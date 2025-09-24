Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Nữ tài xế chạy lấn vạch kẻ liền bị người dân quay clip báo CSGT TP.HCM phạt

Vũ Phượng
Vũ Phượng
24/09/2025 05:45 GMT+7

Nữ tài xế ô tô màu cam chạy nghênh ngang lấn qua vạch kẻ liền đôi đã bị người dân quay clip báo CSGT TP.HCM phạt.

Tối 23.9, Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, lực lượng vừa mời làm việc và xử phạt nữ tài xế chạy xe ô tô nghênh ngang lấn vạch kẻ liền đôi. Sự việc được chia sẻ trên mạng xã hội nhận nhiều ý kiến.

Theo CSGT, vào khoảng 15 giờ 50 ngày 22.9, từ hình ảnh do người dân cung cấp, chiếc xe ô tô con biển số 61K-130.xx đi không đúng phần đường quy định trên đường ĐT742, đoạn qua khu phố Chánh Long, phường Bình Dương, TP.HCM.

Nữ tài xế chạy lấn vạch kẻ liền bị người dân quay clip báo CSGT TP.HCM phạt - Ảnh 1.

Hình ảnh xe ô tô do nữ tài xế điều khiển lấn vạch kẻ liền đôi

ẢNH CẮT TỪ CLIP

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT, Công an TP.HCM đã tiến hành xác minh và yêu cầu người điều khiển xe ô tô con nêu trên đến trụ sở làm việc.

Căn cứ hành vi vi phạm, Trạm CSGT Quốc lộ 13 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà N.T.N.N (47 tuổi, ở phường Phú An, TP.HCM) về hành vi điều khiển xe ô tô con: đi không đúng phần đường quy định.

Theo điểm b khoản 5 Điều 6 Nghị định 168/2024, nữ tài xế N. sẽ bị phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng (trung bình 5 triệu) và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Nữ tài xế chạy lấn vạch kẻ liền bị người dân quay clip báo CSGT TP.HCM phạt - Ảnh 2.

CSGT lập biên bản phạt nữ tài xế 5 triệu đồng

ẢNH: PC08

Gần đây, CSGT TP.HCM liên tục xử lý các trường hợp vi phạm luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ qua clip người dân cung cấp hoặc đăng tải trên mạng xã hội. Do đó, người tham gia giao thông cần tuyệt đối chấp hành các quy định, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP.HCM.

Khi người dân có thông tin, hình ảnh về vụ việc vi phạm, tai nạn, ùn ứ giao thông hoặc cần phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông, tình hình tội phạm trên các tuyến giao thông trên địa bàn TP.HCM cũng có thể liên hệ:

  • Số điện thoại trực ban Phòng CSGT: 0693187521
  • Số điện thoại đường dây nóng (hotline): 0326080808
  • Địa chỉ hộp thư điện tử: csgt-dbds.ca@tphcm.gov.vn
  • Trang Zalo official account: "Phòng Cảnh sát giao thông TP.Hồ Chí Minh"

Tin liên quan

Biển 'chú ý nhường đường cho xe rẽ phải' có bắt buộc không?: CSGT giải thích

Biển 'chú ý nhường đường cho xe rẽ phải' có bắt buộc không?: CSGT giải thích

TP.HCM có 794 biển báo 'chú ý nhường đường cho xe rẽ phải' nhưng không phải ai cũng chủ động nhường. CSGT nói gì về các tình huống này?

Tài xế xe bán tải leo vỉa hè giải thích với CSGT: 'Do đường đông, đang gấp'

Học sinh, sinh viên vi phạm giao thông: CSGT TP.HCM thông báo về trường

Khám phá thêm chủ đề

CSGT nữ tài xế vạch kẻ liền CSGT TP.HCM mạng xã hội TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận