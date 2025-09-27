Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Xe buýt dừng đè vạch mắt võng ở phường Sài Gòn, người dân quay clip báo CSGT

Vũ Phượng
Vũ Phượng
27/09/2025 13:09 GMT+7

Xe buýt dừng đè vạch mắt võng ở giao lộ Lê Duẩn - Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn (TP.HCM), người dân đã quay clip báo CSGT.

Sáng 27.9, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip quay lại cảnh chiếc xe buýt dừng đè vạch mắt võng ở giao lộ Lê Duẩn - Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn (TP.HCM). Người đăng cho biết sự việc xảy ra lúc 19 giờ 6 phút tối 26.9.

"Tài xế xe buýt số 30 ngang nhiên đi vào vạch mắt võng - làn dành cho xe rẽ phải liên tục. Thậm chí, tài xế đã cho xe dừng trước đèn đỏ trên vạch mắt võng, cản trở rất nhiều xe máy, xe ô tô đằng sau đang muốn rẽ phải. Cản trở giao thông, gây ùn tắc", người quay clip thông tin.

Xe buýt dừng đè vạch mắt võng ở phường Sài Gòn, người dân quay clip báo CSGT - Ảnh 1.

Xe buýt đè vạch mắt võng bị người dân quay clip báo CSGT

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo hình ảnh trong đoạn clip, xe buýt số 30 được nhắc đến mang biển số 50F - 030.xx. Đoạn clip nhanh chóng được chia sẻ trên các nền tảng TikTok, Facebook và nhận nhiều ý kiến của cộng đồng mạng.

"Làn đó thì 2 hay 4 bánh đều được rẽ phải liên tục, nhưng không được phép dừng. Bạn có clip thì gửi thẳng CSGT kèm địa điểm", tài khoản Tô Phúc Thọ viết.

Nickname Thành Hay Lai R. cũng bình luận: "Đúng nhé, nhiều lần chạy đoạn này cứ phải dừng lại vì mấy tài xế xe buýt chạy kiểu đó, rồi dừng ngay vạch mắt võng thì ra mình cũng mắc lỗi".

Nhiều người khác cho rằng, có những tài xế xe buýt thường đi ẩu, chạy và dừng bất chấp, tự cho mình quyền ưu tiên.

Một số ít người khác lại giải thích rằng do tài xế xe buýt bị trễ giờ, do áp lực, do hoàn cảnh... Tuy nhiên, các ý kiến này đều bị những người dùng khác phản bác.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, Đội CSGT Bến Thành, thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) - đơn vị phụ trách tuyến đường đã nhận được đoạn clip và đang xác minh, mời tài xế đến để phối hợp xử lý.

Thực tế, tình trạng xe buýt vi phạm luật giao thông tại TP.HCM không phải hiếm gặp. Nhiều tài xế thường xuyên cho xe dừng, đỗ sai quy định, lấn làn ô tô, chạy vào đường cấm hoặc chiếm dụng vạch mắt võng tại các giao lộ đông đúc.

Không ít vụ việc đã được người dân quay lại, đăng tải trên mạng xã hội, gây bức xúc vì hành vi thiếu gương mẫu của phương tiện công cộng vốn được kỳ vọng đi đúng luật, an toàn và văn minh.

Trước đó, Thanh Niên đăng tải tuyến bài "Cho rẽ phải khi đèn đỏ ở TP.HCM" phản ánh toàn diện về thực trạng, vướng mắc và giải pháp liên quan đến vạch mắt võng và quyền ưu tiên cho xe rẽ phải ở TP.HCM.

Tuyến bài không chỉ phản ánh bức tranh đa chiều về một điểm nóng trong giao thông đô thị, mà còn gợi mở giải pháp từ phía cơ quan chức năng và ý thức người dân, hướng đến mục tiêu giảm ùn tắc, xây dựng văn hóa giao thông văn minh.

