Thực hư việc CSGT TP.HCM bán đấu giá hơn 1.200 xe vi phạm, giá từ 370.000 đồng/chiếc

Thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc CSGT TP.HCM sắp đấu giá hơn 1.200 xe vi phạm, giá khởi điểm từ 370.000 đồng/chiếc khiến nhiều người xôn xao từ chiều 24.9.

Theo thông tin được chia sẻ, thông báo từ một công ty đấu giá cho hay, một lô tài sản gồm 1.606 phương tiện các loại, là tang vật vi phạm hành chính do Phòng CSGT, Công an TP.HCM tịch thu, sẽ được bán đấu giá.

CSGT TP.HCM bán đấu giá hơn 1.200 xe vi phạm giá hơn 1,48 tỉ đồng ẢNH: NGỌC DƯƠNG

"Lô tài sản này bao gồm: 1.268 xe mô tô 2 bánh, 197 xe 3 bánh, và 141 rơ moóc tự chế. Tổng giá khởi điểm của cả lô là hơn 1,48 tỉ đồng, tính ra trung bình mỗi xe chỉ khoảng 920.000 đồng. Hơn 1.200 xe máy được định giá từ 370.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng mỗi chiếc", thông tin chia sẻ trên mạng xã hội nhận được nhiều bình luận.

Thực hư CSGT đấu giá xe vi phạm từ 370.000 đồng/chiếc?

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, thông tin đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước là 1.606 phương tiện các loại, gồm: 1.268 xe mô tô 2 bánh, 197 xe 3 bánh, 141 rơ moóc tự chế các loại bán phế liệu được một công ty đấu giá thông báo.

Thông báo này nêu, nguồn gốc tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu của Phòng CSGT Công an TP.HCM. Giá khởi điểm đưa ra hơn 1,48 tỉ đồng, yêu cầu đặt trước 290 triệu đồng. Bước giá sẽ là 50 triệu đồng.

Xe vi phạm bị tịch thu được bán đấu giá theo hình thức bán phế liệu ẢNH: ĐỘC LẬP

Công ty trên cũng niêm yết chi tiết bảng tổng hợp tài sản bị tịch thu của Phòng CSGT được đưa ra đấu giá đợt này, trong đó, nhiều xe máy còn biển số, số khung, số máy. Các xe được định giá từ vài trăm ngàn đến hơn 1 triệu đồng mỗi chiếc. Xe 3 bánh cũng được định giá 2,8 triệu đồng mỗi chiếc, và 141 rơ moóc tự chế có giá 670.000 đồng/chiếc.

Đáng chú ý, tình trạng các xe đều được đánh giá là hư hỏng và ghi chú là phế liệu.

Theo tìm hiểu của PV, các cuộc bán đấu giá xe máy vi phạm bị tịch thu trước đây của CSGT TP.HCM đều bán theo hình thức bán phế liệu, bán theo cả lô đã công bố, không bán lẻ. Do đó, các bài đăng trên mạng xã hội lấy giá tổng cả lô tính ra giá trung bình mỗi chiếc hay lấy định giá từng xe để đăng là không chính xác.

Trước đó, vào tháng 2.2025, CSGT TP.HCM cũng thông tin về việc bán đấu giá hơn 6.500 xe máy vi phạm bị tịch thu dưới hình thức bán phế liệu, giá khởi điểm gần 3,4 tỉ đồng.

Theo lãnh đạo các đội CSGT, trước đây có tình trạng người vi phạm bỏ xe, không đóng phạt vì mức phạt cao hơn giá trị xe. Các lỗi mà người vi phạm thường bỏ xe gồm: nồng độ cồn, không có bằng lái, không có giấy tờ hay chứng từ mua bán, xe nhập lậu...

Tuy nhiên, theo các quy định hiện hành, người vi phạm không đóng phạt sẽ không "thoát" được vì còn bị CSGT ngăn chặn làm thủ tục đăng ký, sang tên mua bán xe, cấp đổi giấy phép lái xe, đóng phạt các vi phạm khác.

Các biện pháp ngăn chặn này được CSGT đánh giá sẽ giúp hạn chế tình trạng bỏ xe trốn phạt, qua đó giảm tình trạng quá tải, chi phí bảo đảm PCCC ở các bãi giữ xe vi phạm.



