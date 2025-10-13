Camera AI 'âm thầm' ghi hình lỗi quen thuộc, hàng loạt người bị phạt nguội bất ngờ

TP.HCM hiện có 530 camera quan sát giao thông tại khu vực trung tâm, 9 camera bắn tốc độ, 31 camera AI tự động nhận diện các vi phạm tại giao lộ.

Khi phát hiện vi phạm, camera AI lập tức trích xuất hình ảnh hoặc video liên quan, bao gồm: thời gian, địa điểm, hành vi vi phạm, biển số xe... Các dữ liệu này chuyển về Trung tâm chỉ huy để CSGT kiểm tra, ra thông báo phạt nguội.

Camera AI tự động bắt lỗi vi phạm gửi về Trung tâm chỉ huy ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Camera AI bắt lỗi khiến nhiều người giật mình

31 camera AI được gắn ở các giao lộ thường xuyên ùn ứ, xe vi phạm nhiều như: Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Thị Định, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đặng Thúc Vịnh.

Theo CSGT, từ đầu tháng 9 đến nay, camera AI đã phát hiện hơn 3.500 trường hợp vi phạm. Trong đó, chủ yếu là các lỗi: vượt đèn đỏ, đi không đúng làn đường, dừng đỗ sai quy định...

Trong số đó, có 1 lỗi vi phạm mà nhiều người bị camera AI phát hiện phạt nguội mới giật mình, đó là: lỗi đi sai làn đường.

Camera ghi lại quá trình vi phạm để xác định hành vi vi phạm của người lái xe ẢNH: DIỆU MI

Giao lộ có camera AI phát hiện vi phạm lỗi này nhiều nhất là Nguyễn Thị Minh Khai - Mạc Đĩnh Chi. Theo đó, trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn giao lộ này có kẻ vạch liền đôi màu vàng. Vạch kẻ này dùng để phân chia hai chiều xe chạy ngược chiều, xe không được lấn làn, không được đè lên vạch.

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định, làn đường là một phần của phần đường xe chạy được chia theo chiều dọc của đường, có đủ chiều rộng cho xe chạy an toàn.

Nơi có gắn camera AI đều có thông báo "Tuyến đường có giám sát, xử phạt bằng camera" ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Với lỗi đi sai làn đường, người lái ô tô bị phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng, trừ 2 điểm GPLX; người đi xe máy bị phạt từ 600.000 - 800.000 đồng.

Danh sách các tuyến đường lắp camera AI phạt nguội tại TP.HCM

Phân biệt lỗi đi sai làn đường và đi sai hiệu lệnh vạch kẻ đường

Theo dữ liệu CSGT cung cấp, camera AI tại giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Mạc Đĩnh Chi đã bắt lỗi xe máy đi sai làn đường vào lúc 9 giờ 3 phút ngày 28.9.2025. Hình ảnh từ camera cho thấy, xe máy đã đi về phía bên trái vạch kẻ theo chiều đi của mình.

Lãnh đạo một đội CSGT giải thích, trường hợp xe máy đang đi đúng làn đường nhưng đè vạch và lấn qua trái, sau đó lập tức quay lại đúng làn đường của mình thì sẽ là lỗi đi không đúng hiệu lệnh vạch kẻ đường.

1 tài xế công nghệ đi sai làn tại giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Mạc Đĩnh Chi ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Ngược lại, trường hợp xe máy lấn vạch, chạy qua hẳn làn đường ngược chiều và lưu thông một đoạn dài thì là lỗi đi không đúng làn đường.

Tương tự, lúc 9 giờ 7 phút cùng ngày, camera AI tại đây cũng phát hiện 1 người mặc áo tài xế công nghệ đi sai làn đường. Dù khoảng cách của bánh xe máy không cách xa vạch kẻ đường nhưng camera đã bắt lỗi chính xác tuyệt đối.

Đi sai làn đường như hình, tài xế công nghệ sẽ bị phạt 600.000 - 800.000 đồng ẢNH: DIỆU MI

CSGT cho biết, đây là lỗi vi phạm khá phổ biến ở các giao lộ tại TP.HCM. Đặc biệt, khi các phương tiện dừng chờ đèn đỏ, một số người không đủ kiên nhẫn dừng chờ phía sau, nói cách khác, tới sau nhưng muốn đi trước đã đè vạch kẻ để lấn qua làn đường đối diện dừng chờ đèn đỏ.

Hành vi đi sai làn đường này vừa gây ùn ứ tại giao lộ, vừa dễ gây tai nạn cho chính người lái xe và các phương tiện tham gia giao thông khác.