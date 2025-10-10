30 phút, gần 400 xe máy đi trên vỉa hè Võ Thị Sáu bị CSGT phạt nguội

Gần đây, CSGT TP.HCM liên tục xử lý các trường hợp xe máy đi trên vỉa hè. Bên cạnh phạt trực tiếp, CSGT ghi hình phạt nguội xe máy để tăng hiệu quả xử lý, tuyên truyền.
Vỉa hè đường Võ Thị Sáu - tuyến đường một chiều huyết mạch của dòng phương tiện từ quận Bình Thạnh cũ vào trung tâm. Vào giờ cao điểm sáng, dòng phương tiện trên đường này luôn đông nghẹt.
Và dòng xe máy rầm rập nối đuôi nhau đi trên vỉa hè đường Võ Thị Sáu cũng không xa lạ gì với người dân ở khu vực này. Những viên đá lát vỉa hè bong tróc, vỡ vụn thành nhiều mảnh cũng một phần vì không thể chịu nổi áp lực từ dòng xe máy.
CSGT ghi hình được gần 400 xe máy đi trên vỉa hè Võ Thị Sáu trong 30 phút
Khi thấy bóng dáng CSGT xử lý vi phạm, những người chạy xe máy đi trên vỉa hè mới vội vàng tìm đường lách. Còn khi không thấy CSGT, người vi phạm dường như mặc định vỉa hè là một làn đường riêng của mình.
Để xử lý dứt điểm tình trạng này, CSGT Tuần tra dẫn đoàn, thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) đã ghi hình phạt nguội.
Theo hình ảnh trích xuất vào sáng 7.10, khoảng 30 phút ghi hình, gần 400 xe máy đi trên vỉa hè đã lọt vào camera phạt nguội của CSGT. Hình ảnh biển số xe, loại xe rõ ràng, sắc nét. CSGT sẽ nhập dữ liệu và khẩn trương gửi thông báo đến chủ xe vi phạm.
Chủ các xe trên cần chủ động tra cứu phạt nguội trên website của Cục CSGT hoặc Phòng CSGT Công an TP.HCM để phối hợp xử lý.
Đáng chú ý, khi thấy CSGT ghi hình phạt nguội, những người bán hàng dọc đường, bảo vệ các tòa nhà ở đây liên tục nhắc nhở nhưng nhiều người vẫn bất chấp vi phạm.
Với lỗi này, người vi phạm sẽ bị phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Như vậy, tổng số tiền phạt xe máy đi trên vỉa hè đường Võ Thị Sáu trong 30 phút với gần 400 xe vi phạm là khoảng 2 tỉ đồng.
