Tai nạn do phụ nữ lái xe đi vào điểm mù ô tô: CSGT cảnh báo khẩn

Gần đây, trên địa bàn TP.HCM liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông chết người do phụ nữ lái xe đi vào điểm mù ô tô. CSGT đã xác định nguyên nhân và đưa ra cảnh báo khẩn.

Đội CSGT An Sương, thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, trên địa bàn còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn có thể dẫn đến tai nạn giao thông. Trong đó, có nguyên nhân là do người dân chưa chấp hành luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, thiếu kỹ năng lái xe an toàn, xử lý tình huống kém của một số ít người tham gia giao thông…

Hiện trường vụ tai nạn giao thông ngày 6.10.2025 ẢNH: PC08

Qua công tác điều tra, giải quyết tai nạn giao thông đa số các vụ tai nạn giao thông xảy ra gần đây đều xuất phát từ các nguyên nhân chủ yếu như chuyển hướng, tránh vượt sai quy định, không chú ý quan sát; đi sai phần đường, làn đường; vi phạm quy định về nồng độ cồn, tốc độ.



Trong đó, nhiều vụ tai nạn xảy ra tại các giao lộ, nạn nhân là phụ nữ lái xe có kỹ năng phản xạ, xử lý tình huống kém, đặc biệt thường di chuyển vào điểm mù của các xe khách, xe tải và xe đầu kéo.



Điển hình, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào ngày 3.9.2025, tại giao lộ Dương Thị Mười - Trương Thị Hoa giữa xe mô tô và ô tô tải làm 2 phụ nữ tử vong. CSGT nhận định nguyên nhân ban đầu là do người điều khiển xe mô tô chuyển hướng vào đúng điểm mù của xe tải.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông ngày 10.10.2025 ẢNH: PC08

Ngày 6.10.2025, tại giao lộ Lê Quang Đạo - Lê Thị Hà, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe mô tô do một người phụ nữ điều khiển với xe ô tô tải bồn làm người phụ nữ tử vong. Nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng nhận định là do tài xế xe ô tô tải bồn thiếu chú ý quan sát và người điều khiển xe mô tô chuyển hướng vào điểm mù của xe ô tô tải bồn.

Mới nhất, ngày 10.10.2025, tại giao lộ Lê Quang Đạo - Nguyễn Thị Trên tiếp tục xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe buýt và xe mô tô cũng do một người phụ nữ điều khiển làm người phụ nữ tử vong, nguyên nhân tương tự như trên.

CSGT tăng cường xử lý, ngừa tai nạn

Trước tình hình trên, CSGT An Sương đã tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông.

Tại các giao lộ, tập trung xử lý quyết liệt đối với các hành vi như chuyển hướng không đúng quy định, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, đi trên vỉa hè, đi ngược chiều, đi vào đường cấm…

Đội CSGT An Sương kiểm tra, xử lý người vi phạm đi trên vỉa hè ẢNH: PC08

Ngay trong buổi chiều 10.10.2025, CSGT An Sương đã lập biên bản vi phạm hành chính 8 trường hợp đi trên vỉa hè; 3 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông; 4 trường hợp đi vào đường cấm, đi ngược chiều đường; 3 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh vạch kẻ đường và nhiều lỗi vi phạm khác.

Đội CSGT An Sương khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông phải chấp hành nghiêm hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, biển báo và hướng dẫn của lực lượng chức năng. Người tham gia giao thông phải giữ khoảng cách an toàn, không phóng nhanh, vượt ẩu.

CSGT lưu ý, người lái xe phải chú ý quan sát, không đi vào điểm mù của xe tải, xe container; tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi đã uống rượu bia; trang bị kỹ năng lái xe an toàn, đặc biệt đối với phụ nữ và người lớn tuổi.