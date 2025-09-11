Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM: Công an phường Cầu Ông Lãnh khai thác hơn 400 camera xử lý chèo kéo khách

Vũ Phượng
Vũ Phượng
11/09/2025 15:40 GMT+7

Công an phường Cầu Ông Lãnh (TP.HCM) đang khai thác hình ảnh từ hơn 400 camera giám sát để phát hiện, xử lý các trường hợp chèo kéo khách du lịch.

Sáng 11.9, phường Cầu Ông Lãnh (TP.HCM) tổ chức lễ ra mắt Ban vận động thành lập Hội Doanh nghiệp phường và hội nghị gặp gỡ, đồng hành cùng doanh nghiệp năm 2025.

Tại chương trình, đại diện các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn đã trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến chính sách thuế, bảo hiểm xã hội, an ninh trật tự... Trong đó, có một số ý kiến phản ánh vẫn còn xảy ra tình trạng chèo kéo khách du lịch, ảnh hưởng đến hình ảnh của địa phương.

TP.HCM: Công an phường Cầu Ông Lãnh khai thác hơn 400 camera xử lý chèo kéo khách- Ảnh 1.

Công an phường Cầu Ông Lãnh đang khai thác hình ảnh từ hơn 400 camera giám sát

ẢNH: DIỆU MI

Đại diện Công an phường Cầu Ông Lãnh cho biết, để chấn chỉnh tình trạng chèo kéo khách du lịch, công an phường đã tăng cường lực lượng tuần tra. Đặc biệt, tổ tuần tra 363 hoạt động khép kín, lập chốt tại các khu vực phức tạp, đông người vào ban đêm cũng như các dịp cao điểm.

Theo Công an phường Cầu Ông Lãnh, lực lượng đang khai thác hiệu quả hệ thống hơn 400 camera giám sát nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm, chèo kéo khách. Cảnh sát khu vực cũng đang rà soát, ghi nhận thêm các điểm cần lắp đặt bổ sung thiết bị giám sát an ninh.

Tại sự kiện, Ban vận động thành lập Hội Doanh nghiệp phường Cầu Ông Lãnh chính thức ra mắt.

TP.HCM: Công an phường Cầu Ông Lãnh khai thác hơn 400 camera xử lý chèo kéo khách- Ảnh 2.

Lãnh đạo phường Cầu Ông Lãnh chúc mừng Ban vận động thành lập Hội Doanh nghiệp phường

ẢNH: DIỆU MI

Bà Trương Thị Minh Dung, Chủ tịch UBND phường Cầu Ông Lãnh cho biết, hội doanh nghiệp với mục tiêu thành lập ngôi nhà chung cùng với các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn phường cùng kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, bảo vệ quyền lợi, hợp tác.

Qua hoạt động của hội doanh nghiệp nhằm thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp thành viên, tiếp sức cộng đồng và tạo cầu nối gắn kết giữa chính quyền với các doanh nghiệp và giữa các doanh nghiệp với nhau.

Phường Cầu Ông Lãnh được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường Nguyễn Cư Trinh, phường Cầu Kho, phường Cô Giang và khu phố 2, 3, 4, 5 phường Cầu Ông Lãnh trước đây, với diện tích 1,6 km2, dân số gần 80.000 người.

Phường có gần 3.000 hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; gần 3.200 doanh nghiệp và 2 hợp tác xã đang hoạt động có thực hiện nghĩa vụ thuế với cơ cấu ngành chủ yếu là dịch vụ lưu trú, ăn uống, bán buôn, bán lẻ hàng hóa...

