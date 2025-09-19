CSGT TP.HCM: Phụ huynh bị phạt 12 triệu vì để con không bằng lái chạy xe máy

Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, dù liên tục tuyên truyền, nhưng CSGT TP.HCM vẫn ghi nhận nhiều học sinh, sinh viên vi phạm giao thông. Bên cạnh lập biên bản các em, CSGT cũng phạt cả phụ huynh vì giao xe cho con đi học dù không có bằng lái.

Mới đây, chiều 16.9, tại đường Hùng Vương, phường Bà Rịa, Đội CSGT số 2 đã ra hiệu dừng xe kiểm tra em H.T.B (sinh năm 2009, học sinh tại 1 trường THPT trên địa bàn) vì điều khiển xe vi phạm lỗi đội mũ bảo hiểm nhưng không cài quai.

CSGT kiểm tra một trường hợp học sinh đi xe máy ẢNH: PC08

Qua kiểm tra, em H.T.B chưa đủ tuổi để lái xe máy, không xuất trình được giấy tờ có liên quan. Em H.T.B bối rối, phân trần: "Do em trễ học, bố mẹ đã đi làm xa nên để xe ở nhà và em lấy xe mô tô để đi học". CSGT đã lập biên bản đối với các hành vi vi phạm và tạm giữ xe.

Theo CSGT, khi các em chưa đủ tuổi, chưa trải qua trường lớp đào tạo về bằng lái xe, chưa nắm chắc các quy tắc, biển báo tham gia giao thông và chưa có kỹ năng xử lý tình huống nhưng lái xe thì tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ tai nạn.

Chưa kể ở độ tuổi đang muốn thể hiện bản thân, khi không có sự giám sát, buông lỏng quản lý của gia đình sẽ dẫn đến hành động bồng bột của các em và hậu quả gây ra là khó lường, đặc biệt việc tham gia giao thông trên đường.

Từ đầu tháng 9 đến nay, Đội CSGT số 2 đã lập biên bản phạt đối với 8.025 trường hợp, trong đó có 266 trường hợp học sinh vi phạm, 50 trường hợp phụ huynh giao xe cho con chưa đủ điều kiện lái xe (không có bằng lái).

Theo Nghị định 168/2024, mức phạt không có bằng lái là 3 triệu đồng, lỗi giao xe cho người chưa đủ điều kiện lái xe là 9 triệu đồng. Như vậy, mỗi phụ huynh giao xe cho con không có bằng lái tự chạy đi học sẽ bị phạt trung bình 12 triệu đồng.

CSGT Đa Phước vào trường kiểm tra bãi xe học sinh ẢNH: PC08

Trước đó, ngày 17.9, Đội CSGT số 2 cũng phát hiện 3 em thiếu niên mang theo hung khí đến trường để giải quyết mâu thuẫn.

Qua làm việc, các em khai nhận cầm dao đi qua trường THCS Nguyễn Trãi, phường Long Hương để hẹn đánh nhau với học sinh trong trường. CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông, tạm giữ xe, đồng thời bàn giao vụ việc cho Công an phường Bà Rịa tiếp tục giải quyết theo quy định.



Theo thống kê của Cục CSGT, trong tháng 8.2025, người trực tiếp lái xe gây tai nạn giao thông ở lứa tuổi học sinh chiếm tới 10,8% trong tổng số các vụ tai nạn.

Học sinh, sinh viên vi phạm bị CSGT báo về trường

Đội CSGT Rạch Chiếc cũng cho biết đã phạt nhiều trường hợp là sinh viên vi phạm lỗi qua đường không đúng nơi quy định.

Theo đó, qua theo dõi tình hình, CSGT nắm bắt thông tin nhiều sinh viên một trường đại học trên đường Võ Nguyên Giáp thường xuyên vi phạm. Với lỗi này, sinh viên vi phạm phải đóng phạt 200.000 đồng.

Sinh viên bị CSGT phạt 200.000 đồng vì qua đường không đúng quy định ẢNH: V.P

Đây là mức phạt CSGT được phạt không lập biên bản. Cụ thể, sinh viên vi phạm sẽ quét mã QR để nộp phạt trực tiếp vào tài khoản của Công an TP.HCM. Sau đó, CSGT sẽ cấp biên lai nộp phạt tại chỗ, hoàn thành quá trình xử lý vi phạm.

Khi bị phạt, các sinh viên trình bày do vạch kẻ đường cho người đi bộ ở khá xa nên các em chọn cách băng qua đường trái quy định để vào trạm xe buýt.

Hiện nay học sinh, sinh viên vi phạm còn bị CSGT gửi thông báo về trường để các trường nắm thông tin, xếp loại hạnh kiểm.



