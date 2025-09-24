Nữ tài xế chạy lấn vạch kẻ liền bị người dân quay clip báo CSGT TP.HCM phạt

Tối 23.9, Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, lực lượng vừa mời làm việc và xử phạt nữ tài xế chạy xe ô tô nghênh ngang lấn vạch kẻ liền đôi. Sự việc được chia sẻ trên mạng xã hội nhận nhiều ý kiến.

Theo CSGT, vào khoảng 15 giờ 50 ngày 22.9, từ hình ảnh do người dân cung cấp, chiếc xe ô tô con biển số 61K-130.xx đi không đúng phần đường quy định trên đường ĐT742, đoạn qua khu phố Chánh Long, phường Bình Dương, TP.HCM.

Hình ảnh xe ô tô do nữ tài xế điều khiển lấn vạch kẻ liền đôi ẢNH CẮT TỪ CLIP

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT, Công an TP.HCM đã tiến hành xác minh và yêu cầu người điều khiển xe ô tô con nêu trên đến trụ sở làm việc.

Căn cứ hành vi vi phạm, Trạm CSGT Quốc lộ 13 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà N.T.N.N (47 tuổi, ở phường Phú An, TP.HCM) về hành vi điều khiển xe ô tô con: đi không đúng phần đường quy định.

Theo điểm b khoản 5 Điều 6 Nghị định 168/2024, nữ tài xế N. sẽ bị phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng (trung bình 5 triệu) và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

CSGT lập biên bản phạt nữ tài xế 5 triệu đồng ẢNH: PC08

Gần đây, CSGT TP.HCM liên tục xử lý các trường hợp vi phạm luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ qua clip người dân cung cấp hoặc đăng tải trên mạng xã hội. Do đó, người tham gia giao thông cần tuyệt đối chấp hành các quy định, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP.HCM.