Đời sống Cộng đồng

Học sinh, sinh viên vi phạm giao thông: CSGT TP.HCM thông báo về trường

Vũ Phượng
Vũ Phượng
23/09/2025 09:14 GMT+7

CSGT TP.HCM sẽ thông báo học sinh, sinh viên vi phạm giao thông về trường; đề nghị các trường phối hợp xử lý.

Ngày 23.9, Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, qua công tác thống kê, đánh giá hành vi vi phạm cho thấy có hàng loạt học sinh, sinh viên chạy ẩu, vi phạm các lỗi là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông.

Cụ thể, trong tổng số trường hợp học sinh, sinh viên bị CSGT lập biên bản vi phạm hành chính, có hơn 45% trường hợp chưa đủ tuổi đã chạy xe máy; hơn 25% chạy quá tốc độ quy định; hơn 12% điều khiển xe hoặc chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm...

CSGT TP.HCM thông báo học sinh, sinh viên vi phạm giao thông về nhà trường - Ảnh 1.

CSGT liên tục phát hiện học sinh chưa đủ tuổi chạy xe máy

ẢNH: DIỆU MI

Đáng lưu ý, vẫn còn tình trạng học sinh, sinh viên của các trường THCS, THPT, Trung tâm GDTX, cao đẳng, đại học… có hành vi vi phạm gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông.

CSGT chỉ tên các trường có nhiều trường hợp vi phạm gồm: Trường ĐH Văn Hiến, THPT Trần Cao Vân - cơ sở 1, Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, ĐH Công nghiệp TP.HCM, ĐH Kinh tế TP.HCM...

Theo CSGT, có nhiều trường hợp học sinh vi phạm các lỗi là nguyên nhân dẫn đến các vụ TNGT nghiêm trọng trong thời gian qua như: chạy quá tốc độ quy định; đi ngược chiều trên đường có biển báo "Cấm đi ngược chiều"; vi phạm nồng độ cồn... Thậm chí, có nhiều trường hợp sinh viên leo qua dải phân cách để bắt xe buýt về nhà hoặc đến trường rất nguy hiểm, dễ xảy ra tai nạn nghiêm trọng.

CSGT thông báo học sinh, sinh viên vi phạm về trường

Từ một số vụ tai nạn giao thông liên quan học sinh, sinh viên trên địa bàn TP.HCM, CSGT cho biết nguyên nhân chủ yếu là do các em chủ quan, lơ là, thiếu kinh nghiệm và khả năng phán đoán tình huống chậm, không chú ý quan sát dẫn đến giật mình khiến tay lái không vững, tự té ngã.

Thời gian tới, CSGT TP.HCM sẽ tiếp tục kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông liên quan đến học sinh, sinh viên. Phối hợp với các phòng nghiệp vụ nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm liên quan đến đua xe, lạng lách, đánh võng.

CSGT TP.HCM thông báo học sinh, sinh viên vi phạm giao thông về nhà trường - Ảnh 2.

CSGT đề nghị nhà trường phối hợp xử lý học sinh vi phạm giao thông

ẢNH: DIỆU MI

CSGT sẽ tăng cường phối hợp Sở Giáo dục - Đào tạo TP.HCM tổ chức các đoàn kiểm tra tại các trường học, cơ sở giáo dục. CSGT cũng đề nghị nhà trường phối hợp xử lý học sinh, sinh viên vi phạm khi có thông báo của CSGT.

CSGT khuyến cáo đến người dân cần nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

"Các bậc phụ huynh là tấm gương gần gũi, chân thực nhất cho con em mình, mỗi người cần phải có sự thay đổi, điều chỉnh những thói quen không tốt khi tham gia giao thông", CSGT nhấn mạnh.

