Tra cứu danh sách 201 xe máy đi trên vỉa hè bị CSGT Hàng Xanh phạt nguội

Sau chia sẻ của trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM về tình hình người dân đi trên vỉa hè xuất hiện trở lại mới đây, các đội CSGT đã tăng cường xử lý lỗi này.

Trên địa bàn Đội CSGT Bến Thành, CSGT ghi nhận nhiều xe máy đi trên vỉa hè đường Nguyễn Tất Thành, đường Nguyễn Thái Học... Khi bị CSGT phạt, người vi phạm đều giải thích do đường đông, đi lên vỉa hè cho nhanh.

Hàng loạt xe máy đi trên vỉa hè lọt camera ghi hình của CSGT ẢNH: DIỆU MI

Đội CSGT Hàng Xanh, CSGT thường xuyên ghi nhận tình trạng người đi xe máy chạy xe trên vỉa hè các đường ở khu vực quận Bình Thạnh, Gò Vấp trước đây như: Nguyễn Xí, Phan Văn Trị, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Oanh...

Hàng loạt xe máy đi trên vỉa hè bị camera của CSGT 'bắt lỗi'

Qua nắm tình hình, tình trạng vi phạm đi trên vỉa hè thường xảy ra vào giờ cao điểm, trên các tuyến đường đông, vì vậy, việc dừng xe, kiểm soát và xử lý vi phạm cũng gặp khó khăn. Do đó, Đội CSGT Hàng Xanh đã ghi hình phạt nguội hành vi vi phạm này, nhằm quyết liệt xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, vừa hạn chế việc ảnh hưởng đến hoạt động giao thông bình thường của người dân.

Thông báo phạt nguội được CSGT gửi tức thời để ngăn người vi phạm tái phạm ẢNH: PC08

Theo thống kê, chỉ trong 2 ngày (17 và 18.9), Đội CSGT Hàng Xanh đã ghi hình và gửi thông báo vi phạm đến chủ phương tiện đối với 201 trường hợp vi phạm "đi trên vỉa hè" trên các đường: Nguyễn Oanh, Phạm Văn Đồng, Phan Văn Trị, Nguyễn Xí.

Cụ thể danh sách 201 xe máy đi trên vỉa hè bị CSGT Hàng Xanh phạt nguội trong ngày 17 và 18.9, bạn đọc có thể xem tại đây.

Đi trên hè phố ngày 17 và 18.9 tại Đội CSGT Hàng Xanh Danh sách 201 xe máy đi trên vỉa hè bị CSGT Hàng Xanh phạt nguội trong ngày 17 và 18.9.2025













CSGT đã ra thông báo đề nghị chủ xe đến Đội CSGT Hàng Xanh phối hợp xử lý, đồng thời chấm dứt hành vi vi phạm, nêu cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, trả lại vỉa hè cho người đi bộ.



Đây là lần đầu tiên một đội CSGT tại TP.HCM công khai ngay danh sách xe bị phạt nguội sau khi ghi hình, ra thông báo vi phạm. Thực tế cho thấy, lỗi đi trên vỉa hè cũng như một số hành vi vi phạm khác như: dừng, đỗ xe... dường như là thói quen của một số người khi tham gia giao thông.

Việc kịp thời công khai để người dân tra cứu sẽ giúp hạn chế tình trạng lỗi cộng dồn, mức phạt tăng cao, thậm chí cao hơn giá trị của xe.

Theo CSGT, điểm a khoản 7 Điều 7 Nghị định 168/2024 quy định, hành vi chạy xe máy trên vỉa hè phạt tiền từ 4.000.000 đến 6.000.000 đồng (mức trung bình 5 triệu đồng) và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.



Hình ảnh từ camera CSGT ghi hình, gửi thông báo phạt nguội ngay sau đó ẢNH: DIỆU MI

Ngoài ra, các phương tiện dừng, đỗ sai quy định gây cản trở giao thông cũng được lực lượng CSGT ghi hình, gửi thông báo vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định.

Để phản ánh tình hình trật tự, an toàn giao thông và các hành vi vi phạm trên địa bàn quận Gò Vấp, Bình Thạnh trước đây, người dân có thể liên hệ qua trực ban Đội CSGT Hàng Xanh: 028.37263803.

Theo quy định hiện hành, nếu không nộp phạt nguội, chủ xe máy sẽ không được làm các thủ tục cấp đổi bằng lái xe, giấy tờ đăng ký, sang tên mua bán xe, không được nộp các vi phạm giao thông khác.

Ngoài trực tiếp ghi hình phạt nguội, CSGT cũng có các tổ công tác để dừng xe máy đi trên vỉa hè để xử lý trực tiếp, tiếp nhận thông tin từ clip của người dân gửi đến hoặc trích xuất camera giám sát đường phố.