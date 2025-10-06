Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Thấy CSGT TP.HCM, người chạy xe máy đi trên vỉa hè hốt hoảng... tìm đường lách

Vũ Phượng
Vũ Phượng
06/10/2025 10:42 GMT+7

Hàng loạt xe máy rầm rập đi trên vỉa hè đường Võ Thị Sáu hốt hoảng tìm đường lách xuống lòng đường khi thấy CSGT TP.HCM đang xử phạt. Tuy nhiên, các xe này đều đã lọt vào camera phạt nguội.

Sáng 6.10 - ngày đầu tuần, hàng loạt xe máy rầm rập đi trên vỉa hè đường Võ Thị Sáu (phường Tân Định, TP.HCM), đoạn gần công viên Lê Văn Tám. Đây là hình ảnh không mấy xa lạ ở con đường trung tâm, đặc biệt vào giờ cao điểm sáng.

Thấy CSGT TP.HCM, người chạy xe máy đi trên vỉa hè đường Võ Thị Sáu hốt hoảng - Ảnh 1.

Xe máy nối đuôi nhau đi trên vỉa hè đường Võ Thị Sáu sáng đầu tuần

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo ghi nhận, hàng dài xe máy nối đuôi nhau đi kín vỉa hè đường Võ Thị Sáu, từ đoạn giao nhau với đường Thạch Thị Thanh. Đến đoạn hẻm 76, thấy CSGT đang xử phạt, nhiều người chạy xe máy đi trên vỉa hè hốt hoảng tìm đường lách xuống lòng đường.

Tuy nhiên, tất cả các trường hợp này đều không thể "thoát phạt", vì một tổ CSGT đã ghi hình phạt nguội ở trước giao lộ.

Thấy CSGT TP.HCM, người chạy xe máy đi trên vỉa hè đường Võ Thị Sáu hốt hoảng - Ảnh 2.

Nhiều người đi xe máy xem vỉa hè như một làn đường riêng

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Khi dừng xe xử lý 1 trường hợp vi phạm, CSGT Tuần tra dẫn đoàn, thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) giải thích: "Anh đã vi phạm lỗi đi trên hè phố". Người vi phạm vẫn thở dài, nhìn dòng xe đang tiếp tục đi trên vỉa hè ở phía sau mình ngao ngán.

Đáng chú ý, từ ngay giao lộ với Thạch Thị Thanh, nhiều người bán hàng rong, bảo vệ đã nhắc người đi xe máy "Có CSGT phạt nguội kìa", "Đi xuống ngay, CSGT đang phạt nguội"... nhưng nhiều người phớt lờ. Một số người đi đúng luật nghe thấy tiếng nhắc nhở tỏ ra bất ngờ: "Bác bảo vệ có tâm ghê".

Thấy CSGT TP.HCM, người chạy xe máy đi trên vỉa hè đường Võ Thị Sáu hốt hoảng - Ảnh 3.

Người đi bộ phải nhường đường cho xe máy trên vỉa hè

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Thấy CSGT TP.HCM, người chạy xe máy đi trên vỉa hè đường Võ Thị Sáu hốt hoảng - Ảnh 4.

Hình ảnh quen thuộc ở vỉa hè đường Võ Thị Sáu mỗi sáng

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Một bảo vệ công ty gần đoạn CSGT xử phạt chia sẻ: "Cảnh xe máy rầm rập đi trên vỉa hè đâu có lạ lẫm gì ở đường Võ Thị Sáu, đường đông quá, sáng nào cũng kẹt xe hết".

Một người bán đồ ăn sáng khác thở dài: "Rồi xong, 6 triệu... Vội một chút mà hết cả tháng lương. Bao nhiêu người cứ chạy bất chấp, nhắc mãi không nghe".

Theo lãnh đạo một số đội CSGT, với hành vi đi trên vỉa hè, nếu dừng xe xử phạt trực tiếp thì CSGT làm không xuể vì số lượng người đi rất nhiều. Chỉ khi thấy bóng dáng CSGT, người vi phạm mới vội vàng tìm cách đi xuống lòng đường theo quy định.

