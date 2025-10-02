CSGT TP.HCM nói gì về đề xuất phạt lao động công ích người vi phạm giao thông?

Chiều 2.10, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM. Trong buổi họp, thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) đã thông tin về đề xuất phạt lao động công ích đối với người vi phạm giao thông.

CSGT TP.HCM cho rằng, phạt lao động công ích người vi phạm sẽ giúp nâng cao ý thức giao thông ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Thượng tá Nguyễn Văn Bình cho biết, Phòng CSGT đánh giá cao đề xuất này. Theo đó, lãnh đạo PC08 cho rằng, thực tế biện pháp xử phạt chính là phạt tiền chưa đủ sức răn đe, nhiều trường hợp vi phạm vẫn tái diễn.

Việc bổ sung hình thức lao động công ích sẽ mang tính giáo dục trực tiếp, buộc người vi phạm có trách nhiệm với cộng đồng thông qua các hoạt động như vệ sinh môi trường, thu gom rác, hỗ trợ kẻ vạch sơn, dọn dẹp tại các điểm công cộng… Qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông của người dân.

Hiện nay, các hình thức xử phạt hiện hành trong lĩnh vực giao thông đường bộ, chủ yếu áp dụng cảnh cáo, phạt tiền, tước giấy phép lái xe có thời hạn, tạm giữ hoặc tịch thu phương tiện, và buộc khắc phục hậu quả.



Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng phòng CSGT Công an TP.HCM ẢNH: NGUYỄN ANH

Thượng tá Nguyễn Văn Bình cho chia sẻ: "Ở Việt Nam, hiện nay chưa có tiền lệ áp dụng xử phạt lao động công ích đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông. Tuy nhiên, qua nghiên cứu, nhiều quốc gia như Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản đã triển khai và có đánh giá hiệu quả tích cực, vừa mang tính giáo dục, vừa tạo sức răn đe đối với người dân".

Thời gian tới, Phòng CSGT sẽ tham mưu Ban giám đốc Công an TP.HCM phối hợp Sở Tư pháp, Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu bổ sung hình thức lao động công ích vào luật Xử lý vi phạm hành chính và luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ.

"CSGT sẽ tham mưu để đặt ra nhiệm vụ xây dựng cơ chế thực hiện, quy định rõ hành vi nào được áp dụng, thời gian lao động, đơn vị giám sát, quyền và nghĩa vụ của người vi phạm. Tổ chức thí điểm tại một số địa bàn trọng điểm trước khi triển khai rộng rãi. Bảo đảm việc áp dụng mang tính nhân văn, an toàn, phù hợp sức khỏe, không mang tính cưỡng bức hay làm tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người vi phạm", Phó trưởng phòng CSGT Công an TP.HCM nói.