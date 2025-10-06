Thấy CSGT TP.HCM, người chạy xe máy đi trên vỉa hè hốt hoảng... tìm đường lách

Sáng 6.10 - ngày đầu tuần, hàng loạt xe máy rầm rập đi trên vỉa hè đường Võ Thị Sáu (phường Tân Định, TP.HCM), đoạn gần công viên Lê Văn Tám. Đây là hình ảnh không mấy xa lạ ở con đường trung tâm, đặc biệt vào giờ cao điểm sáng.

Xe máy nối đuôi nhau đi trên vỉa hè đường Võ Thị Sáu sáng đầu tuần ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo ghi nhận, hàng dài xe máy nối đuôi nhau đi kín vỉa hè đường Võ Thị Sáu, từ đoạn giao nhau với đường Thạch Thị Thanh. Đến đoạn hẻm 76, thấy CSGT đang xử phạt, nhiều người chạy xe máy đi trên vỉa hè hốt hoảng tìm đường lách xuống lòng đường.

Tuy nhiên, tất cả các trường hợp này đều không thể "thoát phạt", vì một tổ CSGT đã ghi hình phạt nguội ở trước giao lộ.

Nhiều người đi xe máy xem vỉa hè như một làn đường riêng ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Khi dừng xe xử lý 1 trường hợp vi phạm, CSGT Tuần tra dẫn đoàn, thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) giải thích: "Anh đã vi phạm lỗi đi trên hè phố". Người vi phạm vẫn thở dài, nhìn dòng xe đang tiếp tục đi trên vỉa hè ở phía sau mình ngao ngán.

Đáng chú ý, từ ngay giao lộ với Thạch Thị Thanh, nhiều người bán hàng rong, bảo vệ đã nhắc người đi xe máy "Có CSGT phạt nguội kìa", "Đi xuống ngay, CSGT đang phạt nguội"... nhưng nhiều người phớt lờ. Một số người đi đúng luật nghe thấy tiếng nhắc nhở tỏ ra bất ngờ: "Bác bảo vệ có tâm ghê".

Người đi bộ phải nhường đường cho xe máy trên vỉa hè ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Hình ảnh quen thuộc ở vỉa hè đường Võ Thị Sáu mỗi sáng ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Một bảo vệ công ty gần đoạn CSGT xử phạt chia sẻ: "Cảnh xe máy rầm rập đi trên vỉa hè đâu có lạ lẫm gì ở đường Võ Thị Sáu, đường đông quá, sáng nào cũng kẹt xe hết".

Một người bán đồ ăn sáng khác thở dài: "Rồi xong, 6 triệu... Vội một chút mà hết cả tháng lương. Bao nhiêu người cứ chạy bất chấp, nhắc mãi không nghe".

Theo lãnh đạo một số đội CSGT, với hành vi đi trên vỉa hè, nếu dừng xe xử phạt trực tiếp thì CSGT làm không xuể vì số lượng người đi rất nhiều. Chỉ khi thấy bóng dáng CSGT, người vi phạm mới vội vàng tìm cách đi xuống lòng đường theo quy định.

CSGT Tuần tra dẫn đoàn xử lý xe vi phạm lỗi đi trên hè phố tại đoạn hẻm 76 Võ Thị Sáu

Do đó, để xử lý hiệu quả, CSGT TP.HCM ghi hình phạt nguội để bảo đảm tính răn đe và tuyên truyền. Dù vậy, nhiều người đi xe máy dường như không sợ phạt nguội.

Với cảnh xe máy rầm rập đi trên vỉa hè này, các camera của CSGT có thể ghi nhận tới 50 - 70 xe vi phạm trong 1 phút.

Thấy CSGT, nhiều người vội tìm cách lách xuống lòng đường ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Dù đã lách xuống lòng đường khi thấy CSGT nhưng các xe này cũng đã lọt vào camera ghi hình phạt nguội của CSGT ở đoạn trước giao lộ ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Người bán hàng rong, bảo vệ liên tục nhắc nhở nhưng nhiều người phớt lờ ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Vì không đủ kiên nhẫn... hàng loạt xe nối đuôi nhau đi trên vỉa hè ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Xe máy đi thành hàng bít luôn lối của người đi bộ trên vỉa hè đường Võ Thị Sáu ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Lỗi đi trên hè phố bị phạt trung bình 5 triệu, trừ 2 điểm GPLX ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo Nghị định 168/2024, người điều khiển xe máy đi trên vỉa hè sẽ bị CSGT phạt từ 4 - 6 triệu (trung bình 5 triệu, trừ 2 điểm GPLX). Chủ xe bị CSGT phạt nguội mà không đến nộp phạt thì không được giải quyết các thủ tục đăng ký xe, sang tên mua bán xe, cấp đổi bằng lái xe cũng như nộp phạt các vi phạm giao thông khác.