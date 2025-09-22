Tài xế xe bán tải leo vỉa hè giải thích với CSGT: 'Do đường đông, đang gấp'

Chiều 22.9, Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, CSGT đã làm việc với tài xế xe bán tải leo vỉa hè gây bức xúc trên mạng xã hội.

Theo đó, nhận thấy hình ảnh vi phạm của xe bán tải xảy ra trên đường Nguyễn Văn Bứa, thuộc xã Xuân Thới Sơn là địa bàn của Đội CSGT An Sương đảm trách, CSGT An Sương đã chỉ đạo xác minh nhanh thông tin và mời lái xe cùng phương tiện lên trụ sở làm việc.

Làm việc với CSGT, tài xế xe bán tải giải thích do đường đông, đang gấp nên đã đi nửa vời ẢNH: PC08

Clip xe bán tải leo vỉa hè gây bức xúc: CSGT làm việc với tài xế

Đến làm việc tại trụ sở Đội CSGT An Sương, anh T.M.T (48 tuổi, quê Quảng Ngãi) thừa nhận là người điều khiển xe bán tải biển số 51D-979.xx lưu thông nửa xe dưới lòng đường nửa xe trên lề đường của đường Nguyễn Văn Bứa, đoạn gần giao lộ vào Trường THPT Nguyễn Văn Cừ bị người dân phản ánh trên mạng xã hội.

Qua làm việc, anh T cho biết, vào khoảng 11 giờ ngày 7.8.2025 khi đi đến đoạn đường trên, do đường đông, trong khi anh T. đang có việc gấp nên anh đã cho xe ô tô của mình lưu thông theo kiểu "nửa vời": nửa xe dưới lòng đường, nửa xe trên lề đường để đi qua khu vực đông xe như hình ảnh phản ánh trên mạng xã hội gây phản cảm và bức xúc dư luận.

Hiện Đội CSGT An Sương tiếp tục xác minh làm rõ hành vi vi phạm cũng như việc có hay không xảy ra va chạm với người điều khiển xe đạp để xử lý theo quy định.



Hình ảnh xe ô tô leo một bên xe lên vỉa hè, một bên chạy dưới lòng đường gây bức xúc ẢNH CẮT TỪ CLIP

CSGT An Sương khuyến cáo người dân khi lái xe, đặc biệt là các tài xế lái xe ô tô kinh doanh dịch vụ vận chuyển hành khách, luôn đi đúng phần đường, làn đường quy định, tuân thủ quy định về tốc độ và khoảng cách.



"Người tham gia giao thông tuyệt đối không được phóng nhanh, vượt ẩu, vượt đèn đỏ, lấn làn, điều khiển phương tiện mà trong cơ thể có chất ma túy, nồng độ cồn", CSGT nhấn mạnh.

Trong thời gian tới, CSGT TP.HCM sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát; đồng thời triển khai sử dụng các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ nhằm phát hiện, ghi nhận đầy đủ các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ để xử lý nghiêm theo quy định.