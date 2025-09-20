Cho rẽ phải khi đèn đỏ ở TP.HCM: Hình ảnh hiếm thấy ở các giao lộ

TP.HCM có 14 giao lộ kẻ vạch mắt võng tạo làn rẽ phải liên tục để người tham gia giao thông được rẽ phải khi đèn đỏ. Việc kẻ vạch mắt võng được cơ quan chức năng thực hiện với mong muốn giảm dòng xe chờ đèn đỏ tại giao lộ, giảm ùn tắc.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, phần đông giao lộ được kẻ vạch mắt võng có tình trạng người dân dừng chờ đèn đỏ đè vạch, chắn lối rẽ phải. Điều này khiến nhiều người muốn rẽ bức xúc vì không được nhường đường.

Người dân dừng chờ đèn đỏ chủ động tránh làn đường kẻ vạch mắt võng ẢNH: NHẬT THỊNH

Bên cạnh đó, nhiều người cũng than phiền rằng phải dừng chờ đèn đỏ đè vạch mắt võng vì tình huống bắt buộc, xe ô tô dừng sát phạm vi vạch, xe máy không còn chỗ để dừng.

Đáng chú ý, PV ghi nhận có 2 giao lộ kẻ vạch mắt võng nhưng giao thông thông thoáng, làn đường rẽ phải liên tục giúp giảm đáng kể lượng xe ùn tắc ở giao lộ.

Giao lộ cho rẽ phải khi đèn đỏ thông thoáng

Đường Phạm Văn Đồng, đoạn giao Phan Văn Trị là điểm đầu tiên ở TP.HCM kẻ vạch mắt võng cho tất cả phương tiện rẽ phải khi đèn đỏ vào tháng 6.2018. Vậy nhưng đến năm 2023, khi theo chân các tổ tuần tra kiểm soát CSGT, PV ghi nhận nhiều người đi xe máy vẫn vô tư dừng xe chờ đèn đỏ trên vạch mắt võng.

Khi người dừng đèn đỏ không trong phạm vi vạch mắt võng, giao thông qua giao lộ giảm bớt ùn tắc ẢNH: NHẬT THỊNH

Vạch mắt võng sẽ phát huy hiệu quả nếu người dân chấp hành đúng quy định ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhiều xe phía sau bóp còi inh ỏi, thậm chí lời qua tiếng lại nhưng cũng không giải quyết được vấn đề. Đến khi CSGT ra hiệu nhắc không được dừng xe đè vạch mắt võng, một số người thậm chí vẫn không nắm quy định. CSGT phải chỉ lên tấm biển nền đỏ, chữ trắng in to: "Cấm dừng đỗ xe trên làn đường dành cho xe rẽ phải".

Vài tháng gần đây, tình hình giao lộ này chuyển biến rõ rệt. Đa số các xe dừng đèn đỏ đúng quy định, làn xe rẽ phải thông thoáng, di chuyển liên tục. Theo quan sát, tại đây có hàng dài các trụ để phân làn riêng biệt. Làn rẽ phải liên tục phân cách với làn xe đi thẳng, rẽ trái không chỉ bằng vạch kẻ mà còn bằng các cột phân cách.

Ô tô, xe máy cùng rẽ phải trên làn đường kẻ vạch mắt võng, giảm lượng xe dồn chờ đèn đỏ ẢNH: NHẬT THỊNH

Bên cạnh đó, chiều đường xe chạy có tới 8 làn xe, gồm: 4 làn ô tô, 3 làn xe máy và 1 làn dành cho xe rẽ phải liên tục.

Tương tự, đường Lê Duẩn, đoạn giao Tôn Đức Thắng hướng về Thảo Cầm Viên và đường Tôn Đức Thắng, đoạn giao Lê Duẩn hướng về Trường ĐH KHXH&NV có kẻ vạch mắt võng cho xe rẽ phải liên tục từ tháng 5.2025.

Ngay từ những ngày đầu kẻ vạch, CSGT liên tục đứng nhắc nhở, tuyên truyền người tham gia giao thông không được dừng chờ đèn trong phạm vi này. Tình hình giao thông tại giao lộ này thay đổi tích cực, cảnh ùn tắc giảm hẳn và dòng xe rẽ phải luôn thông suốt.

Đáng chú ý, đường Lê Duẩn có 3 làn xe, còn đường Tôn Đức Thắng được mở rộng tới 5 làn xe tại giao lộ.

Đoạn dừng chờ đèn đỏ trên đường Lê Duẩn bố trí thêm một đoạn để xe máy thuận lợi dừng chờ đèn trước ô tô ẢNH: NHẬT THỊNH

Người tham gia giao thông kiên nhẫn dừng chờ đèn trên đúng phần đường của mình ẢNH: NHẬT THỊNH

Có thể thấy, khi đường đủ rộng, đáp ứng phù hợp lưu lượng xe kết hợp thêm yếu tố CSGT liên tục tuyên truyền thì người dân chấp hành khá nghiêm túc. Lúc này, các vạch mắt võng tạo làn xe rẽ phải liên tục mới phát huy hiệu quả.

Ngược lại ở những giao lộ có lượng phương tiện lớn, nhu cầu xe đi thẳng, rẽ trái cao hơn nhiều lần nhu cầu xe rẽ phải thì cảnh người dân dừng đè vạch mắt võng lại tràn lan.

Vạch mắt võng trên giao lộ Phạm Văn Đồng - Phan Văn Trị được kẻ cách đây 4 năm ẢNH: NHẬT THỊNH

Các giao lộ kẻ vạch mắt võng tạo làn rẽ phải liên tục luôn gắn kèm tấm bảng "Cấm dừng đỗ xe trên làn đường dành cho xe rẽ phải" ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, tình trạng giao thông khu vực các giao lộ kẻ vạch mắt võng có chuyển biến, tạo điều kiện thuận lợi cho các xe rẽ phải trên phần đường dành riêng, giảm dòng xe chờ đèn tại giao lộ.

Tuy nhiên vẫn còn tồn tại việc bố trí làn xe rẽ phải liên tục cho tất cả các loại xe trên đường như: gây thu hẹp phần đường lưu thông cho xe đi thẳng, dẫn đến có lúc xe đi thẳng dừng chờ đèn trên phần kẻ vạch mắt võng.