Đời sống Cộng đồng

1 phút, gần 50 xe máy đi trên vỉa hè Gò Vấp 'lọt' vào camera CSGT phạt nguội

Vũ Phượng
Vũ Phượng
27/09/2025 10:35 GMT+7

Trong 1 phút, có tới gần 50 xe máy đi trên vỉa hè đường Nguyễn Oanh (quận Gò Vấp cũ) bị CSGT ghi hình phạt nguội.

Khi Nghị định 168/2024 vừa có hiệu lực, ý thức giao thông ở TP.HCM thay đổi rõ rệt. Vậy nhưng gần đây, tình trạng người chạy xe máy đi trên vỉa hè gia tăng trở lại.

CSGT thường xuyên xử phạt, tuyên truyền, nhưng hễ vắng bóng lực lượng thì đâu lại vào đó. Đặc biệt vào giờ cao điểm sáng và chiều, nhiều xe máy thản nhiên nối đuôi nhau đi trên vỉa hè.

Xe máy rầm rập đi trên vỉa hè lọt camera của CSGT - Ảnh 1.

Xe máy rầm rập đi trên vỉa hè "lọt" vào camera của CSGT

ẢNH: DIỆU MI

Gần đây nhất, Đội CSGT Hàng Xanh, thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) đã công khai danh sách 201 xe máy đi trên vỉa hè bị CSGT ghi hình phạt nguội trên các tuyến đường ở Gò Vấp, Bình Thạnh như: Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị, Nguyễn Xí, Phạm Văn Đồng... Những hình ảnh này được CSGT Hàng Xanh ghi nhận trong 2 ngày 17 và 18.9.

Camera CSGT bắt trọn cảnh gần 50 xe máy rầm rập đi vỉa hè trong 1 phút

Theo trích xuất camera ghi hình phạt nguội, chỉ trong 57 giây của sáng 18.9, có tới 46 xe máy đi trên vỉa hè "lọt" vào camera của CSGT. Hình ảnh trong clip cho thấy có đủ loại xe, đủ biển số các tỉnh thành rầm rập đi trên vỉa hè thành hàng dài.

- Ảnh 2.

Xe máy nối đuôi nhau đi trên vỉa hè như thể đây là một làn đường riêng

ẢNH: DIỆU MI

Thay vì dừng chờ đèn đỏ sau những xe đã xếp hàng từ trước, hàng loạt xe máy đã nối đuôi nhau chạy lên vỉa hè, xem đây như một làn đường riêng. Và hậu quả của việc đi theo "lối đi riêng" này là "lọt" vào camera của CSGT.

Trung bình mỗi người vi phạm phải nộp phạt 5 triệu đồng cho lỗi "đi trên vỉa hè", tức là tổng tiền phạt của 46 xe vi phạm trong 1 phút này là khoảng 230 triệu đồng.

Đoạn hình ảnh cũng cho thấy những viên gạch lót vỉa hè ở đây bị bong tróc, nhưng nhiều xe máy vẫn chen chúc đi trên vỉa hè để né kẹt xe, vượt đèn đỏ hay rút ngắn thời gian chờ đợi.

Thực trạng này không chỉ làm mất an toàn cho người đi bộ, mà còn khiến bộ mặt đô thị nhếch nhác, phản cảm.

- Ảnh 3.

Nếu dừng xe để xử phạt, CSGT sẽ lập biên bản không xuể

ẢNH: DIỆU MI

Lãnh đạo đội CSGT Hàng Xanh cho biết, các xe máy thường đi trên vỉa hè vào giờ cao điểm trên các tuyến đường đông xe. Do đó, việc CSGT dừng xe xử lý vi phạm cũng gặp khó khăn. Thậm chí, với dòng xe nối đuôi nhau đi lên vỉa hè, CSGT cũng không xử lý xuể.

Để nâng cao hiệu quả xử lý và tránh ảnh hưởng đến hoạt động giao thông bình thường của người dân, CSGT đã ghi hình phạt nguội. Hình thức xử lý này có đầy đủ bằng chứng, rõ ràng, người vi phạm không thể chối cãi.

Đa số các trường hợp bị CSGT phạt đều giải thích do đường đông, bị trễ giờ, thấy vỉa hè rộng nên "tranh thủ" vượt lên thay vì xếp hàng chờ đợi.

Tất cả các trường hợp vi phạm trong clip, CSGT Hàng Xanh đã gửi thông báo đề nghị chủ xe phối hợp xử lý, đồng thời chấm dứt hành vi vi phạm

Điểm a khoản 7 Điều 7 Nghị định 168/2024 quy định, hành vi chạy xe máy trên vỉa hè bị phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng (trung bình 5 triệu đồng) và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

- Ảnh 4.

Ken đặc xe máy leo lên vỉa hè

ẢNH: DIỆU MI

Bên cạnh đó, các phương tiện dừng, đỗ sai quy định gây cản trở giao thông cũng bị CSGT ghi hình để phạt nguội.

Lãnh đạo Đội CSGT Bến Thành cũng thông tin, đơn vị liên tục ghi nhận xe máy đi lên vỉa hè đường Nguyễn Thái Học, Cách Mạng Tháng 8, Nguyễn Văn Cừ đoạn qua phường Bến Thành.

Khi bị CSGT lập biên bản, các trường hợp vi phạm đều nhận thức được hành vi của mình và cam kết không tái phạm.

Danh sách 201 xe máy đi trên vỉa hè bị CSGT Hàng Xanh phạt nguội ngày 17 và 18.9, tra cứu tại đây:

Danh sách 201 xe máy đi trên vỉa hè bị CSGT Hàng Xanh phạt nguội trong ngày 17 và 18.9.2025



