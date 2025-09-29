Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Cả trăm xe máy đi trên vỉa hè đường Hồ Văn Huê... cùng nhau 'dính' phạt nguội

Vũ Phượng
Vũ Phượng
29/09/2025 17:45 GMT+7

Cả trăm xe máy rầm rập cùng nối đuôi nhau đi trên vỉa hè đường Hồ Văn Huê (quận Phú Nhuận cũ) đã 'lọt' vào camera CSGT không sót chiếc nào.

Trước tình trạng xe máy đi trên vỉa hè tái diễn trở lại theo nhìn nhận của trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM, CSGT đã liên tục xử lý hàng loạt trường hợp vi phạm.

Bên cạnh dừng xe xử lý trực tiếp, CSGT TP.HCM dùng camera ghi hình phạt nguội xe máy đi trên vỉa hè. Giải pháp này được đánh giá là hiệu quả, tránh tình trạng người tham gia giao thông tuân thủ khi thấy bóng dáng CSGT.

Cả trăm xe máy leo vỉa hè Hồ Văn Huê, camera CSGT ghi rõ từng chiếc

Cả trăm xe máy đi trên vỉa hè đường Hồ Văn Huê... cùng nhau 'dính' phạt nguội- Ảnh 1.

Xe máy nối đuôi nhau đi trên vỉa hè và cùng nhau "dính" phạt nguội

ẢNH: DIỆU MI

Đáng chú ý, có những đoạn đường, chỉ trong 1 phút có đến gần 50 xe máy vi phạm như: Nguyễn Xí, Nguyễn Oanh, Phạm Văn Đồng, Phan Văn Trị...

Mới đây, từ phản ánh của người dân, CSGT Tuần tra dẫn đoàn, thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) đã ghi hình phạt nguội hàng loạt xe máy đi trên vỉa hè đường Hồ Văn Huê, đoạn qua phường Đức Nhuận (quận Phú Nhuận cũ).

Qua camera của CSGT vào lúc 6 giờ 46 ngày 19.9.2025 cho thấy, khi đường Hồ Văn Huê chỉ cần xuất hiện tình trạng ùn ứ nhẹ là hàng loạt xe máy lập tức tràn lên vỉa hè để tìm cách thoát nhanh. Dòng xe rầm rập đi trên vỉa hè tạo nên cảnh tượng hỗn loạn, biến không gian vốn dành cho người đi bộ thành một "làn đường phụ".

Cả trăm xe máy đi trên vỉa hè đường Hồ Văn Huê... cùng nhau 'dính' phạt nguội- Ảnh 2.

Vỉa hè bỗng bị biến thành làn đường riêng của người đi xe máy

ẢNH: DIỆU MI

Thậm chí, khi tín hiệu đèn đỏ bật lên, thay vì dừng lại đúng phần đường, nhiều người điều khiển xe máy không đủ kiên nhẫn chờ đợi. Chỉ vài chiếc leo lề ban đầu, ngay sau đó hàng chục xe khác nối đuôi theo, tạo thành từng dòng phương tiện ken đặc trên vỉa hè.

Hành vi chạy xe máy đi trên vỉa hè thể hiện sự thiếu kiên nhẫn và ý thức chấp hành luật còn hạn chế. Về lâu dài, nó không chỉ gây mất an toàn cho người đi bộ, mà còn làm vỉa hè xuống cấp nhanh chóng, tạo tiền lệ xấu trong văn hóa giao thông đô thị.

Trong khoảng 15 phút ghi hình, CSGT ghi nhận nhiều đợt xe máy nối đuôi nhau đi trên vỉa hè. Có cả trăm trường hợp bị camera CSGT nhận diện rõ biển số, loại xe cùng thời điểm, ngày giờ vi phạm khiến người chạy sai luật khó có thể chối cãi.

Cả trăm xe máy đi trên vỉa hè đường Hồ Văn Huê... cùng nhau 'dính' phạt nguội- Ảnh 3.

Camera của CSGT ghi hình biển số sắc nét, dễ dàng nhận biết

ẢNH: DIỆU MI

Tất cả các xe này đều bị lọt vào camera phạt nguội của CSGT. Với lỗi này, người vi phạm sẽ bị phạt từ 4 - 6 triệu (trung bình 5 triệu đồng) và trừ 2 điểm giấy phép lái xe. CSGT đang cập nhật các vi phạm này lên hệ thống. Người chạy xe lên vỉa hè đường Hồ Văn Huê có thể tra cứu trong các ngày tiếp theo để phối hợp xử lý.

Ủng hộ CSGT phạt nguội xe máy đi trên vỉa hè

Đây là ý kiến của nhiều bạn đọc Báo Thanh Niên sau các bài viết về CSGT ghi hình phạt nguội xe máy đi trên vỉa hè.

Anh Phan Hồng Hoan bình luận: "Ủng hộ mạnh mẽ, tăng cường phạt nguội!". Chị Đỗ Minh Nguyệt viết: "Ý thức kém, phạt là đúng. Cũng nên có luật phạt xe để ở hè đường các quán nhậu ô tô đậu trong hẻm của nhà dân".

Cả trăm xe máy đi trên vỉa hè đường Hồ Văn Huê... cùng nhau 'dính' phạt nguội- Ảnh 4.

Nhiều người ủng hộ CSGT phạt nguội xe máy

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Nhiều bạn đọc cũng "chỉ điểm" những nơi người đi xe máy hay đi trên vỉa hè hoặc các vi phạm khác, mong CSGT tới trực tiếp xử lý hoặc áp dụng phạt nguội để răn đe. Anh Phạm Huy Tùng bày tỏ: "Ước gì có camera giao thông ở đường số 58, phường Phước Long (quận 9 cũ), mỗi ngày vài chục chiếc xe hơi chạy vào đường cấm gây cản trở, ách tắc giao thông".

Bạn đọc tên Thắng đề xuất: "Tôi mong CSGT sẽ ghi hình phạt nguội tại đoạn từ đường Đặng Thùy Trâm (phường Bình Lợi Trung) giao đường Phạm Văn Đồng. Đoạn này tuy ngắn nhưng thường xuyên có tình trạng người đi xe máy chạy ngược chiều, dù đã có dải phân cách cố định; đặc biệt là vào giờ tan tầm, trong khi phần lớn mọi người dừng chờ đèn đỏ đúng luật, thì một bộ phận người đi xe máy chạy ngược chiều và cắt ngang qua đường gây mất an toàn".

Khám phá thêm chủ đề

Đi trên vỉa hè phạt nguội CSGT CSGT phạt nguội phạt nguội xe máy tra cứu phạt nguội phạt nguội xe máy đi trên vỉa hè Hồ Văn Huê
