Đời sống Cộng đồng

Bất ngờ thay đổi ở giao lộ kẻ vạch mắt võng TP.HCM

Vũ Phượng - Nhật Thịnh
25/09/2025 12:08 GMT+7

Không còn cảnh chen lấn, chặn lối rẽ phải khi đèn đỏ, nhiều người đi đường ở TP.HCM nay đã tự giác dừng xe chừa chỗ tại vạch mắt võng.

14 giao lộ ở TP.HCM được kẻ vạch mắt võng tạo làn rẽ phải liên tục để giảm ùn tắc, giảm lượng phương tiện dừng chờ đèn. Dù vậy, nhiều người dừng chắn lối rẽ phải khiến những xe muốn rẽ phải khi đèn đỏ lại bị chặn đứng.

Bất ngờ thay đổi ở giao lộ kẻ vạch mắt võng TP.HCM - Ảnh 1.

Làn rẽ phải liên tục ở Trương Định giao Nguyễn Thị Minh Khai thông thoáng

ẢNH: NHẬT THỊNH

Thế nhưng, những ngày gần đây, thực tế đã có sự thay đổi rõ rệt sau tuyến bài "Cho rẽ phải khi đèn đỏ ở TP.HCM" trên Thanh Niên. Ghi nhận tại một số giao lộ lớn, nhiều người dân đã chủ động dừng xe phía sau vạch, chừa lối cho phương tiện rẽ phải.

Hình ảnh quen thuộc là hàng xe máy nối dài nhưng vẫn chừa một khoảng trống, giúp giao thông thông thoáng hơn.

Vạch mắt võng sẽ hiệu quả khi người dân chấp hành

Bất ngờ thay đổi ở giao lộ kẻ vạch mắt võng TP.HCM - Ảnh 2.

Người dừng chờ đèn đỏ chủ động tránh phạm vi kẻ vạch mắt võng

ẢNH: NHẬT THỊNH

Tuyến bài nhận được nhiều ý kiến bàn luận, chia sẻ trên mạng xã hội, đồng thời tạo sức lan tỏa về việc nâng cao ý thức tham gia giao thông.

Nhiều người đi đường tỏ ra bất ngờ trước sự chuyển biến nhanh chóng này. Chị Hoàng Oanh (ở phường Bảy Hiền) chia sẻ: "Trước đây, tôi rất bức xúc vì bị các xe khác dừng chắn lối xe rẽ phải ở Cách Mạng Tháng 8 - Điện Biên Phủ. Mấy ngày gần đây, thấy mọi người tự giác chừa lối, tôi rất mừng. Hy vọng ý thức này sẽ lan tỏa rộng hơn".

Bất ngờ thay đổi ở giao lộ kẻ vạch mắt võng TP.HCM - Ảnh 3.

Trên đường Pasteur, nhiều người chạy trong phạm vi kẻ vạch mắt võng để len lên trên tìm chỗ lách qua nhưng vẫn còn đè vạch, chắn lối xe rẽ phải

ẢNH: NHẬT THỊNH

Bất ngờ thay đổi ở giao lộ kẻ vạch mắt võng TP.HCM - Ảnh 4.

Tại giao lộ này, làn ở giữa là làn hỗn hợp nên một chiếc ô tô dừng sát vạch mắt võng thì các xe máy sẽ không có chỗ dừng chờ đèn đỏ

ẢNH: NHẬT THỊNH

Bất ngờ thay đổi ở giao lộ kẻ vạch mắt võng TP.HCM - Ảnh 5.

Thanh niên xung phong đứng nhắc các xe không dừng đè vạch mắt võng nhưng nhiều người đổ tại "việc đã rồi", không còn chỗ để tránh

ẢNH: NHẬT THỊNH

Tương tự, anh Đức Minh (ở phường Bình Thạnh) cho biết, anh từng nhiều lần bị chắn lối rẽ phải ở đường Trương Định giao Nguyễn Thị Minh Khai, đặc biệt vào giờ cao điểm chiều. "Hai bữa nay tôi đi về thấy nhiều người đi xe máy chủ động dừng ngoài phạm vi vạch mắt võng, dù vẫn còn xe đè vạch.

Đường Pasteur rất đông xe, làn giữa là làn hỗn hợp nên xe ô tô không dừng sát vạch mắt võng, chừa chỗ cho xe máy cùng dừng chờ đèn đỏ thì tốt hơn", anh Đức Minh nói.

Bất ngờ thay đổi ở giao lộ kẻ vạch mắt võng TP.HCM - Ảnh 6.

Hình ảnh bất ngờ ở vạch mắt võng đường Cách Mạng Tháng 8, đoạn giao Điện Biên Phủ

ẢNH: NHẬT THỊNH

Bất ngờ thay đổi ở giao lộ kẻ vạch mắt võng TP.HCM - Ảnh 7.

Nhiều ô tô dừng sát vạch mắt võng, xe máy dừng chờ đèn đỏ phải luồn lách vào các ô tô hoặc dừng ở phía sau đuôi các xe ô tô

ẢNH: NHẬT THỊNH

Bất ngờ thay đổi ở giao lộ kẻ vạch mắt võng TP.HCM - Ảnh 8.

Đường Nguyễn Thị Minh Khai giao Nam Kỳ Khởi Nghĩa xe máy thoải mái rẽ phải ở vạch mắt võng khi làn này thông thoáng

ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo ghi nhận của Thanh Niên, một số vạch mắt võng ở các giao lộ khác cũng phát huy tác dụng sau thời gian bị "vô hiệu" như: Điện Biên Phủ - Cách Mạng Tháng 8, Nguyễn Thị Minh Khai - Nam Kỳ Khởi Nghĩa... Người tham gia giao thông chủ động dừng chờ đèn tránh vạch mắt võng, dòng xe rẽ phải liên tục thông thoáng.

Tuy nhiên, không phải giao lộ nào cũng được chấp hành nghiêm túc. Một số nơi, tình trạng xe máy vẫn vô tư lấn vạch, chắn lối rẽ phải. Điểm chung của các giao lộ này là xe đông, đường chật.

Bất ngờ thay đổi ở giao lộ kẻ vạch mắt võng TP.HCM - Ảnh 9.

Khi ô tô dừng và chừa một khoảng trống cho xe máy cùng dừng chờ đèn, người tới sau không rẽ phải thì không chen lấn sẽ tạo hình ảnh giao thông văn minh, thông suốt

ẢNH: NHẬT THỊNH

Bất ngờ thay đổi ở giao lộ kẻ vạch mắt võng TP.HCM - Ảnh 10.

Cảnh bất ngờ ở giao lộ, người dân đã chấp hành hơn hiệu lệnh vạch mắt võng khi tham gia giao thông

ẢNH: NHẬT THỊNH

Để những chuyển biến tích cực này lan tỏa rộng hơn, mỗi người tham gia giao thông, từ xe máy đến ô tô đều cần ý thức nhường nhịn, chấp hành quy định, cùng nhau tạo dòng xe trật tự và thông thoáng.

Tuyến bài "Cho rẽ phải khi đèn đỏ ở TP.HCM" trên Báo Thanh Niên phản ánh toàn diện về thực trạng, vướng mắc và giải pháp liên quan đến vạch mắt võng và quyền ưu tiên cho xe rẽ phải ở TP.HCM.

Tuyến bài không chỉ phản ánh bức tranh đa chiều về một điểm nóng trong giao thông đô thị, mà còn gợi mở giải pháp từ phía cơ quan chức năng và ý thức người dân, hướng đến mục tiêu giảm ùn tắc, xây dựng văn hóa giao thông văn minh.


