TP.HCM: Xe máy chạy rần rần trên vỉa hè, lo ngại 'nuốt' làn riêng cho xe đạp

Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị (Sở Xây dựng TP.HCM) cho biết dự án mở làn riêng cho xe đạp dài gần 6 km trên đại lộ Mai Chí Thọ sẽ được thực hiện từ ngày 1.10 - 31.12.2025. Đoạn vỉa hè sắp làm làn riêng cho xe đạp trên đường Mai Chí Thọ rộng rãi, nhiều cây xanh được giới thiệu qua bài viết Đại lộ Mai Chí Thọ sắp có làn riêng cho xe đạp: Điều đặc biệt là gì?. Tuy nhiên, hiện nay thường xuyên có nhiều xe máy chạy lên vỉa hè giờ cao điểm và nơi đây cũng có một số đoạn hư hỏng.

Xe máy vô tư chạy trên vỉa hè

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, vỉa hè ở đây vào ban ngày ít có người đi bộ. Riêng giờ cao điểm buổi chiều, khoảng 17 giờ 30 phút đến 18 giờ 30 phút, hàng trăm xe máy bất chấp việc vi phạm luật giao thông, điều khiển xe đi trên vỉa hè đoạn trước cầu Cá Trê Nhỏ đến nút giao với đường Trần Quý Kiên.

Chiều 24.9, lúc 17 giờ 30 phút, nhiều người điều khiển xe máy lên vỉa hè đại lộ Mai Chí Thọ hướng từ hầm Thủ Thiêm về cầu Cá Trê Nhỏ Ảnh: Phan Diệp

Phần vỉa hè này sẽ làm làn riêng cho xe đạp rộng 2 m Ảnh: Phan Diệp

Một người vặn tay ga điều khiển xe máy leo lên vỉa hè Ảnh: Phan Diệp

Càng gần đến khu vực cầu Cá Trê Nhỏ, nút giao với đường Trần Quý Kiên, càng có nhiều người vô tư vi phạm luật giao thông Ảnh: Phan Diệp

Trong khi nhiều người kiên nhẫn chờ đèn đỏ, di chuyển chậm trên cầu Cá Trê Nhỏ thì có người "thoải mái" chạy trên vỉa hè của cầu Ảnh: Phan Diệp

Dòng xe vi phạm luật giao thông vẫn "bon bon" Ảnh: Phan Diệp

Vỉa hè trên cầu Cá Trê Nhỏ hư hỏng, xuất hiện nhiều ổ gà. Khu vực này sẽ được cải tạo thành làn dành riêng cho xe đạp rộng 1,5 m Ảnh: Phan Diệp

Mong mỏi có camera giám sát

Việc làm làn riêng cho xe đạp không chỉ hứa hẹn sẽ khuyến khích người dân sử dụng phương tiện thân thiện môi trường mà còn nâng cao ý thức tập luyện bộ môn đạp xe rèn luyện sức khoẻ. Theo dự án, làn xe ưu tiên này sẽ lắp biển báo, kẻ vạch sơn phân cách; bãi đỗ và trạm xe đạp công cộng sẽ được bố trí ở những vị trí thuận tiện, gần khu dân cư để người dân dễ dàng tiếp cận. Trong bài viết TP.HCM sắp mở làn riêng cho xe đạp: Người đạp xe mỗi ngày nói gì?, có ý kiến mong mỏi đoạn đường này cần lắp thêm camera giám sát để đảm bảo làn riêng cho xe đạp không bị sử dụng sai mục đích.

Vỉa hè đại lộ Mai Chí Thọ gần với nút giao Trần Quý Kiên xuất hiện tình trạng bán hàng rong Ảnh: Phan Diệp

Người dân dừng lại mua hàng của người bán trên vỉa hè có thể cản trở việc di chuyển của dòng xe cộ đông đúc giờ tan tầm Ảnh: Phan Diệp

Vỉa hè rộng nên nhiều người "tận dụng" Ảnh: Phan Diệp

Nhiều người lo sợ nếu không có sự quản lý chặt chẽ, làn đường dành cho xe đạp trong tương lai sẽ trở thành đường của xe máy Ảnh: Phan Diệp

Di chuyển trên vỉa hè đến đoạn giao lộ, người chạy xe máy tìm cách xuống trở lại lòng đường Ảnh: Phan Diệp



