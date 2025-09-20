Xe buýt lấn làn xe máy cầu Bình Lợi, người dân quay clip báo CSGT

Ngày 20.9, Đội CSGT Rạch Chiếc (PC08, Công an TP.HCM) vừa lập biên bản phạt tài xế xe buýt đi vào làn xe máy trên cầu Bình Lợi từ clip người dân cung cấp.

Theo đó, sáng 19.9, mạng xã hội TikTok xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh xe buýt đi trong làn đường xe máy trên cầu Bình Lợi (hướng từ Thủ Đức đi sân bay Tân Sơn Nhất). Đây là đoạn đường đang thường xuyên xảy ra ùn tắc do hạn chế di chuyển trên cầu Bình Triệu. Do đó, việc xe buýt đi vào làn xe máy càng khiến người đi đường ngao ngán.

Hình ảnh xe buýt đi vào làn xe máy bị người dân quay clip báo CSGT ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Qua xác minh tình tiết và phương tiện, CSGT xác định đây là xe buýt thuộc quản lý của Công ty CP xe khách Sài Gòn. Tài xế có hành vi vi phạm là: đi vào đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển được quy định tại điểm i khoản 5 Điều 6 Nghị định 168/2024.

Lúc 9 giờ 30 phút sáng nay (20.9), CSGT đã mời đại diện công ty và tài xế đến phối hợp giải quyết. Qua buổi làm việc, CSGT xác định tài xế xe buýt là ông N.V.B (47 tuổi, quê Đồng Tháp). Tài xế cho biết, khoảng 8 giờ 17 phút ngày 16.9.2025, ông điều khiển xe buýt BS 50H - 369.xx đi vào đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển trên cầu Bình Lợi.

CSGT in ảnh ra để làm căn cứ xử phạt ẢNH: PC08

CSGT làm việc với đại diện công ty và tài xế sáng 20.9 ẢNH: PC08

Người đại diện công ty và tài xế B. xác nhận đúng hành vi vi phạm, chấp hành đóng phạt và cam kết không tái phạm. Với lỗi này, tài xế B. sẽ phải nộp phạt 5 triệu đồng.

Trước đó, qua các đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội và clip do người dân cung cấp, CSGT TP.HCM đã phạt nhiều trường hợp vi phạm luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.