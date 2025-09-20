Công an phường, xã ở TP.HCM sẽ hỗ trợ CSGT dừng xe, xử lý vi phạm

Ngày 20.9, Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, đơn vị đang thực hiện kế hoạch của Công an TP.HCM về việc bố trí lực lượng bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Kế hoạch mục tiêu nhằm kéo giảm tai nạn giao thông, chủ động phòng ngừa ùn tắc giao thông. Trên cơ sở khảo sát, Công an TP.HCM phân công, bố trí công an phường, xã và các lực lượng khác thực hiện điều tiết giao thông tại 366 chốt trên toàn địa bàn thành phố.

Công an phường, xã ở TP.HCM sẽ hỗ trợ CSGT xử lý vi phạm ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Trong đó, có 191 chốt trọng điểm sẽ do CSGT làm tổ trưởng trực tiếp phối hợp công an xã phường, an ninh trật tự tại cơ sở, thanh niên xung phong tham gia chỉ huy, điều khiển giao thông, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ùn tắc, tai nạn giao thông.

Kế hoạch cũng nhằm phát huy vai trò nòng cốt của công an cấp xã trong quản lý an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông tại cơ sở; bám sát địa bàn, giải quyết nhanh sự cố, không để hình thành điểm nóng.

Song song đó, kế hoạch này nhằm đẩy mạnh công tác phối hợp với đơn vị giáp ranh, chính quyền địa phương và cơ quan truyền thông nhằm tuyên truyền pháp luật, ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao ý thức chấp hành của người dân và doanh nghiệp.

Công an phường, xã hỗ trợ CSGT xử lý vi phạm

Theo PC08, trong quá trình triển khai thực hiện, công an phường, xã chịu trách nhiệm chính trong chỉ đạo chỉ huy, điều khiển giao thông, phòng chống ùn tắc giao thông tại địa bàn. Công an phường, xã phải phân công, bố trí lực lượng cụ thể tại từng chốt, giao lộ.

Công an phường, xã cũng có nhiệm vụ phối hợp, hỗ trợ CSGT dừng phương tiện, kiểm tra, lập biên bản, tập trung xử lý các hành vi như: dừng đỗ sai quy định, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, biển báo, vạch kẻ đường, đi xe lên hè phố, không đội mũ bảo hiểm...; kịp thời thông tin, phối hợp các lực lượng khi phát sinh tình huống phức tạp.

Công an phường, xã sẽ chịu trách nhiệm chính trong phòng chống ùn tắc ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Phòng CSGT phối hợp công an cấp xã rà soát, bố trí chốt; tập huấn nghiệp vụ chỉ huy, điều khiển giao thông cho các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt đèn; định kỳ 3 tháng rà soát, điều chỉnh chốt phù hợp thực tiễn; phân công, tiếp nhận, giám sát, phân tích tình hình qua hệ thống camera, bản đồ số, phản ánh người dân và các ứng dụng, kịp thời thông tin để phân luồng từ xa, giải tỏa ùn tắc; nghiên cứu ứng dụng thiết bị thông minh (AI)…

Theo CSGT TP.HCM, kế hoạch bố trí lực lượng đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố là giải pháp chủ động, bền vững nhằm giảm áp lực cho CSGT, tăng cường vai trò của lực lượng công an tại cơ sở, đưa công nghệ vào quản lý, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.