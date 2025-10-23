Nam thanh niên đòi CSGT TP.HCM lập biên bản màu hồng: Thực tế biên bản màu gì?

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip về cuộc đối thoại giữa CSGT và nam thanh niên khi bị dừng xe xử lý vi phạm. Trong đoạn clip, thấy CSGT TP.HCM lập biên bản trên tờ giấy màu trắng, nam thanh niên yêu cầu CSGT TP.HCM lập biên bản màu hồng.

Thấy CSGT lập biên bản trên tờ giấy trắng, nam thanh niên đòi biên bản màu hồng ẢNH CẮT TỪ CLIP

Theo nội dung được chia sẻ, nam thanh niên quay clip yêu cầu cán bộ CSGT và cảnh sát cơ động trong tổ công tác cho xem bảng tên. CSGT phải đề nghị nhiều lần, nam thanh niên này mới mở cốp xe để CSGT kiểm tra số khung, số máy.

Nhiều người dùng mạng xã hội nhanh chóng nhận ra người tranh cãi với CSGT là nam thanh niên đi cùng, không phải chủ xe này.

Đến khi CSGT lập biên bản, người quay clip nói: "Biên bản là màu hồng nha anh". CSGT đáp: "Luật nào quy định màu hồng?". Cảnh sát cơ động cũng tiếp lời: "Biết thì nói, không biết thì đi ra ngoài".

CSGT khi lập biên bản vi phạm hành chính chỉ dùng 2 liên: màu trắng và màu xanh ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Thấy nam thanh niên vẫn tiếp tục tranh cãi đòi biên bản màu hồng, CSGT khẳng định, nếu CSGT làm sai thì sẽ chịu trách nhiệm.

Theo xác minh của PV Thanh Niên, sự việc trong clip xảy ra từ vài năm trước tại đoạn gần Nhà tang lễ TP.HCM (phường An Lạc). Mấy ngày qua, đoạn clip này xuất hiện trở lại và được chia sẻ trên khắp các nền tảng.

Biên bản vi phạm hành chính do CSGT lập có màu gì?

Theo tìm hiểu, hiện nay, CSGT TP.HCM đang sử dụng mẫu biên bản vi phạm hành chính theo mẫu chung của Công an TP.HCM. Biên bản gồm có 2 liên: màu trắng và màu xanh. Khi lập biên bản, CSGT sẽ điền các thông tin trên tờ biên bản màu trắng. Thông tin được sao chép qua tờ biên bản màu xanh.

Sau khi lập biên bản, CSGT sẽ giữ tờ biên bản màu trắng để lưu và xử lý vi phạm. Tờ biên bản màu xanh được giao cho người vi phạm.

Sau khi lập xong biên bản, CSGT giao tờ màu xanh cho người vi phạm ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Trên tờ biên bản có số thứ tự biên bản, quyển số được in màu đỏ. Các thông tin khác trên biên bản gồm: Thời gian, địa điểm, căn cứ xử lý; thông tin bên lập biên bản; thông tin người bị lập biên bản; hành vi vi phạm - dẫn cụ thể theo quy định tại điều, khoản, nghị định nào... Ý kiến của người vi phạm.

Biên bản cũng kèm câu: "Biên bản lập xong hồi ... giờ ... phút, ngày ... gồm ... tờ, được lập thành ... bản có nội dung và giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người có tên nêu trên cùng nghe, công nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây".

Dưới cùng là phần ký tên của người vi phạm, người lập biên bản. Ngoài ra, biên bản vi phạm cũng có thêm phần ký tên của người chứng kiến trong trường hợp người vi phạm không hợp tác.

CSGT lập biên bản vi phạm hành chính thế nào?

Thông tư 32/2023 của Bộ Công an quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của CSGT.

Theo đó, khi phát hiện vi phạm hành chính thuộc trường hợp xử phạt vi phạm hành chính có lập biên bản, CSGT thực hiện lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định.

Khi lập xong biên bản vi phạm hành chính, cán bộ lập biên bản đọc lại cho những người có tên trong biên bản cùng nghe;

CSGT hướng dẫn quyền, thời hạn giải trình về vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm hành chính mà cá nhân, tổ chức có quyền giải trình;



CSGT đề nghị người vi phạm cung cấp số điện thoại liên hệ để nhận thông tin xử phạt thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia;



Cán bộ yêu cầu người vi phạm ký vào biên bản (trường hợp người vi phạm không ký được thì điểm chỉ). Trường hợp có người chứng kiến, người phiên dịch, người bị thiệt hại hoặc đại diện tổ chức bị thiệt hại thì những người này cũng phải ký vào biên bản; biên bản vi phạm hành chính gồm nhiều trang, thì phải ký vào từng trang biên bản;



Sau khi lập biên bản, CSGT sẽ đọc cho người vi phạm nghe nội dung ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Thông tư này cũng quy định, trường hợp người vi phạm không có mặt tại nơi vi phạm hoặc cố tình trốn tránh... thì CSGT mời đại diện chính quyền cấp xã nơi xảy ra vi phạm hoặc ít nhất 1 người chứng kiến ký vào biên bản xác nhận việc người vi phạm không ký, điểm chỉ vào biên bản.

Trường hợp không có chữ ký của đại diện chính quyền cấp xã hoặc của người chứng kiến thì cán bộ CSGT phải ghi rõ lý do vào biên bản.