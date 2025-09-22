Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Biển 'chú ý nhường đường cho xe rẽ phải' có bắt buộc không?: CSGT giải thích

Vũ Phượng
Vũ Phượng
22/09/2025 12:12 GMT+7

TP.HCM có 794 biển báo 'chú ý nhường đường cho xe rẽ phải' nhưng không phải ai cũng chủ động nhường. CSGT nói gì về các tình huống này?

Thói quen xe máy rẽ phải khi đèn đỏ ở TP.HCM trước đây từng nhiều lần được CSGT nhắc nhở nhưng tình hình không chuyển biến. Từ ngày 1.1.2025, Nghị định 168/2024 có hiệu lực, mức phạt vượt đèn đỏ từ 4 - 6 triệu đồng, người dân mới chấp hành nghiêm.

Biển 'Chú ý nhường đường cho xe rẽ phải' có bắt buộc nhường?: CSGT lên tiếng - Ảnh 1.

TP.HCM có 794 biển "chú ý nhường đường cho xe rẽ phải"

ẢNH: NHẬT THỊNH

Sau đó, vì áp lực giao thông ở các giao lộ, TP.HCM lắp thêm nhiều hộp đèn, dấu mũi tên cho xe rẽ phải khi đèn đỏ. Cơ quan chức năng đánh giá, giải pháp này nhằm làm tăng khả năng thoát xe qua nút, giảm ùn tắc giao thông do dòng xe dừng chờ đèn tín hiệu tại giao lộ.

Theo Sở Xây dựng, trên địa bàn TP.HCM đang có 794 giao lộ có biển báo "chú ý nhường đường cho xe rẽ phải" tại các vị trí có gắn đèn xe máy rẽ phải; 14 giao lộ có kẻ vạch mắt võng tạo làn rẽ phải liên tục.

Không ít tình huống "tréo nghoe" trên đường cũng xuất phát từ đây được người đi đường đăng tải trên mạng xã hội. Điển hình như vụ việc tại giao lộ Võ Thị Sáu - Trương Định, phường Xuân Hòa (quận 3 trước đây). Nhiều xe máy không rẽ phải khi đèn đỏ được vì vướng người phía trước dừng đèn đỏ.

Biển 'Chú ý nhường đường cho xe rẽ phải' có bắt buộc nhường?: CSGT lên tiếng - Ảnh 2.

Biển cảnh báo này được lắp đặt ở các giao lộ có đèn cho xe máy rẽ phải khi đèn đỏ

ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo đó, người dừng phía sau muốn rẽ phải nên nhắc người dừng trước "Anh quẹo đi" thì bị người này phản ứng.

Theo lãnh đạo một đội CSGT: "Với các tình huống tương tự như trên, người dân khi dừng đèn đỏ nếu được thì chừa một khoảng trống cho các phương tiện có nhu cầu rẽ phải có thể rẽ, nhưng không chừa thì cũng không sai vì không có phân làn rẽ phải liên tục".

CSGT nói gì về biển "chú ý nhường đường cho xe rẽ phải"?

Theo lãnh đạo một đội CSGT, khi đi đến giao lộ có đèn cho xe máy rẽ phải hay cho tất cả phương tiện rẽ phải thì người dừng đèn đỏ nên chừa một khoảng trống cho các xe sau có nhu cầu rẽ thì rẽ được.

Biển 'Chú ý nhường đường cho xe rẽ phải' có bắt buộc nhường?: CSGT lên tiếng - Ảnh 3.

Đây là biển cảnh báo, không bắt buộc nhường đường nhưng CSGT khuyên nếu được thì nên chủ động nhường

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

"Việc chừa một khoảng trống ở giao lộ có biển "chú ý nhường đường cho xe rẽ phải" này là không bắt buộc. Tuy nhiên, nếu người dừng trước chủ động chừa chỗ cho người cần rẽ được rẽ thì sẽ giảm ùn tắc tại giao lộ", CSGT chia sẻ.

Vị lãnh đạo đội CSGT cũng nhấn mạnh, ở các giao lộ có kẻ vạch mắt võng kèm dấu mũi tên rẽ phải để tạo làn rẽ phải liên tục thì người tham gia giao thông tuyệt đối không được dừng đè vạch. Hành vi dừng chờ đèn đỏ đè vạch mắt võng chắn lối xe rẽ phải trong các tình huống này sẽ bị CSGT xử phạt trực tiếp hoặc phạt nguội từ 400.000 - 600.000 đồng đối với xe máy.

Biển 'Chú ý nhường đường cho xe rẽ phải' có bắt buộc nhường?: CSGT lên tiếng - Ảnh 4.

Lối xe máy rẽ phải bị chặn kín bởi người dừng trước

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đồng quan điểm, lãnh đạo một đội CSGT khác cho rằng, biển "chú ý nhường đường cho xe rẽ phải" là biển cảnh báo, chú ý nên không được xem là bắt buộc. Còn vạch mắt võng là hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường nên gặp vạch mắt võng người dân bắt buộc nhường để không bị CSGT phạt. Còn gặp biển cảnh báo thì người dân nên chủ động nhường.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, đơn vị này đang tiếp tục nghiên cứu bố trí phần đường dành riêng cho xe rẽ phải liên tục tại các giao lộ trên địa bàn TP.HCM phù hợp với điều kiện hạ tầng. Bên cạnh đó, Sở Xây dựng cũng yêu cầu CSGT xử lý các trường hợp cố tình dừng đỗ xe trong phạm vi phần đường dành riêng cho xe rẽ phải liên tục gây cản trở các phương tiện lưu thông.


