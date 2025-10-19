CSGT TP.HCM đo nồng độ cồn ban ngày: Nhiều người ngỡ ngàng vì bị phạt kịch khung

Sau khi Cục trưởng Cục CSGT phát lệnh ra quân kiểm tra nồng độ cồn toàn quốc, CSGT TP.HCM đã tuần tra xử lý vi phạm trên khắp các tuyến đường. Nhiều người vi phạm kịch khung ngỡ ngàng khi bị CSGT kiểm tra nồng độ cồn ban ngày, lập biên bản phạt kịch khung.

CSGT phối hợp công an cấp xã kiểm tra nồng độ cồn ban ngày ẢNH: DIỆU MI

Trên quốc lộ 1K, đoạn qua phường Đông Hòa, CSGT Rạch Chiếc, thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) dùng máy đo nồng độ cồn định tính để kiểm tra những người lái xe dừng đèn đỏ.

Lúc 13 giờ 9 phút, phát hiện anh T.T.L có biểu hiện say xỉn vì mắt lờ đờ, mặt đỏ bừng, CSGT đã yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn. Kết quả đo nồng độ cồn của người này là 0,661 mg/lít khí thở - mức vi phạm kịch khung.

Người đàn ông vi phạm nồng độ cồn 0,661 mg/lít khí thở ẢNH: DIỆU MI

Cũng trong buổi chiều, CSGT Rạch Chiếc phát hiện 1 người đàn ông khoảng trên 40 tuổi chạy xe máy loạng choạng nên dừng xe kiểm tra. Máy đo báo kết quả nồng độ cồn của người này là 0,659 mg/lít khí thở.

CSGT hỏi: "Anh uống bao nhiêu chai rồi?". Người đàn ông lắc đầu: "Không uống, tôi đã uống chai nào đâu". CSGT tiếp tục chất vấn: "Vậy anh uống bao nhiêu lon rồi?". Lúc này, người đàn ông mới đáp: "Tôi uống có 1 lon, vừa mua ở quán ngay đây xong nè".

CSGT kiểm tra ngẫu nhiên nhiều người dừng chờ đèn đỏ ẢNH: DIỆU MI

Nếu không phát hiện vi phạm sẽ nói cảm ơn và mời người lái xe tiếp tục tham gia giao thông ẢNH: DIỆU MI

CSGT giải thích, đã uống rượu bia thì không được lái xe vì có thể gây nguy hiểm cho chính người điều khiển và những người tham gia giao thông khác. Người vi phạm năn nỉ: "Anh cho em xin nha, biết uống là không được lái xe, nhưng em vừa vác đất, vác cát về...".

Sau đó, người này trình bày đủ lý do để mong được CSGT thông cảm, bỏ qua.

Tương tự, trên nhiều tuyến đường khác ở khu nội thành như: Huỳnh Văn Bánh, Nguyễn Huệ, Nguyễn Văn Cừ, Quang Trung... các đội CSGT Hàng Xanh, CSGT Bến Thành, Tuần tra dẫn đoàn cũng liên tục kiểm tra nồng độ cồn ban ngày.

Các tổ công tác tuần tra xử lý nồng độ cồn liên tục cả ngày lẫn đêm ẢNH: DIỆU MI

Theo ghi nhận, tại khu vực nội thành, số người vi phạm nồng độ cồn ban ngày giảm đáng kể so với thời gian trước đây. Người vi phạm nồng độ cồn ở khu vực vùng ven gần đây chủ yếu là người lao động tay chân.

Ngoài bị lập biên bản về vi phạm nồng độ cồn, các trường hợp này còn thường xuyên kèm các lỗi: không có giấy phép lái xe, không có đăng ký xe... với tổng tiền phạt trên 10 triệu, thậm chí có trường hợp trên 20 triệu vì nhiều lỗi khác kèm theo.

Vi phạm nồng độ cồn là một trong những nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông ẢNH: DIỆU MI

Người vi phạm nồng độ cồn đều bị tạm giữ xe 7 ngày ẢNH: DIỆU MI

Theo Cục CSGT, đợt kiểm tra nồng độ cồn ban ngày phát động trên toàn quốc trong cùng khung giờ nhằm tạo sự thống nhất, quyết liệt và hiệu quả trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn.

Mục tiêu của kế hoạch là tăng cường phát hiện, ngăn chặn vi phạm, kéo giảm tai nạn giao thông do rượu, bia gây ra; đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông an toàn.



