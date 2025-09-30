Xe máy đi trên vỉa hè bị CSGT phạt nguội: Không nộp phạt thì sao?

Gần đây, camera AI của Cục CSGT vừa đi vào hoạt động hiệu quả khi tự động bắt không sót chiếc xe nào. Hình ảnh sắc nét, hành vi rõ ràng khiến nhiều người vi phạm không thể chối cãi. Tại TP.HCM gần đây, CSGT cũng liên tục ghi hình phạt nguội xe máy đi trên vỉa hè.

Đáng chú ý, khi có bóng dáng CSGT, số trường hợp vi phạm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngược lại, khi không thấy CSGT, hàng dài xe rầm rập nối đuôi nhau đi trên vỉa hè như một làn đường riêng.

CSGT theo dõi camera ở TP.HCM, trong đó có nhiều camera tự động bắt lỗi vi phạm ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Số lượng người chạy xe máy vi phạm lỗi đi trên vỉa hè được thể hiện rõ qua hình ảnh lọt vào camera của CSGT. Trong 1 phút, camera đã bắt lỗi rõ nét từng biển số xe, dòng xe vi phạm nối đuôi nhau đi liên tục trong giờ cao điểm.

Trong khi đó, phạt nguội trước đây chỉ được người lái ô tô quan tâm vì nếu không đóng phạt sẽ bị ngăn chặn đăng kiểm. Còn người đi xe máy dường như chẳng bận tâm.

Đại diện Cục CSGT cho biết, xe máy là nhóm vi phạm được hệ thống giám sát ghi nhận rất nhiều. CSGT cảnh báo, hiện nhiều người còn nghĩ là chỉ xe ô tô mới gửi phạt nguội, chứ xe máy thì không sao.

Camera tự động nhận diện xe vi phạm, hiển thị cùng lúc đầy đủ thông tin chủ xe ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo quy định, thông tin, hình ảnh vi phạm thu được từ hệ thống giám sát giao thông của Cục CSGT và Phòng CSGT Công an các tỉnh, thành phố đều được sàng lọc và gửi tới chủ phương tiện.

Đồng thời tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ mà chưa thực hiện xong yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết vụ việc vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ thì chưa được giải quyết việc đăng ký, đăng kiểm phương tiện vi phạm.

"Như vậy, theo quy định, chủ xe máy sẽ không được giải quyết thủ tục đăng ký phương tiện nếu không hợp tác với cơ quan chức năng để xử lý vi phạm", đại diện Cục CSGT khẳng định.

Hàng loạt lỗi vi phạm bị camera tự động bắt lỗi phạt nguội ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Không chỉ vậy, nhiều người đi cấp đổi bằng lái xe cũng không được CSGT giải quyết vì hệ thống hiển thị còn lỗi vi phạm chưa xử lý. Để được cấp đổi bằng lái xe, CSGT cũng hướng dẫn người dân phải đến làm việc, giải quyết các lỗi phạt nguội mới được làm thủ tục.

Thời gian tới, Cục CSGT sẽ nghiên cứu đề xuất một số giải pháp để ràng buộc trách nhiệm của chủ xe máy đối với trường hợp vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.