va chạm trực diện và làm cản trở lưu thông. CSGT TP.HCM đã nhiều lần nhắc nhở và tiến hành phạt nguội để nâng cao ý thức, bảo đảm an toàn cho tất cả người tham gia giao thông.

Thời gian tới, Đội CSGT Hàng Xanh sẽ tăng cường bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát tại khu vực này, chủ động phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông xảy ra.

Tra cứu danh sách 150 xe máy đi ngược chiều trên đường Phan Văn Trị bị CSGT TP.HCM phạt nguội tại đây:





CSGT Hàng Xanh cũng mong nhận được các thông tin chia sẻ của người dân về tình hình trật tự, an toàn giao thông, thực trạng vi phạm trên địa bàn thông qua số điện thoại trực ban 028.37263803.

Trước đó, thượng tá Nguyễn Ngọc Nam, Phó trưởng phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết, CSGT TP đang tập trung xử lý nghiêm 6 nhóm hành vi là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông. Trong 6 nhóm hành vi này, có bao gồm lỗi đi ngược chiều.