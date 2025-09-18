Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Cho rẽ phải khi đèn đỏ ở TP.HCM: 'Chỗ đâu mà nhường?'

Vũ Phượng - Nhật Thịnh
18/09/2025 12:38 GMT+7

Cho rẽ phải khi đèn đỏ nhưng không được nhường đường, nhiều người đổ tại 'mấy người kia ý thức kém', có người lấy lý do 'đường quá hẹp, không có chỗ nhường'.

Nhiều giao lộ ở TP.HCM kẻ vạch mắt võng cho xe rẽ phải liên tục, kể cả khi đèn đỏ để giảm ùn tắc giao thông. Tuy nhiên, nhiều ngã tư cho rẽ phải khi đèn đỏ nhưng người lái xe không được nhường đường khi muốn rẽ.

Không còn chỗ để nhường đường cho xe rẽ phải khi đèn đỏ

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tại giao lộ Pasteur - Lý Tự Trọng, phường Sài Gòn vừa được kẻ vạch mắt võng cho xe 2 bánh rẽ phải liên tục. Theo quy định, khi gặp vạch mắt võng kèm dấu mũi tên rẽ phải, người đi vào phạm vi kẻ vạch bắt buộc phải rẽ phải. Người tham gia giao thông không được dừng, đỗ xe trong phạm vi kẻ vạch mắt võng này.

Cho rẽ phải khi đèn đỏ nhưng không được nhường đường: 'Chỗ đâu mà nhường?' - Ảnh 1.

Làn rẽ phải liên tục trên đường Nguyễn Thị Minh Khai kín xe dừng chờ đèn đỏ

ẢNH: NHẬT THỊNH

Khoảng 16 giờ, chị Thanh Hương (ở phường Xuân Hòa) đi trên đường Pasteur và dự kiến lộ trình đi thẳng để ra giao lộ Pasteur - Lê Duẩn. Vừa tới đoạn giao Pasteur - Lý Tự Trọng, nhìn thấy vạch mắt võng chị định lách xe ra ngoài để nhường đường cho các xe phía sau rẽ phải.

"Vừa định lách ra thì 1 chiếc xe ô tô chạy tới, nhìn gương chiếu hậu nhiều xe phía sau đang di chuyển nên tôi không thể dừng lại đột ngột. Đường hẹp vầy chỗ đâu mà nhường, tôi buộc phải dừng lại chờ đèn đỏ trong phần kẻ vạch", chị Hương giải thích.

Vi phạm giao thông nhan nhản trong dòng xe chạy mưa giờ tan tầm ở TP.HCM

Đáng chú ý, không chỉ một mình chị Hương mà hàng loạt người tham gia giao thông khác cũng dừng xe chờ đèn đỏ trong phạm vi kẻ vạch mắt võng này. Có người biết chuyện này là vi phạm nhưng cũng có người không biết quy định này.

Cho rẽ phải khi đèn đỏ nhưng không được nhường đường: 'Chỗ đâu mà nhường?' - Ảnh 2.

Khi lỡ đi vào phần kẻ vạch cho xe rẽ phải nhưng vẫn muốn nhường đường thì người đi xe máy tìm cách lách qua 1 bên

ẢNH: NHẬT THỊNH

Qua nhiều nhịp đèn, lượng xe máy dừng chờ đèn đỏ trên vạch mắt võng vẫn đông nghẹt. Theo quan sát, đa số người lái xe ô tô chấp hành nghiêm quy định liên quan vạch mắt võng, chủ động dừng từ xa nếu phía trước không có khoảng trống để dừng chờ đèn.

Tương tự, trên đường Cách Mạng Tháng 8, đoạn giao Điện Biên Phủ, phường Xuân Hòa có vạch cho tất cả phương tiện rẽ phải liên tục khi đèn đỏ. Đây là khu vực có tiểu đảo từ lâu - tức là mặc định tất cả các loại xe đến đây đều được rẽ phải khi đèn đỏ.

Dù vậy, từ đó đến nay (khi đã có vạch mắt võng), hàng loạt người đi xe máy vẫn ngang nhiên dừng chờ đèn đỏ trên phạm vi kẻ vạch. Chị Kim Ngân (ở phường Bảy Hiền) chia sẻ: "Khi đi tới đây bị chắn lối rẽ phải tôi nhắc người phía trước nhường đường vì đây có vạch mắt võng nhưng nhận một ánh nhìn không mấy thiện cảm".

Cho rẽ phải khi đèn đỏ nhưng không được nhường đường: 'Chỗ đâu mà nhường?' - Ảnh 3.

