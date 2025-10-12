Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

CSGT TP.HCM phạt 570 người vi phạm nồng độ cồn ngày đầu ra quân

Vũ Phượng
Vũ Phượng
12/10/2025 15:38 GMT+7

Ngày đầu ra quân cao điểm, CSGT TP.HCM đã phạt 570 người vi phạm nồng độ cồn, 500 trường hợp khác bị phạt nguội.

Ngày 12.10, Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, ngay ngày đầu ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM, CSGT đã phạt gần 1.700 trường hợp vi phạm.

CSGT TP.HCM phạt 570 người vi phạm nồng độ cồn trong ngày đầu ra quân - Ảnh 1.

570 người bị CSGT TP.HCM phạt vi phạm nồng độ cồn chỉ trong 1 ngày

ẢNH: ĐỘC LẬP

Trong đó, CSGT lập biên bản vi phạm nồng độ cồn 570 trường hợp, gần 120 trường hợp xe 3 - 4 bánh vi phạm. Theo CSGT, xe 3 - 4 bánh trong thống kê này chủ yếu là xe 3 gác, xe lôi tự chế. Đây là những xe không bảo đảm an toàn kỹ thuật, không được đăng ký, đăng kiểm, bị cấm lưu thông trên các tuyến đường.

CSGT TP.HCM cũng gửi thông báo vi phạm qua hình ảnh (phạt nguội) cho gần 500 chủ phương tiện.

CSGT TP.HCM phạt 570 người vi phạm nồng độ cồn trong ngày đầu ra quân

CSGT công khai kết hợp hóa trang xử phạt nồng độ cồn

Lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết, đợt ra quân cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn này bắt đầu từ ngày 11.10.2025. CSGT sẽ tập trung kiểm tra ở khu vực có nhiều nhà hàng, quán ăn, quán nhậu, karaoke, quán bar.

CSGT sẽ phối hợp công an địa bàn vận động nhà hàng, quán ăn, quán nhậu ký cam kết không để khách đã uống rượu, bia, sử dụng chất kích thích điều khiển phương tiện. Khi phát hiện trường hợp vi phạm, chủ quán hoặc nhân viên thông báo cho lực lượng chức năng để ngăn chặn, xử lý.

Để xử lý có hiệu quả, CSGT sẽ thực hiện theo phương thức tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp hóa trang; tuần tra, kiểm soát cơ động kết hợp với kiểm soát tại một điểm.

CSGT sẽ thiết lập các khu vực kiểm soát, xử lý vi phạm công khai, bố trí lực lượng khép kín địa bàn, tập trung kiểm tra, xử lý vi phạm tất cả thời gian trong ngày. Trong đó, cao điểm sẽ tập trung từ 12 giờ trưa đến 24 giờ mỗi ngày, đặc biệt là cuối tuần.



