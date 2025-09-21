Sở Xây dựng TP.HCM: 'Chưa thấy giao lộ nào kẻ vạch mắt võng không phù hợp!'

TP.HCM hiện có hơn 800 giao lộ cho xe rẽ phải khi đèn đỏ, trong đó 14 giao lộ kẻ vạch mắt võng tạo làn rẽ phải liên tục, 794 giao lộ có hộp đèn cho xe máy hoặc dấu mũi tên rẽ phải.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, tình trạng người dân dừng chờ đèn đỏ chắn lối xe rẽ phải diễn ra ở nhiều giao lộ. Những nơi có vạch mắt võng cho rẽ phải liên tục nhưng không rẽ được khiến người đi đường bức xúc.

Sở Xây dựng đánh giá chưa thấy giao lộ nào kẻ vạch mắt võng không phù hợp ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Nhiều người tham gia giao thông khác giải thích vì đường thì chật, xe thì đông nên nhiều khi muốn dừng chờ đèn chừa lối xe rẽ phải cũng không biết phải làm sao.

Sở Xây dựng TP.HCM nói gì?

Từ tháng 4.2025, vạch mắt võng được kẻ ở giao lộ Cách Mạng Tháng 8 - Điện Biên Phủ. Trong đó, đường Điện Biên Phủ kẻ vạch cho xe 2 bánh và đường Cách Mạng Tháng 8 cho tất cả các phương tiện rẽ phải liên tục.

CSGT liên tục tuyên truyền, xử lý nhưng sau 5 tháng, trên đường Cách Mạng Tháng 8, nhiều người dừng chờ đèn đỏ vẫn chắn lối xe rẽ phải. Tình trạng này cũng diễn ra tại một số đường vừa kẻ vạch mắt võng như: Nguyễn Thị Minh Khai - Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lý Tự Trọng - Pasteur, ngã tư Phú Nhuận...

Xe máy chen chúc dừng đèn đỏ ở đường Pasteur, đoạn giao Lý Tự Trọng ẢNH: NHẬT THỊNH

Vậy vạch mắt võng tại các giao lộ này có phù hợp hay không, có cần điều chỉnh không? - PV Thanh Niên đặt câu hỏi tới Sở Xây dựng TP.HCM.

Ông Đỗ Diệp Gia Hợp, Phó trưởng phòng Bảo trì khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TP.HCM khẳng định: "Chưa có giao lộ nào là không phù hợp!".

Theo ông Đỗ Diệp Gia Hợp, đường Pasteur có 3 làn xe. Làn ở giữa là làn hỗn hợp, tức là cả xe máy và ô tô đều lưu thông được. Do vậy, người dân nói xe 2 bánh không có chỗ dừng chờ đèn đỏ vì vướng vạch mắt võng là không đúng, người dân có thể dừng ở làn hỗn hợp này. Còn dừng đè vạch mắt võng là vi phạm.

Theo Sở Xây dựng, vạch mắt võng ở đường Pasteur là phù hợp ẢNH: NHẬT THỊNH

Dù vậy, thực tế ghi nhận, đường Pasteur rất đông xe. Giờ cao điểm, xe ô tô đi dừng chờ đèn đỏ nối đuôi nhau ở làn hỗn hợp thì xe máy dừng đúng quy định phải dừng sau đuôi ô tô, cách xa giao lộ.

"Hiện các giao lộ lắp đèn rẽ phải, sơn vạch mắt võng không phải do mình Sở Xây dựng TP.HCM mà tất cả các đội CSGT trực tại đây khảo sát. Quá trình thực hiện, các bên liên quan đã đi khảo sát từng giao lộ và thống nhất mới lắp đèn rẽ phải, kẻ vạch mắt võng", ông Hợp nói.

Đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cũng thông tin thêm, tương lai đánh giá hiệu quả, thành phố nhân rộng ở các giao lộ, không chỉ trung tâm TP.HCM mà còn lắp cả ở Bình Dương, Vũng Tàu.

Đường Nguyễn Thị Minh Khai xe chen chúc đè vạch mắt võng ẢNH: NHẬT THỊNH

Mức phạt xe dừng đè vạch mắt võng

Theo ghi nhận, tại các giao lộ kẻ vạch mắt võng cho xe rẽ phải khi đèn đỏ, đa số xe ô tô không dừng đè vạch, lượng xe vi phạm chủ yếu là xe máy, xe 3 bánh. Khi vừa kẻ vạch, CSGT liên tục đứng nhắc nhở xe di chuyển nhưng nhiều người vẫn vi phạm, không biết vạch mắt võng là gì, có tác dụng thế nào.

CSGT ghi hình xe dừng đè vạch mắt võng ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Sau thời gian nhắc nhở, CSGT đã ghi hình xử phạt và áp dụng phạt nguội. Dù vậy, khi CSGT công khai ghi hình, đứng ngay cạnh biển đỏ với dòng chữ "Cấm dừng, đỗ phương tiện trên phần đường rẽ phải", dù vậy nhiều người vẫn dừng xe trong phạm vi kẻ vạch.

Đội Chỉ huy và điều khiển đèn tín hiệu giao thông, thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) ghi nhận nhiều trường hợp dừng xe nơi có biển "Cấm dừng và đỗ xe" khi đè vạch mắt võng qua camera ghi hình.

Hành vi này được quy định tại điểm e khoản 2 Điều 7 Nghị định 168/2024 với mức phạt từ 400.000 - 600.000 đồng (mức trung bình 500.000 đồng) đối với người điều khiển xe máy.

Nếu không nộp phạt, chủ xe sẽ bị ngăn chặn khi làm các thủ tục liên quan đăng ký xe, mua bán, sang tên xe; thủ tục cấp đổi bằng lái xe; nộp phạt các vi phạm giao thông khác.



