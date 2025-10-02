Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

CSGT TP.HCM nói gì về đề xuất phạt lao động công ích người vi phạm giao thông?

Vũ Phượng - Uyển Nhi
02/10/2025 16:05 GMT+7

Lãnh đạo CSGT TP.HCM cho rằng, phạt tiền người vi phạm giao thông chưa đủ sức răn đe. Phạt lao động công ích như: thu gom rác, dọn vệ sinh tại địa điểm công cộng... góp phần nâng cao ý thức của người tham gia giao thông.

Chiều 2.10, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM. Trong buổi họp, thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) đã thông tin về đề xuất phạt lao động công ích đối với người vi phạm giao thông.

CSGT TP.HCM nói gì về đề xuất phạt lao động công ích người vi phạm giao thông? - Ảnh 1.

CSGT TP.HCM cho rằng, phạt lao động công ích người vi phạm sẽ giúp nâng cao ý thức giao thông

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Thượng tá Nguyễn Văn Bình cho biết, Phòng CSGT đánh giá cao đề xuất này. Theo đó, lãnh đạo PC08 cho rằng, thực tế biện pháp xử phạt chính là phạt tiền chưa đủ sức răn đe, nhiều trường hợp vi phạm vẫn tái diễn.

Việc bổ sung hình thức lao động công ích sẽ mang tính giáo dục trực tiếp, buộc người vi phạm có trách nhiệm với cộng đồng thông qua các hoạt động như vệ sinh môi trường, thu gom rác, hỗ trợ kẻ vạch sơn, dọn dẹp tại các điểm công cộng… Qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông của người dân.

Hiện nay, các hình thức xử phạt hiện hành trong lĩnh vực giao thông đường bộ, chủ yếu áp dụng cảnh cáo, phạt tiền, tước giấy phép lái xe có thời hạn, tạm giữ hoặc tịch thu phương tiện, và buộc khắc phục hậu quả.

CSGT TP.HCM nói gì về đề xuất phạt lao động công ích người vi phạm giao thông? - Ảnh 3.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng phòng CSGT Công an TP.HCM

ẢNH: NGUYỄN ANH

Thượng tá Nguyễn Văn Bình cho chia sẻ: "Ở Việt Nam, hiện nay chưa có tiền lệ áp dụng xử phạt lao động công ích đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông. Tuy nhiên, qua nghiên cứu, nhiều quốc gia như Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản đã triển khai và có đánh giá hiệu quả tích cực, vừa mang tính giáo dục, vừa tạo sức răn đe đối với người dân".

Người dân TP.HCM vi phạm giao thông có thể phải đi lao động công ích

Thời gian tới, Phòng CSGT sẽ tham mưu Ban giám đốc Công an TP.HCM phối hợp Sở Tư pháp, Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu bổ sung hình thức lao động công ích vào luật Xử lý vi phạm hành chính và luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ.

"CSGT sẽ tham mưu để đặt ra nhiệm vụ xây dựng cơ chế thực hiện, quy định rõ hành vi nào được áp dụng, thời gian lao động, đơn vị giám sát, quyền và nghĩa vụ của người vi phạm. Tổ chức thí điểm tại một số địa bàn trọng điểm trước khi triển khai rộng rãi. Bảo đảm việc áp dụng mang tính nhân văn, an toàn, phù hợp sức khỏe, không mang tính cưỡng bức hay làm tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người vi phạm", Phó trưởng phòng CSGT Công an TP.HCM nói.

Tin liên quan

CSGT TP.HCM phạt tài xế xe buýt đè vạch mắt võng 500.000 đồng, vì sao?

CSGT TP.HCM phạt tài xế xe buýt đè vạch mắt võng 500.000 đồng, vì sao?

CSGT TP.HCM vừa mời tài xế xe buýt dừng xe đè vạch mắt võng ở giao lộ Lê Duẩn - Tôn Đức Thắng do người dân quay clip phản ánh đến lập biên bản, phạt 500.000 đồng. Vì sao là mức này?

Xe máy đi trên vỉa hè bị CSGT phạt nguội: Không nộp phạt thì sao?

1 phút, gần 50 xe máy đi trên vỉa hè Gò Vấp 'lọt' vào camera CSGT phạt nguội

Khám phá thêm chủ đề

CSGT CSGT TP.HCM lao động công ích Người Vi Phạm vi phạm giao thông phạt lao động công ích người vi phạm giao thông Nguyễn Văn Bình
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận