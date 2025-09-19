Cho rẽ phải khi đèn đỏ ở TP.HCM: Xin đường không được, còn bị la mắng

Nhiều giao lộ ở TP.HCM cho rẽ phải khi đèn đỏ, trong đó, có những giao lộ kẻ vạch mắt võng tạo làn rẽ phải liên tục. Theo quy định, các phương tiện không được dừng đỗ ở phạm vi vạch kẻ, xe đi vào làn rẽ phải liên tục bắt buộc rẽ phải.

Hàng loạt xe chắn lối đi của làn rẽ phải liên tục tại ngã tư Phú Nhuận ẢNH: NHẬT THỊNH

Tuy nhiên, nhiều người đi đường bức xúc vì các vạch mắt võng bị "vô hiệu", hàng loạt người dừng đèn đỏ đè vạch mắt võng, chắn lối xe rẽ phải.

Muốn rẽ phải khi đèn đỏ "phải xin nhường"

Sau khi Thanh Niên đăng tải bài viết Cho rẽ phải khi đèn đỏ ở TP.HCM: Không ai nhường, người đi đường bức xúc, hàng trăm ý kiến bình luận đã được gửi về tòa soạn và chia sẻ trên mạng xã hội.

Phần đông, người tham gia giao thông ở TP.HCM bức xúc vì có vạch mắt võng cho rẽ phải liên tục khi đèn đỏ nhưng thường xuyên không được nhường đường. Bên cạnh đó, một số người chỉ ra những tình huống gây "ức chế" ở các giao lộ được rẽ phải khi đèn đỏ.

Tình trạng dừng xe đè vạch mắt võng ở TP.HCM diễn ra phổ biến ẢNH: NHẬT THỊNH

Bạn đọc Trần Thục Linh bức xúc: "Cái bảng chình ình chữ "Nhường đường cho xe rẽ phải", có đèn được rẽ đàng hoàng mà phải mở miệng xin để được rẽ. Chắc chỉ ai có nhu cầu rẽ mới nhìn thấy bảng đó hay sao. Ta nói tức cái lồng ngực".

Bạn đọc có nickname Lynh Ha Lee kể, nhiều người còn bảo đến trước nên đứng trước, tại sao phải nhường. Tài khoản Khách Lạ viết: "Mới bị lúc chiều ngã tư Võ Thị Sáu - Pasteur. Nên có luật, mức phạt lỗi cố ý cản trở giao thông".

Anh Huy Nguyễn ngao ngán, ở ngã tư Phú Nhuận cũng vậy, từ Phan Đăng Lưu cho rẽ phải về Nguyễn Kiệm. Tuy nhiên, nhiều xe máy đi thẳng đi vào phạm vi kẻ vạch mắt võng còn la mắng xe hơi rẽ phải.

Người muốn rẽ nhiều khi muốn bóp còi xin đường để rẽ phải nhưng sợ lời qua tiếng lại ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Bạn đọc Huỳnh Vi bày tỏ: "Đến những đoạn được rẽ phải khi đèn đỏ nhưng bị người đi thẳng dừng chắn lối, nhiều khi muốn bóp còi xin nhường đường mà sợ bị la". Anh Mai Tuấn Hùng nói: "Tôi từng chứng kiến, nhiều người ý thức kém, biển chỉ dẫn nhường đường cho xe rẽ phải, nhưng có khi người ta đậu kín mít, thì sao xe ở phía sau chạy lên được mà rẽ phải".

Nhiều người khác cho rằng, nhiều khi muốn rẽ phải ở nơi được rẽ nhưng bị chắn lối rẽ thì vừa khó chịu vừa ngại, xin cũng không được, mà bóp còi hay lên tiếng thì lại sợ to chuyện.

Dừng xe đè vạch mắt võng chắn lối xe rẽ phải khi đèn đỏ không chỉ là chuyện nhường đường mà đó còn liên quan đến việc chấp hành quy định của luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

"Đường thì chật, xe thì đông"

Một số ý kiến khác cho rằng, một số giao lộ cho rẽ phải khi đèn đỏ nhưng không được nhường đường không hẳn là do ý thức hoàn toàn, mà còn vì "đường thì chật, xe thì đông".

Bạn đọc Lê Vi Phương Nam cho rằng, các tình huống này khó xử vì giờ cao điểm xe đông như kiến. Thậm chí, đường đông dừng đèn đỏ mà xe cứu thương đằng sau cũng có lúc bó tay, đành dừng chờ đèn xanh rồi mới đi.

Hàng loạt xe dừng đè vạch mắt võng trên đường Điện Biên Phủ ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Tuy nhiên, anh Huỳnh Kị Long lại nêu quan điểm, đường chật, xe đông nhưng nhiều khi đường còn 1 làn cho xe rẽ phải mà cũng có người chen vào dừng chờ đèn đỏ. Người muốn rẽ cũng đành phải đứng chờ dù được phép rẽ phải.

Anh Minh Luân bình luận: "Phần vì ý thức và đúng là cơ sở hạ tầng không theo kịp mật độ dân số". Tài khoản Trần Ngọc Tùng bày tỏ: "Nhường cũng bị phạm luật, vì vượt qua vạch trắng, không nhường thì cũng bị cự, khó ghê". Nickname Hải Thanh nói: "Vấn đề là phải kẻ vạch mắt võng để đúng luật và có lý do chính đáng. Nhiều khi mình muốn quẹo phải mà họ đậu chắn cũng chỉ xin phép thôi chứ sao bắt ép họ được".

CSGT TP.HCM thường xuyên ghi hình phạt nguội lỗi dừng đè vạch mắt võng ẢNH: VŨ PHƯỢNG

CSGT trích xuất camera phạt nguội, thực tế nhiều người đi xe máy đã bị phạt lỗi này ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Nhiều bạn đọc cũng chỉ ra thực trạng tham gia giao thông hiện nay là "điền vào chỗ trống", tức là có khoảng trống thì lập tức là có khoảng trống lập tức có xe chen vào. Những người dừng trước đã muốn nhường nên dừng lách qua một bên, nhưng một vài xe phía sau thấy trống lại vượt lên... dừng chắn lối xe rẽ phải.