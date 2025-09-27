TP.HCM: Xe máy chạy rần rần trên vỉa hè, lo ngại 'nuốt' làn riêng cho xe đạp

Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị (Sở Xây dựng TP.HCM) cho biết dự án mở làn riêng cho xe đạp dài gần 6 km trên đại lộ Mai Chí Thọ sẽ được thực hiện từ ngày 1.10 - 31.12.2025. Đoạn vỉa hè sắp làm làn riêng cho xe đạp trên đường Mai Chí Thọ rộng rãi, nhiều cây xanh được giới thiệu qua bài viết Đại lộ Mai Chí Thọ sắp có làn riêng cho xe đạp: Điều đặc biệt là gì?. Tuy nhiên, hiện nay thường xuyên có nhiều xe máy chạy lên vỉa hè giờ cao điểm và nơi đây cũng có một số đoạn hư hỏng.
Xe máy vô tư chạy trên vỉa hè
Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, vỉa hè ở đây vào ban ngày ít có người đi bộ. Riêng giờ cao điểm buổi chiều, khoảng 17 giờ 30 phút đến 18 giờ 30 phút, hàng trăm xe máy bất chấp việc vi phạm luật giao thông, điều khiển xe đi trên vỉa hè đoạn trước cầu Cá Trê Nhỏ đến nút giao với đường Trần Quý Kiên.
Mong mỏi có camera giám sát
Việc làm làn riêng cho xe đạp không chỉ hứa hẹn sẽ khuyến khích người dân sử dụng phương tiện thân thiện môi trường mà còn nâng cao ý thức tập luyện bộ môn đạp xe rèn luyện sức khoẻ. Theo dự án, làn xe ưu tiên này sẽ lắp biển báo, kẻ vạch sơn phân cách; bãi đỗ và trạm xe đạp công cộng sẽ được bố trí ở những vị trí thuận tiện, gần khu dân cư để người dân dễ dàng tiếp cận. Trong bài viết TP.HCM sắp mở làn riêng cho xe đạp: Người đạp xe mỗi ngày nói gì?, có ý kiến mong mỏi đoạn đường này cần lắp thêm camera giám sát để đảm bảo làn riêng cho xe đạp không bị sử dụng sai mục đích.
Di chuyển trên vỉa hè đến đoạn giao lộ, người chạy xe máy tìm cách xuống trở lại lòng đường
Tình trạng xe máy đi trên vỉa hè đại lộ Mai Chí Thọ không phải diễn ra mới đây, trong hình là ảnh chụp vào tháng 1.2025