Xe máy đi vào vạch mắt võng và tìm chật vật tìm cách tấp qua một bên để nhường đường

ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo chị Ngân, một số người bấm còi xin đường ở khu vực kẻ vạch - mặc định được rẽ phải thỉnh thoảng còn nhận những tiếng chửi tục khó nghe.

Tại TP.HCM, không ít lần những đoạn clip về việc cự cãi vì không nhường đường cho xe rẽ phải được chia sẻ gây xôn xao mạng xã hội. Một số tình huống, nếu thiếu kiềm chế thậm chí có thể dẫn đến xô xát. Phải đến gần đây, khi Công an TP.HCM xử lý nghiêm những vụ xô xát từ tham gia giao thông, người dân ra đường mới kiềm chế hơn.

"Kiềm chế nhưng vẫn mang cục tức vì ý thức tham gia giao thông quá tệ", chị Kim Ngân thở dài.

Rẽ phải, đi thẳng: Ai cũng bực!

Nhiều người tham gia giao thông cho rằng, đường Cách Mạng Tháng 8 đoạn giao Điện Biên Phủ là đường 2 chiều, nhưng vạch mắt võng chiếm hết gần một nửa phần đường xe chạy thách thức người lái xe.

Cho rẽ phải khi đèn đỏ nhưng không được nhường đường: 'Chỗ đâu mà nhường?' - Ảnh 4.

Xe máy muốn rẽ phải cũng bất lực vì ken cứng xe. Ảnh tại giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Nam Kỳ Khởi Nghĩa

ẢNH: NHẬT THỊNH

Chỉ cần một chiếc xe buýt hay xe ô tô con không đi sát tim đường mà lệch về phía lề phải là xe máy đi thẳng không còn chỗ nào để dừng chờ đèn đỏ.

Đây cũng là tình trạng diễn ra ở ngã tư Phú Nhuận, phường Đức Nhuận - nơi vừa kẻ vạch mắt võng cho tất cả các loại xe rẽ phải khi đèn đỏ.

Chiều dài vạch mắt võng này là 50 m, bề rộng phần kẻ vạch là 3 m, bề rộng phần đường lưu thông còn lại là 7,5 m. Dù vậy, đây là tuyến đường đông đúc, nhiều người đi xe máy lỡ chạy đến sát nơi, gặp ô tô và dòng xe bên ngoài ken cứng, "muốn nhường đường cũng không được".

Cho rẽ phải khi đèn đỏ nhưng không được nhường đường: 'Chỗ đâu mà nhường?' - Ảnh 5.

Theo quy định, trong phạm vi kẻ vạch mắt võng các phương tiện không được dừng đỗ

ẢNH: NHẬT THỊNH

Trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn giao nhau Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành xe đông nghẹt giờ cao điểm chiều cũng vừa được kẻ vạch mắt võng cho xe 2 bánh rẽ phải khi đèn đỏ với bề rộng 1,5 m trên chiều dài 50 m.

Hàng loạt người đi xe máy tới đây cũng "vô tình" đè vào phần vạch mắt võng. Tới khi thấy dòng chữ trên mặt đường "làn rẽ phải liên tục" một số người mới dừng lại, tìm cách tấp ra mé vạch.

Cho rẽ phải khi đèn đỏ nhưng không được nhường đường: 'Chỗ đâu mà nhường?' - Ảnh 6.

Ngã tư Phú Nhuận vừa được kẻ vạch mắt võng

ẢNH: NHẬT THỊNH

Cho rẽ phải khi đèn đỏ nhưng không được nhường đường: 'Chỗ đâu mà nhường?' - Ảnh 7.

Vì vướng một số xe dừng chặn lối rẽ phải mà ô tô, xe máy muốn rẽ cũng đành phải chờ

ẢNH: NHẬT THỊNH

Tin liên quan

Rẽ phải khi đèn đỏ bị phạt tới 20 triệu: CSGT TP.HCM chỉ ra các tình huống được phép

Rẽ phải khi đèn đỏ bị phạt tới 20 triệu: CSGT TP.HCM chỉ ra các tình huống được phép

CSGT TP.HCM khẳng định rẽ phải khi đèn đỏ có thể bị phạt tới 20 triệu đồng, nhưng liệt kê rõ những tình huống hợp pháp mà tài xế cần biết để không bị phạt.

Rẽ phải khi đèn đỏ: CSGT TP.HCM phạt tới 20 triệu từ camera giao lộ

TP.HCM lắp 312 bảng 'Chú ý nhường đường cho xe rẽ phải': Có ý nghĩa gì?

Khám phá thêm chủ đề

rẽ phải khi đèn đỏ vạch mắt võng kẻ vạch mắt võng TP.HCM kẻ vạch mắt võng nhường đường cho xe rẽ phải giao thông TP.HCM TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận