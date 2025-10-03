Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Xe máy ùn ùn đi trên vỉa hè đường Cách Mạng Tháng 8, bất chấp CSGT quay clip

Vũ Phượng
03/10/2025 13:54 GMT+7

Nhiều người chạy xe máy ùn ùn đi trên vỉa hè đường Cách Mạng Tháng 8, bất chấp có CSGT quay clip phạt nguội. Người vi phạm nói đường đông, muốn đi nhanh.

Ngay trung tâm TP.HCM, hàng dài xe máy vẫn ùn ùn đi trên vỉa hè đường Cách Mạng Tháng 8 (phường Bến Thành). Khi bị CSGT thổi phạt, nhiều người trình bày do đường đông, muốn đi nhanh.

Xe máy liên tiếp đi trên vỉa hè đường Cách Mạng Tháng 8

Dù vậy, khi CSGT có mặt điều tiết giao thông, công khai quay clip để xử lý vi phạm qua hình ảnh, nhiều người chạy xe máy vẫn rầm rập đi trên vỉa hè.

Bất chấp CSGT quay clip, xe máy ùn ùn đi trên vỉa hè ở TP.HCM

Theo ghi nhận, vỉa hè đường Cách Mạng Tháng 8, đoạn gần giao lộ Nguyễn Du khá rộng rãi. Vào giờ tan tầm buổi chiều, đoạn đường này thường xuyên xe đông, di chuyển chậm do một số xe dừng đèn đỏ chờ rẽ trái vào đường Bùi Thị Xuân.

Bên cạnh đó, dòng xe từ đường Nguyễn Du đổ ra, rẽ phải vào Cách Mạng Tháng 8 khiến phương tiện đông đúc. Nhiều người không đủ kiên nhẫn xếp hàng sau xe khác đã nhanh chóng chọn cho mình lối đi riêng bằng cách chạy xe đi trên vỉa hè.

CSGT có mặt làm nhiệm vụ quay clip nhưng hàng loạt xe vẫn đi trên vỉa hè thản nhiên

Nhiều tài xế công nghệ cũng "lọt" camera bắt lỗi phạt nguội

Đáng nói, dù có CSGT đứng công khai cùng chiếc mô tô đặc chủng, cầm camera quay clip, dòng xe vẫn ồ ạt đi trên vỉa hè.

Theo đoạn trích xuất hình ảnh camera phạt nguội của CSGT vào chiều 1.10, trong 3 phút có tới cả trăm xe máy nối đuôi nhau đi trên vỉa hè. Người đi bộ phải nép sang 2 bên vì sợ va chạm.

Đội CSGT Bến Thành cho biết, điều khiển xe đi trên vỉa hè (trừ trường hợp để vào nhà, cơ quan) là hành vi vi phạm tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông và làm xấu đi vẻ đẹp mỹ quan đô thị.

Theo Nghị định 168/2024, người điều khiển xe máy đi trên vỉa hè bị CSGT phạt từ 4 - 6 triệu, trừ 2 điểm giấy phép lái xe

Khi bị CSGT thổi phạt, nhiều người giải thích vì muốn đi nhanh hơn. Thậm chí, một số trường hợp trình bày hoàn cảnh khó khăn, mức phạt bằng 1/2 tháng lương nên năn nỉ CSGT thông cảm.

Tuy nhiên, hành vi đi trên vỉa hè ở TP.HCM gần đây đang tái diễn. CSGT TP.HCM tăng cường xử lý trực tiếp, quay clip phạt nguội, trích xuất camera giám sát xử lý nhưng dường như nhiều người vẫn không sợ phạt.

Khi bị CSGT thổi phạt, người vi phạm tìm đủ lý do trình bày hoàn cảnh

Rầm rập đi trên vỉa hè bất chấp mức phạt có khi bằng nửa tháng lương

Camera ghi rõ biển số các xe vi phạm

Chỉ đến khi bị CSGT tuýt còi, người vi phạm mới nói "nhận thức được hành vi", hứa không tái phạm. Chưa dừng lại ở đó, nhiều người đi xe máy chưa thấy được hệ quả khi bị ghi hình phạt nguội nên vẫn thản nhiên vi phạm.

Theo CSGT, chủ xe máy không đóng phạt nguội sẽ không được giải quyết các thủ tục liên quan đăng ký xe, sang tên mua bán xe; các thủ tục cấp đổi bằng lái xe; đóng phạt các vi phạm giao thông khác.

Nghị định 168/2024 quy định, người chạy xe máy đi trên vỉa hè sẽ bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe. 

Phòng CSGT Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cần chấp hành nghiêm luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Mọi hành vi vi phạm đều có thể bị CSGT thổi phạt hoặc phạt nguội qua hệ thống camera giám sát, hình ảnh do người dân cung cấp.

