Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Tài xế xe bán tải leo vỉa hè giải thích với CSGT: 'Do đường đông, đang gấp'

Vũ Phượng
Vũ Phượng
22/09/2025 17:45 GMT+7

Sau khi clip xe bán tải leo vỉa hè được chia sẻ gây bức xúc mạng xã hội, tài xế đã đến làm việc với CSGT TP.HCM và giải thích do đường đông, anh đang có việc gấp.

Chiều 22.9, Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, CSGT đã làm việc với tài xế xe bán tải leo vỉa hè gây bức xúc trên mạng xã hội.

Theo đó, nhận thấy hình ảnh vi phạm của xe bán tải xảy ra trên đường Nguyễn Văn Bứa, thuộc xã Xuân Thới Sơn là địa bàn của Đội CSGT An Sương đảm trách, CSGT An Sương đã chỉ đạo xác minh nhanh thông tin và mời lái xe cùng phương tiện lên trụ sở làm việc.

Tài xế xe bán tải leo vỉa hè giải thích với CSGT: 'Do đường đông, đang gấp' - Ảnh 1.

Làm việc với CSGT, tài xế xe bán tải giải thích do đường đông, đang gấp nên đã đi nửa vời

ẢNH: PC08

Clip xe bán tải leo vỉa hè gây bức xúc: CSGT làm việc với tài xế

Đến làm việc tại trụ sở Đội CSGT An Sương, anh T.M.T (48 tuổi, quê Quảng Ngãi) thừa nhận là người điều khiển xe bán tải biển số 51D-979.xx lưu thông nửa xe dưới lòng đường nửa xe trên lề đường của đường Nguyễn Văn Bứa, đoạn gần giao lộ vào Trường THPT Nguyễn Văn Cừ bị người dân phản ánh trên mạng xã hội.

Qua làm việc, anh T cho biết, vào khoảng 11 giờ ngày 7.8.2025 khi đi đến đoạn đường trên, do đường đông, trong khi anh T. đang có việc gấp nên anh đã cho xe ô tô của mình lưu thông theo kiểu "nửa vời": nửa xe dưới lòng đường, nửa xe trên lề đường để đi qua khu vực đông xe như hình ảnh phản ánh trên mạng xã hội gây phản cảm và bức xúc dư luận.

Hiện Đội CSGT An Sương tiếp tục xác minh làm rõ hành vi vi phạm cũng như việc có hay không xảy ra va chạm với người điều khiển xe đạp để xử lý theo quy định.

Tài xế xe bán tải leo vỉa hè giải thích với CSGT: 'Do đường đông, đang gấp' - Ảnh 3.

Hình ảnh xe ô tô leo một bên xe lên vỉa hè, một bên chạy dưới lòng đường gây bức xúc

ẢNH CẮT TỪ CLIP

CSGT An Sương khuyến cáo người dân khi lái xe, đặc biệt là các tài xế lái xe ô tô kinh doanh dịch vụ vận chuyển hành khách, luôn đi đúng phần đường, làn đường quy định, tuân thủ quy định về tốc độ và khoảng cách.

"Người tham gia giao thông tuyệt đối không được phóng nhanh, vượt ẩu, vượt đèn đỏ, lấn làn, điều khiển phương tiện mà trong cơ thể có chất ma túy, nồng độ cồn", CSGT nhấn mạnh.

Trong thời gian tới, CSGT TP.HCM sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát; đồng thời triển khai sử dụng các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ nhằm phát hiện, ghi nhận đầy đủ các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ để xử lý nghiêm theo quy định.

Tin liên quan

Clip xe bán tải leo vỉa hè gây bức xúc ở TP.HCM: CSGT xác minh

Mạng xã hội đang chia sẻ đoạn clip xe bán tải leo vỉa hè di chuyển giữa dòng xe đông đúc khiến người xem bức xúc. CSGT lập tức xác minh.

Biển 'chú ý nhường đường cho xe rẽ phải' có bắt buộc không?: CSGT giải thích

Công an phường, xã ở TP.HCM sẽ hỗ trợ CSGT dừng xe, xử lý vi phạm

Khám phá thêm chủ đề

CSGT xe bán tải leo vỉa hè xe bán tải leo vỉa hè mạng xã hội CSGT TP.HCM CSGT An Sương
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận