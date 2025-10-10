30 phút, gần 400 xe máy đi trên vỉa hè Võ Thị Sáu bị CSGT phạt nguội

Gần đây, CSGT TP.HCM liên tục xử lý các trường hợp xe máy đi trên vỉa hè. Bên cạnh phạt trực tiếp, CSGT ghi hình phạt nguội xe máy để tăng hiệu quả xử lý, tuyên truyền.

Dòng xe nối đuôi nhau đi trên vỉa hè đường Võ Thị Sáu (đoạn qua phường Tân Định, TP.HCM). Đây là hình ảnh quen thuộc mỗi sáng trên con đường này ẢNH: DIỆU MI

Vỉa hè đường Võ Thị Sáu - tuyến đường một chiều huyết mạch của dòng phương tiện từ quận Bình Thạnh cũ vào trung tâm. Vào giờ cao điểm sáng, dòng phương tiện trên đường này luôn đông nghẹt.

Và dòng xe máy rầm rập nối đuôi nhau đi trên vỉa hè đường Võ Thị Sáu cũng không xa lạ gì với người dân ở khu vực này. Những viên đá lát vỉa hè bong tróc, vỡ vụn thành nhiều mảnh cũng một phần vì không thể chịu nổi áp lực từ dòng xe máy.



CSGT ghi hình được gần 400 xe máy đi trên vỉa hè Võ Thị Sáu trong 30 phút

Chen chúc nhau hết cả khoảng trống của vỉa hè. Người đi bộ phải tìm cách né để nhường đường cho xe máy ẢNH: DIỆU MI

Khi thấy bóng dáng CSGT xử lý vi phạm, những người chạy xe máy đi trên vỉa hè mới vội vàng tìm đường lách. Còn khi không thấy CSGT, người vi phạm dường như mặc định vỉa hè là một làn đường riêng của mình.

Để xử lý dứt điểm tình trạng này, CSGT Tuần tra dẫn đoàn, thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) đã ghi hình phạt nguội.

Theo hình ảnh trích xuất vào sáng 7.10, khoảng 30 phút ghi hình, gần 400 xe máy đi trên vỉa hè đã lọt vào camera phạt nguội của CSGT. Hình ảnh biển số xe, loại xe rõ ràng, sắc nét. CSGT sẽ nhập dữ liệu và khẩn trương gửi thông báo đến chủ xe vi phạm.

Thấy CSGT phạt nguội, người dân bên đường liên tục nhắc nhở nhưng người đi xe máy vẫn bất chấp. Trong khi đó, dưới lòng đường, các xe vẫn nối đuôi nhau di chuyển chậm ẢNH: DIỆU MI

Theo CSGT, đơn vị đang phối hợp Công an phường Tân Định xử lý cả các trường hợp hàng quán lấn chiếm vỉa hè. Theo quy định, vỉa hè này có kẻ vạch sơn, hàng quán chỉ được bày bán ở phía bên trong vạch sơn ẢNH: DIỆU MI

Người dân có thể tấp xe lên vỉa hè, ghé vào hàng quán mua đồ, sau đó chạy xuống lòng đường tiếp tục di chuyển. Qua camera ghi hình, CSGT chỉ phạt các trường hợp xe chạy liên tục ẢNH: DIỆU MI

Chủ các xe trên cần chủ động tra cứu phạt nguội trên website của Cục CSGT hoặc Phòng CSGT Công an TP.HCM để phối hợp xử lý.

Đáng chú ý, khi thấy CSGT ghi hình phạt nguội, những người bán hàng dọc đường, bảo vệ các tòa nhà ở đây liên tục nhắc nhở nhưng nhiều người vẫn bất chấp vi phạm.

Với 400 trường hợp vi phạm, số tiền phạt có thể lên đến 2 tỉ đồng. CSGT khuyến cáo người dân cần chấm dứt ngay hành vi đi trên vỉa hè vì hệ thống camera phạt nguội đã được gắn ở khắp nơi. CSGT cũng xử lý vi phạm qua các hình ảnh, clip do người dân cung cấp đến ẢNH: DIỆU MI

Với lỗi này, người vi phạm sẽ bị phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Như vậy, tổng số tiền phạt xe máy đi trên vỉa hè đường Võ Thị Sáu trong 30 phút với gần 400 xe vi phạm là khoảng 2 tỉ đồng.

Khi có CSGT, nhiều người đi trên vỉa hè mới vội tấp xuống lòng đường. Trên đường Võ Thị Sáu, đoạn từ giao lộ Thạch Thị Thanh đến qua bến xe buýt (khoảng 200 m) thường xuyên có các xe vi phạm ẢNH: DIỆU MI

Hình ảnh xe máy nối đuôi nhau leo vỉa hè đường Võ Thị Sáu ngày đầu tuần ẢNH: VŨ PHƯỢNG



