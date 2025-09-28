Giật mình mũ bảo hiểm 30.000 đồng: Khi 'lá chắn an toàn' thành mối hiểm họa

Chiều 27.9, Trung tâm truyền hình Việt Nam tại TP.HCM (VTV9) tổ chức tọa đàm chủ đề "Mũ bảo hiểm kém chất lượng: Lá chắn giả, hiểm họa thật".

Tham dự tọa đàm có ông Trần Văn Dũng, đại diện Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương); ông Trần Giang Khuê, Trưởng phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại TP.HCM; thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cùng các khách mời đến từ Chi cục Quản lý thị trường, Hội bảo vệ người tiêu dùng, đại diện Grab Việt Nam...

Tọa đàm đã đưa ra những giải pháp bảo vệ người tiêu dùng trước vấn nạn mũ bảo hiểm kém chất lượng ẢNH: N.T

Buổi tọa đàm đã đi sâu phân tích thực trạng, vạch trần nguy cơ cùng các chuyên gia, nhà quản lý đưa ra giải pháp cấp bách nhằm bảo vệ người dân trước vấn nạn mũ bảo hiểm kém chất lượng.



Ban tổ chức đã dẫn thống kê từ Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, cả nước xảy ra hơn 9.300 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm tử vong hơn 5.140 người.

Các chuyên gia đã chỉ rõ, mũ bảo hiểm kém chất lượng đang len lỏi khắp thị trường dưới nhiều hình thức tinh vi. Nguyên nhân đầu tiên đến từ thói quen lựa chọn mũ bảo hiểm dựa trên tiêu chí giá rẻ, mẫu mã thời trang thay vì độ an toàn của phần lớn người dân.

Mũ bảo hiểm bị vỡ nát trong mô phỏng tác động chịu lực ẢNH: N.T

Nhiều người vẫn mang tâm lý "đội mũ để đối phó" thay vì "đội mũ để bảo vệ" chính mình. Điều này tạo điều kiện cho mũ bảo hiểm giả, nhái được bày bán công khai từ vỉa hè đến sàn thương mại điện tử.

Ngoài ra, trong nhiều hoàn cảnh người tiêu dùng bị sử dụng mũ bảo hiểm kém chất lượng dù không hề chủ động lựa chọn. Vấn nạn mũ bảo hiểm quà tặng kém chất lượng và việc người bán tự ý in logo thương hiệu uy tín lên mũ giả càng khiến thị trường trở nên phức tạp, đẩy rủi ro về phía người tiêu dùng.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng phòng CSGT Công an TP.HCM thông tin, luật Trật tự an toàn giao thông quy định người ngồi trên xe mô tô bắt buộc đội mũ bảo hiểm và cài quai đúng quy cách; nếu vi phạm, sẽ bị xử lý.

CSGT TP.HCM khuyến cáo người dân chọn mũ bảo hiểm chất lượng để bảo đảm an toàn ẢNH: N.T

Tuy nhiên, theo các quy định hiện hành, không có hướng dẫn nào cho việc xử phạt đối với trường hợp đội mũ bảo hiểm không đảm bảo chất lượng, cũng như các loại mũ che 2/3 hoặc 3/4 đầu.

Lực lượng CSGT TP.HCM cũng khuyến cáo người dân nên chủ động lựa chọn mũ bảo hiểm chất lượng, đã được các cơ quan có thẩm quyền kiểm định về chất lượng để bảo đảm sức khỏe và tính mạng của mình khi tham gia giao thông.

Bà Trần Thanh Minh, Phó giám đốc Trung tâm truyền hình Việt Nam tại TP.HCM (VTV9) chia sẻ, để giải quyết triệt để vấn nạn mũ bảo hiểm kém chất lượng, cần có sự hợp tác chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, các doanh nghiệp chân chính và người dân.

"Chúng tôi mong muốn đóng vai trò là cầu nối và lan tỏa thông điệp "Mũ thật trên đầu, bình an trên đường" bằng việc làm cụ thể. Một hành động nhỏ sẽ tạo ra sự thay đổi lớn để bảo vệ cộng đồng", bà Trần Thanh Minh bày tỏ.

Chuyên gia đề xuất siết quản lý các sàn thương mại điện tử để ngăn hàng kém chất lượng ẢNH: N.T

Ông Mai Văn Thuận, Tổng giám đốc Tập đoàn quốc tế Á Châu thông tin, chi phí tối thiểu để sản xuất một chiếc mũ bảo hiểm đạt chuẩn vào khoảng 75.000 đồng, bao gồm: vỏ nón sử dụng nguyên liệu ABS, xốp nón sử dụng nguyên liệu EPS, lót nón và dây quai sử dụng nguyên liệu vải và sợi dệt tổng hợp.

"Vì vậy, người tiêu dùng cần hết sức cẩn trọng với những sản phẩm giá rẻ chỉ 30.000 - 40.000 đồng vì chúng không thể đảm bảo an toàn", ông Thuận lưu ý.

Các chuyên gia đồng thời nhấn mạnh vai trò siết chặt quản lý của các sàn thương mại điện tử, đề xuất xây dựng bộ tiêu chí hoặc nhãn xác thực cho sản phẩm đạt chuẩn.

Song song đó, với thị trường truyền thống, quản lý thị trường cần tăng cường kiểm tra và xem xét công bố danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm để tăng tính răn đe. Trọng tâm của giải pháp nằm ở việc nâng cao ý thức người tiêu dùng. Người tiêu dùng cần trang bị những kiến thức nhận biết mũ đạt chuẩn qua các dấu hiệu đơn giản, truy xuất nguồn gốc mũ qua mã QR.

Chương trình tọa đàm "Mũ bảo hiểm kém chất lượng: Lá chắn giả, hiểm họa thật" sẽ được phát sóng vào lúc 9 giờ, chủ nhật ngày 12.10.2025 trên kênh VTV9, phát đồng thời trên Facebook VTV9 - Nhịp sống Phương Nam và ứng dụng truyền hình số quốc gia VTVGo.