Thấy CSGT TP.HCM, người chạy xe máy đi trên vỉa hè đường Võ Thị Sáu hốt hoảng - Ảnh 5.

CSGT Tuần tra dẫn đoàn xử lý xe vi phạm lỗi đi trên hè phố tại đoạn hẻm 76 Võ Thị Sáu

Do đó, để xử lý hiệu quả, CSGT TP.HCM ghi hình phạt nguội để bảo đảm tính răn đe và tuyên truyền. Dù vậy, nhiều người đi xe máy dường như không sợ phạt nguội.

Với cảnh xe máy rầm rập đi trên vỉa hè này, các camera của CSGT có thể ghi nhận tới 50 - 70 xe vi phạm trong 1 phút.

Thấy CSGT TP.HCM, người chạy xe máy đi trên vỉa hè đường Võ Thị Sáu hốt hoảng - Ảnh 6.

Thấy CSGT, nhiều người vội tìm cách lách xuống lòng đường

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Thấy CSGT TP.HCM, người chạy xe máy đi trên vỉa hè đường Võ Thị Sáu hốt hoảng - Ảnh 7.

Dù đã lách xuống lòng đường khi thấy CSGT nhưng các xe này cũng đã lọt vào camera ghi hình phạt nguội của CSGT ở đoạn trước giao lộ

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Thấy CSGT TP.HCM, người chạy xe máy đi trên vỉa hè đường Võ Thị Sáu hốt hoảng - Ảnh 8.

Người bán hàng rong, bảo vệ liên tục nhắc nhở nhưng nhiều người phớt lờ

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Thấy CSGT TP.HCM, người chạy xe máy đi trên vỉa hè đường Võ Thị Sáu hốt hoảng - Ảnh 9.

Vì không đủ kiên nhẫn... hàng loạt xe nối đuôi nhau đi trên vỉa hè

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Thấy CSGT TP.HCM, người chạy xe máy đi trên vỉa hè đường Võ Thị Sáu hốt hoảng - Ảnh 10.

Xe máy đi thành hàng bít luôn lối của người đi bộ trên vỉa hè đường Võ Thị Sáu

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Thấy CSGT TP.HCM, người chạy xe máy đi trên vỉa hè đường Võ Thị Sáu hốt hoảng - Ảnh 12.

Lỗi đi trên hè phố bị phạt trung bình 5 triệu, trừ 2 điểm GPLX

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo Nghị định 168/2024, người điều khiển xe máy đi trên vỉa hè sẽ bị CSGT phạt từ 4 - 6 triệu (trung bình 5 triệu, trừ 2 điểm GPLX). Chủ xe bị CSGT phạt nguội mà không đến nộp phạt thì không được giải quyết các thủ tục đăng ký xe, sang tên mua bán xe, cấp đổi bằng lái xe cũng như nộp phạt các vi phạm giao thông khác.

Tin liên quan

Không nhường đường xe ưu tiên, tài xế ở TP.HCM phải trả giá đắt

Không nhường đường xe ưu tiên, tài xế ở TP.HCM phải trả giá đắt

Thấy xe CSGT phát tín hiệu ưu tiên nhưng tài xế chủ quan xe ưu tiên còn ở xa, không giảm tốc độ, không nhường đường và phải trả giá đắt.

1 phút, gần 50 xe máy đi trên vỉa hè Gò Vấp 'lọt' vào camera CSGT phạt nguội

Tra cứu danh sách 201 xe máy đi trên vỉa hè bị CSGT Hàng Xanh phạt nguội

Khám phá thêm chủ đề

vỉa hè Đi trên vỉa hè Võ Thị Sáu phạt nguội CSGT CSGT phạt nguội tra cứu phạt nguội phạt nguội xe máy đi trên vỉa hè
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận