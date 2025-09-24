Công an TP.HCM báo động về tai nạn giao thông liên quan điểm mù

Mới đây, Công an TP.HCM vừa có thư ngỏ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế tai nạn giao thông do điểm mù phương tiện đến các doanh nghiệp kinh doanh vận tải.

Theo Công an TP.HCM, tình hình tai nạn giao thông vẫn diễn ra phức tạp, gây thiệt hại lớn về tính mạng, sức khỏe và tài sản người dân. Trong đó, các vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe ô tô tải, ô tô khách, ô tô đầu kéo... gây ra hậu quả hết sức nặng nề.

Đội CSGT An Sương thuộc Phòng CSGT vận động doanh nghiệp lắp gương cầu lồi để quan sát tốt hơn khi lái xe ẢNH: DIỆU MI

Từ ngày 15.3.2025 đến nay, TP.HCM xảy ra 396 vụ tai nạn giao thông, làm 227 người chết, 167 người bị thương, nguyên nhân chủ yếu do các phương tiện xe máy, thô sơ rơi vào điểm mù của phương tiện, người điều khiển không kịp quan sát, xử lý hoặc người lái xe không chú ý quan sát, chủ quan khi chuyển hướng, vượt xe hoặc đi vào khu vực đông dân cư.

Để góp phần hạn chế tai nạn giao thông, đặc biệt là các vụ tai nạn có nguyên nhân xuất phát từ điểm mù của phương tiện, Công an TP.HCM đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh vận tải tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn cho lái xe của đơn vị các quy định về luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, ý thức chấp hành pháp luật.

Các doanh nghiệp kinh doanh vận tải cũng cần tập huấn cho tài xế các kỹ năng quan sát điểm mù, điều khiển phương tiện an toàn, đặc biệt tại các đoạn đường hẹp, giao lộ, khu dân cư, trường học.

Công an TP.HCM khuyến cáo doanh nghiệp kinh doanh vận tải nên trang bị hệ thống gương cầu lồi, gắn cảnh báo phù hợp trên phương tiện; đồng thời, lắp đặt gương cầu lồi tại các vị trí cần thiết trong khu vực bến bãi, kho hàng, điểm ra vào phương tiện... nhằm hỗ trợ người lái quan sát, hạn chế điểm mù, phòng ngừa tai nạn giao thông liên quan điểm mù.

Thư ngỏ của Công an TP.HCM về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông



Công an lưu ý, doanh nghiệp cần chủ động rà soát, kiểm tra định kỳ tình trạng trang thiết bị hỗ trợ quan sát trên các phương tiện (gương chiếu hậu, camera lùi...) để đảm bảo hoạt động tốt.

Công an TP.HCM yêu cầu lái xe khi điều khiển phương tiện không sử dụng điện thoại di động hoặc thiết bị thông minh; khi có liên lạc đề nghị lái xe dừng phương tiện để trao đổi, tránh để mất kiểm soát, không chú ý quan sát gây tai nạn giao thông.



Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần xây dựng quy chế, chế tài xử lý đối với các lái xe thường xuyên vi phạm trật tự an toàn giao thông và phối hợp lực lượng chức năng khi có thanh tra, kiểm tra.

Quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, doanh nghiệp kinh doanh vận tải có thể liên hệ Phòng CSGT Công an TP.HCM, số điện thoại: 028.3920.0377 để được hướng dẫn, hỗ trợ.