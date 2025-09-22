Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Clip xe bán tải leo vỉa hè gây bức xúc ở TP.HCM: CSGT xác minh

Vũ Phượng
Vũ Phượng
22/09/2025 08:23 GMT+7

Mạng xã hội đang chia sẻ đoạn clip xe bán tải leo vỉa hè di chuyển giữa dòng xe đông đúc khiến người xem bức xúc. CSGT lập tức xác minh.

Sáng 22.9, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh xe bán tải leo vỉa hè. Hình ảnh trong clip cho thấy, giữa dòng xe đông đúc, tài xế cho một nửa bên xe leo lên vỉa hè, một nửa bên xe chạy dưới lòng đường để tránh xe container.

Người quay clip còn hỏi và quay hình ảnh một cụ già đi xe đạp nhặt ve chai như sau: "Bà ơi nãy xe bán tải quẹt bà, có đụng không?". Bà cụ trả lời: "Dạ không, nó quẹt cái đầu à. Nó ra hơi sát, xe kia lấn qua nó chạy sát đây". Người quay clip nói thêm: "Nãy con thấy xe chạy luôn".

Clip xe bán tải leo vỉa hè gây bức xúc ở TP.HCM: CSGT xác minh - Ảnh 1.

Hình ảnh xe bán tải leo vỉa hè bị người dân ghi lại

ẢNH CẮT TỪ CLIP

Hình ảnh trong clip còn cho thấy sự việc xảy ra tại đường Nguyễn Văn Bứa, xã Xuân Thới Sơn (huyện Hóc Môn trước đây). Xe bán tải leo vỉa hè được nhắc đến mang BS 51D-979.xx.

Ngay khi đăng tải, nhiều người dùng mạng xã hội yêu cầu "cho lên sóng luôn". Tài khoản Hồng Thái Phạm viết: "Đường Nguyễn Văn Bứa, Hóc Môn đoạn ngã ba Giồng đến cầu Lớn là vấn nạn như vậy đã lâu nay rồi". Facebook tên Phạm Quốc Anh bình luận: "Gửi cho Cục CSGT, không bỏ chạy không sao chứ bỏ chạy là đau ví đó".

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, ngay khi đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội gây bức xúc, Đội CSGT An Sương, thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) đã vào cuộc xác minh để xử lý.

Trước đó, nhiều clip quay người đi đường bức xúc ghi lại cảnh vi phạm giao thông đăng lên mạng xã hội đã được CSGT TP.HCM xử lý. Theo CSGT, mọi hành vi vi phạm trên đường đều có thể bị camera giám sát của CSGT, camera hành trình của các phương tiện cũng như người đi đường ghi lại. Do vậy, người dân khi tham gia giao thông phải chấp hành nghiêm chỉnh quy định của luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Cục CSGT (C08, Bộ Công an) mới đây cũng cho biết, các clip, thông tin phản ánh vi phạm giao thông là nguồn dữ liệu quý, giúp lực lượng chức năng phát hiện, xử lý vi phạm, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.

CSGT lưu ý, một số người dân vì muốn ghi nhận vi phạm đã trực tiếp dùng điện thoại quay phim khi đang điều khiển phương tiện. Hành vi này vừa vi phạm pháp luật, vừa tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, biến chính người phản ánh trở thành người vi phạm.

Do vậy, Cục CSGT nhấn mạnh, người dân chỉ nên sử dụng camera hành trình gắn sẵn trên xe, hoặc dừng xe tại nơi an toàn rồi mới thực hiện quay chụp.

