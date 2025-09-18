Cho rẽ phải khi đèn đỏ ở TP.HCM: 'Chỗ đâu mà nhường?'

Nhiều giao lộ ở TP.HCM kẻ vạch mắt võng cho xe rẽ phải liên tục, kể cả khi đèn đỏ để giảm ùn tắc giao thông. Tuy nhiên, nhiều ngã tư cho rẽ phải khi đèn đỏ nhưng người lái xe không được nhường đường khi muốn rẽ.

Không còn chỗ để nhường đường cho xe rẽ phải khi đèn đỏ

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tại giao lộ Pasteur - Lý Tự Trọng, phường Sài Gòn vừa được kẻ vạch mắt võng cho xe 2 bánh rẽ phải liên tục. Theo quy định, khi gặp vạch mắt võng kèm dấu mũi tên rẽ phải, người đi vào phạm vi kẻ vạch bắt buộc phải rẽ phải. Người tham gia giao thông không được dừng, đỗ xe trong phạm vi kẻ vạch mắt võng này.

Làn rẽ phải liên tục trên đường Nguyễn Thị Minh Khai kín xe dừng chờ đèn đỏ ẢNH: NHẬT THỊNH

Khoảng 16 giờ, chị Thanh Hương (ở phường Xuân Hòa) đi trên đường Pasteur và dự kiến lộ trình đi thẳng để ra giao lộ Pasteur - Lê Duẩn. Vừa tới đoạn giao Pasteur - Lý Tự Trọng, nhìn thấy vạch mắt võng chị định lách xe ra ngoài để nhường đường cho các xe phía sau rẽ phải.

"Vừa định lách ra thì 1 chiếc xe ô tô chạy tới, nhìn gương chiếu hậu nhiều xe phía sau đang di chuyển nên tôi không thể dừng lại đột ngột. Đường hẹp vầy chỗ đâu mà nhường, tôi buộc phải dừng lại chờ đèn đỏ trong phần kẻ vạch", chị Hương giải thích.

Vi phạm giao thông nhan nhản trong dòng xe chạy mưa giờ tan tầm ở TP.HCM

Đáng chú ý, không chỉ một mình chị Hương mà hàng loạt người tham gia giao thông khác cũng dừng xe chờ đèn đỏ trong phạm vi kẻ vạch mắt võng này. Có người biết chuyện này là vi phạm nhưng cũng có người không biết quy định này.

Khi lỡ đi vào phần kẻ vạch cho xe rẽ phải nhưng vẫn muốn nhường đường thì người đi xe máy tìm cách lách qua 1 bên ẢNH: NHẬT THỊNH

Qua nhiều nhịp đèn, lượng xe máy dừng chờ đèn đỏ trên vạch mắt võng vẫn đông nghẹt. Theo quan sát, đa số người lái xe ô tô chấp hành nghiêm quy định liên quan vạch mắt võng, chủ động dừng từ xa nếu phía trước không có khoảng trống để dừng chờ đèn.

Tương tự, trên đường Cách Mạng Tháng 8, đoạn giao Điện Biên Phủ, phường Xuân Hòa có vạch cho tất cả phương tiện rẽ phải liên tục khi đèn đỏ. Đây là khu vực có tiểu đảo từ lâu - tức là mặc định tất cả các loại xe đến đây đều được rẽ phải khi đèn đỏ.

Dù vậy, từ đó đến nay (khi đã có vạch mắt võng), hàng loạt người đi xe máy vẫn ngang nhiên dừng chờ đèn đỏ trên phạm vi kẻ vạch. Chị Kim Ngân (ở phường Bảy Hiền) chia sẻ: "Khi đi tới đây bị chắn lối rẽ phải tôi nhắc người phía trước nhường đường vì đây có vạch mắt võng nhưng nhận một ánh nhìn không mấy thiện cảm".

Xe máy đi vào vạch mắt võng và tìm chật vật tìm cách tấp qua một bên để nhường đường ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo chị Ngân, một số người bấm còi xin đường ở khu vực kẻ vạch - mặc định được rẽ phải thỉnh thoảng còn nhận những tiếng chửi tục khó nghe.

Tại TP.HCM, không ít lần những đoạn clip về việc cự cãi vì không nhường đường cho xe rẽ phải được chia sẻ gây xôn xao mạng xã hội. Một số tình huống, nếu thiếu kiềm chế thậm chí có thể dẫn đến xô xát. Phải đến gần đây, khi Công an TP.HCM xử lý nghiêm những vụ xô xát từ tham gia giao thông, người dân ra đường mới kiềm chế hơn.

"Kiềm chế nhưng vẫn mang cục tức vì ý thức tham gia giao thông quá tệ", chị Kim Ngân thở dài.

Rẽ phải, đi thẳng: Ai cũng bực!

Nhiều người tham gia giao thông cho rằng, đường Cách Mạng Tháng 8 đoạn giao Điện Biên Phủ là đường 2 chiều, nhưng vạch mắt võng chiếm hết gần một nửa phần đường xe chạy thách thức người lái xe.

Xe máy muốn rẽ phải cũng bất lực vì ken cứng xe. Ảnh tại giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Nam Kỳ Khởi Nghĩa ẢNH: NHẬT THỊNH

Chỉ cần một chiếc xe buýt hay xe ô tô con không đi sát tim đường mà lệch về phía lề phải là xe máy đi thẳng không còn chỗ nào để dừng chờ đèn đỏ.

Đây cũng là tình trạng diễn ra ở ngã tư Phú Nhuận, phường Đức Nhuận - nơi vừa kẻ vạch mắt võng cho tất cả các loại xe rẽ phải khi đèn đỏ.

Chiều dài vạch mắt võng này là 50 m, bề rộng phần kẻ vạch là 3 m, bề rộng phần đường lưu thông còn lại là 7,5 m. Dù vậy, đây là tuyến đường đông đúc, nhiều người đi xe máy lỡ chạy đến sát nơi, gặp ô tô và dòng xe bên ngoài ken cứng, "muốn nhường đường cũng không được".

Theo quy định, trong phạm vi kẻ vạch mắt võng các phương tiện không được dừng đỗ ẢNH: NHẬT THỊNH

Trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn giao nhau Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành xe đông nghẹt giờ cao điểm chiều cũng vừa được kẻ vạch mắt võng cho xe 2 bánh rẽ phải khi đèn đỏ với bề rộng 1,5 m trên chiều dài 50 m.

Hàng loạt người đi xe máy tới đây cũng "vô tình" đè vào phần vạch mắt võng. Tới khi thấy dòng chữ trên mặt đường "làn rẽ phải liên tục" một số người mới dừng lại, tìm cách tấp ra mé vạch.

Ngã tư Phú Nhuận vừa được kẻ vạch mắt võng ẢNH: NHẬT THỊNH