Đời sống Cộng đồng

Hơn 130 xe máy đi trên vỉa hè đường Mai Chí Thọ, Trần Quý Kiên 'dính' camera CSGT

Vũ Phượng
28/09/2025 10:45 GMT+7

132 xe máy đi trên vỉa hè Mai Chí Thọ, Trần Quý Kiên vào cuối tuần đã lọt camera CSGT phạt nguội, dù lòng đường rộng thênh thang. Lý do là gì?

Dù là ngày cuối tuần, đường Mai Chí Thọ, Trần Quý Kiên rộng thênh thang nhưng hàng loạt người vẫn chạy xe máy đi trên vỉa hè. Đội CSGT Cát Lái, thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) đã ghi hình phạt nguội 132 trường hợp vi phạm trong thứ bảy (27.9).

CSGT cũng dừng xe, lập biên bản 6 trường hợp chạy xe máy đi trên vỉa hè. Cụ thể, lúc 11 giờ 45, ông L.T.V (quê Quảng Trị) chạy xe máy đi trên vỉa hè đoạn qua trụ đèn P.11 Trần Quý Kiên (phường An Khánh) nên ra hiệu dừng xe. Tương tự, CSGT ghi nhận ông L.V.V.A (quê Vĩnh Long) cùng vi phạm lỗi này.

CSGT TP.HCM phạt nguội 132 xe máy đi trên vỉa hè đường Mai Chí Thọ - Ảnh 1.

Xe máy đi trên vỉa hè bị CSGT dừng xe xử phạt, dù đường rất vắng

ẢNH: DIỆU MI

Vào thời điểm vi phạm, đường rộng thênh thang, vắng xe. Khi được CSGT hỏi lý do chạy xe máy đi trên vỉa hè, người vi phạm cho biết vì đoạn đường có dải phân cách cứng kéo dài. Để đi đúng luật, họ phải vòng một đoạn xa nên chọn cách chạy ngược chiều đi trên vỉa hè.

Trước đó từng được CSGT nhắc nhở, nhưng vì muốn rút ngắn thời gian di chuyển, nhiều người vẫn tiếp tục vi phạm.

Một số trường hợp khác vì không muốn xếp hàng sau xe khác chờ đèn đỏ nên chạy xe máy đi trên vỉa hè để vượt lên phía trước.

CSGT TP.HCM phạt nguội 132 xe máy đi trên vỉa hè đường Mai Chí Thọ - Ảnh 2.

Người dân chạy ngược chiều đi trên vỉa hè để tránh đi đường vòng

ẢNH: DIỆU MI

CSGT TP.HCM phạt nguội 132 xe máy đi trên vỉa hè đường Mai Chí Thọ - Ảnh 3.

Nhiều người vi phạm đi trên vỉa hè

ẢNH: DIỆU MI

Theo ghi nhận, những người vi phạm lỗi đi trên vỉa hè tại khu vực này ngày cuối tuần chủ yếu là công nhân ở tỉnh, thành khác đến TP.HCM làm ăn, thuê nhà ở khu dân cư gần đường.

Trước đó, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, hàng trăm xe máy rầm rập nối đuôi nhau đi trên vỉa hè đường Mai Chí Thọ, đoạn từ cầu Cá Trê Nhỏ đến giao lộ Trần Quý Kiên.

Vỉa hè ở đây vào ban ngày ít có người đi bộ. Riêng giờ cao điểm buổi chiều, khoảng 17 giờ 30 phút đến 18 giờ 30 phút, hàng trăm xe máy bất chấp việc vi phạm luật giao thông, điều khiển xe đi trên vỉa hè.

CSGT TP.HCM phạt nguội 132 xe máy đi trên vỉa hè đường Mai Chí Thọ - Ảnh 4.

Xe máy đi trên vỉa hè đường Trần Quý Kiên "lọt" vào camera phạt nguội của CSGT

ẢNH: DIỆU MI

Theo Nghị định 168/2024, xe máy đi trên vỉa hè sẽ bị CSGT phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng (mức trung bình là 5 triệu đồng) và trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Trường hợp không dừng được xe để xử lý, CSGT sẽ trích xuất camera để phạt nguội.

Xem thêm bình luận