TP.HCM: Gần 800 bộ đèn tín hiệu cho xe 2 bánh rẽ phải khi đèn đỏ

Chiều 18.9, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM tổ chức họp báo định kỳ cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn. Trong cuộc họp, ông Đỗ Diệp Gia Hợp, Phó trưởng phòng Bảo trì khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng đã thông tin về các giao lộ có đèn tín hiệu cho xe 2 bánh rẽ phải khi đèn đỏ.

TP.HCM lắp 794 bộ đèn tín hiệu cho xe rẽ phải khi đèn đỏ ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo ông Đỗ Diệp Gia Hợp, Sở đã bố trí phần đường dành cho xe rẽ phải liên tục tại một số giao lộ có điều kiện hạ tầng giao thông phù hợp nhằm tăng khả năng thoát xe qua nút, giảm ùn tắc giao thông do dòng xe dừng chờ đèn tín hiệu tại giao lộ.

Đến nay, trên địa bàn TP.HCM có tổng cộng 14 giao lộ có kẻ vạch mắt võng cho xe rẽ phải liên tục. Trong đó có 7 giao lộ bố trí phần đường rẽ phải dành cho tất cả phương tiện: Phạm Văn Đồng - Phan Văn Trị, Cách Mạng Tháng 8 - Điện Biên Phủ, Lê Duẩn - Tôn Đức Thắng, Trương Định - Nguyễn Thị Minh Khai, Ba Tháng Hai - Thành Thái, Ngã tư Phú Nhuận, Cộng Hòa - đường 18E.

Những giao lộ có đèn cho xe máy rẽ phải khi đèn đỏ còn có thêm bảng "Chú ý nhường đường cho xe rẽ phải" ẢNH: NHẬT THỊNH

7 giao lộ bố trí phần đường rẽ phải liên tục dành cho xe 2 bánh: Nguyễn Trãi - Nguyễn Tri Phương, Pasteur - Lý Tự Trọng, Lý Tự Trọng - Đồng Khởi, An Dương Vương - Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Văn Cừ - Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thị Minh Khai - Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Cộng Hòa - đường 18E.

Tổng cộng, TP.HCM đã gắn 794 biển báo "Chú ý nhường đường cho xe rẽ phải" tại các vị trí có gắn đèn xe máy rẽ phải khi đèn đỏ. Sở Xây dựng đồng thời lắp 800 bộ đèn dành cho xe 2 bánh rẽ phải, đi thẳng khi đèn đỏ.

Hiện Sở Xây dựng vẫn tiếp tục tổng hợp kiến nghị gắn đèn xe máy rẽ phải để triển khai thực hiện trong quý 4 năm 2025.

Nhiều người dừng đèn đỏ cản trở xe rẽ phải

Theo ông Đỗ Diệp Gia Hợp, tình trạng giao thông khu vực các giao lộ có chuyển biến tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện rẽ phải trên phần đường dành riêng, giảm dòng xe chờ đèn tại giao lộ và định hướng cho người tham gia giao thông nhận biết từ xa.

TP.HCM có 14 giao lộ kẻ vạch mắt võng tạo làn xe rẽ phải liên tục ẢNH: NHẬT THỊNH

Tuy nhiên, vẫn có những tồn tại về việc bố trí làn xe rẽ phải liên tục cho tất cả các loại xe trên đường như gây thu hẹp phần đường lưu thông cho xe đi thẳng. Từ đây dẫn đến việc có lúc xe đi thẳng dừng chờ đèn tín hiệu trên phần đường kẻ vạch mắt võng, gây cản trở xe rẽ phải.

"Về tổng thể thì việc bố trí phần đường cho xe rẽ phải liên tục tại các giao lộ có điều kiện hạ tầng giao thông phù hợp như bề rộng mặt đường, bán kính rẽ là hiệu quả, góp phần hạn chế tối đa tình trạng ùn ứ, tăng cường bảo đảm an toàn giao thông", đại diện Sở Xây dựng TP.HCM khẳng định.

Ông Hợp thông tin thêm, Sở Xây dựng TP.HCM đã giao các đơn vị quản lý hạ tầng giao thông tiếp tục rà soát, đề xuất bố trí phần đường dành cho xe rẽ phải liên tục tại các giao lộ và giao Văn phòng Ban An toàn giao thông tổ chức tăng cường tuyên truyền.

Nhiều người dừng xe chắn lối rẽ phải ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Sở Xây dựng TP.HCM sẽ theo dõi, đánh giá hiệu quả của việc bố trí phần đường dành riêng cho xe rẽ phải tại các giao lộ, điều chỉnh bề rộng các làn đường phù hợp với tình hình giao thông thực tế.

"Sở cũng nghiên cứu bố trí phần đường dành riêng cho xe rẽ phải liên tục tại các giao lộ trên toàn địa bàn TP phù hợp với điều kiện hạ tầng khu vực để thực hiện. Sở đồng thời đề nghị CSGT kiểm tra, xử lý các trường hợp dừng đỗ trong phạm vi dành cho xe rẽ phải liên tục", ông Hợp nói.