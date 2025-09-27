Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

TP.HCM: Xe máy chạy rần rần trên vỉa hè, lo ngại 'nuốt' làn riêng cho xe đạp

Phan Diệp
Phan Diệp
27/09/2025 06:00 GMT+7

Sẽ có làn riêng cho xe đạp tại đại lộ Mai Chí Thọ nhưng hiện nay xe máy vô tư chạy rần rần trên vỉa hè. Người dân lo sợ nếu không giám sát chặt chẽ, đạp xe sẽ sớm bị giành đường.

Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị (Sở Xây dựng TP.HCM) cho biết dự án mở làn riêng cho xe đạp dài gần 6 km trên đại lộ Mai Chí Thọ sẽ được thực hiện từ ngày 1.10 - 31.12.2025. Đoạn vỉa hè sắp làm làn riêng cho xe đạp trên đường Mai Chí Thọ rộng rãi, nhiều cây xanh được giới thiệu qua bài viết Đại lộ Mai Chí Thọ sắp có làn riêng cho xe đạp: Điều đặc biệt là gì?. Tuy nhiên, hiện nay thường xuyên có nhiều xe máy chạy lên vỉa hè giờ cao điểm và nơi đây cũng có một số đoạn hư hỏng. 

Xe máy vô tư chạy trên vỉa hè

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, vỉa hè ở đây vào ban ngày ít có người đi bộ. Riêng giờ cao điểm buổi chiều, khoảng 17 giờ 30 phút đến 18 giờ 30 phút, hàng trăm xe máy bất chấp việc vi phạm luật giao thông, điều khiển xe đi trên vỉa hè đoạn trước cầu Cá Trê Nhỏ đến nút giao với đường Trần Quý Kiên. 

Khó tin: Xe máy chạy 'rần rần' lên vỉa hè sắp mở làn riêng cho xe đạp - Ảnh 1.

Chiều 24.9, lúc 17 giờ 30 phút, nhiều người điều khiển xe máy lên vỉa hè đại lộ Mai Chí Thọ hướng từ hầm Thủ Thiêm về cầu Cá Trê Nhỏ

Ảnh: Phan Diệp

Khó tin: Xe máy chạy 'rần rần' lên vỉa hè sắp mở làn riêng cho xe đạp - Ảnh 2.

Phần vỉa hè này sẽ làm làn riêng cho xe đạp rộng 2 m

Ảnh: Phan Diệp

Khó tin: Xe máy chạy 'rần rần' lên vỉa hè sắp mở làn riêng cho xe đạp - Ảnh 3.

Một người vặn tay ga điều khiển xe máy leo lên vỉa hè

Ảnh: Phan Diệp

Khó tin: Xe máy chạy 'rần rần' lên vỉa hè sắp mở làn riêng cho xe đạp - Ảnh 4.

Càng gần đến khu vực cầu Cá Trê Nhỏ, nút giao với đường Trần Quý Kiên, càng có nhiều người vô tư vi phạm luật giao thông

Ảnh: Phan Diệp

Khó tin: Xe máy chạy 'rần rần' lên vỉa hè sắp mở làn riêng cho xe đạp - Ảnh 5.

Trong khi nhiều người kiên nhẫn chờ đèn đỏ, di chuyển chậm trên cầu Cá Trê Nhỏ thì có người "thoải mái" chạy trên vỉa hè của cầu

Ảnh: Phan Diệp

Khó tin: Xe máy chạy 'rần rần' lên vỉa hè sắp mở làn riêng cho xe đạp - Ảnh 6.

Dòng xe vi phạm luật giao thông vẫn "bon bon"

Ảnh: Phan Diệp

Khó tin: Xe máy chạy 'rần rần' lên vỉa hè sắp mở làn riêng cho xe đạp - Ảnh 7.

Vỉa hè trên cầu Cá Trê Nhỏ hư hỏng, xuất hiện nhiều ổ gà. Khu vực này sẽ được cải tạo thành làn dành riêng cho xe đạp rộng 1,5 m

Ảnh: Phan Diệp

Mong mỏi có camera giám sát 

Việc làm làn riêng cho xe đạp không chỉ hứa hẹn sẽ khuyến khích người dân sử dụng phương tiện thân thiện môi trường mà còn nâng cao ý thức tập luyện bộ môn đạp xe rèn luyện sức khoẻ. Theo dự án, làn xe ưu tiên này sẽ lắp biển báo, kẻ vạch sơn phân cách; bãi đỗ và trạm xe đạp công cộng sẽ được bố trí ở những vị trí thuận tiện, gần khu dân cư để người dân dễ dàng tiếp cận. Trong bài viết TP.HCM sắp mở làn riêng cho xe đạp: Người đạp xe mỗi ngày nói gì?, có ý kiến mong mỏi đoạn đường này cần lắp thêm camera giám sát để đảm bảo làn riêng cho xe đạp không bị sử dụng sai mục đích.

Khó tin: Xe máy chạy 'rần rần' lên vỉa hè sắp mở làn riêng cho xe đạp - Ảnh 8.

Vỉa hè đại lộ Mai Chí Thọ gần với nút giao Trần Quý Kiên xuất hiện tình trạng bán hàng rong

Ảnh: Phan Diệp

Khó tin: Xe máy chạy 'rần rần' lên vỉa hè sắp mở làn riêng cho xe đạp - Ảnh 9.

Người dân dừng lại mua hàng của người bán trên vỉa hè có thể cản trở việc di chuyển của dòng xe cộ đông đúc giờ tan tầm

Ảnh: Phan Diệp

Khó tin: Xe máy chạy 'rần rần' lên vỉa hè sắp mở làn riêng cho xe đạp - Ảnh 11.

Vỉa hè rộng nên nhiều người "tận dụng"

Ảnh: Phan Diệp

Khó tin: Xe máy chạy 'rần rần' lên vỉa hè sắp mở làn riêng cho xe đạp - Ảnh 12.

Nhiều người lo sợ nếu không có sự quản lý chặt chẽ, làn đường dành cho xe đạp trong tương lai sẽ trở thành đường của xe máy

Ảnh: Phan Diệp

Di chuyển trên vỉa hè đến đoạn giao lộ, người chạy xe máy tìm cách xuống trở lại lòng đường

Ảnh: Phan Diệp


Tình trạng xe máy đi trên vỉa hè đại lộ Mai Chí Thọ không phải diễn ra mới đây, trong hình là ảnh chụp vào tháng 1.2025

Ảnh: Phan Diệp

 

Tin liên quan

TP.HCM sắp mở làn riêng cho xe đạp: Người đạp xe mỗi ngày nói gì?

TP.HCM sắp mở làn riêng cho xe đạp: Người đạp xe mỗi ngày nói gì?

TP.HCM sắp mở làn riêng cho xe đạp, gần 6 km trên đại lộ Mai Chí Thọ. Trước thông tin này, những người đạp xe đi làm hoặc tập luyện với xe đạp mỗi ngày cảm thấy thế nào?

Đại lộ Mai Chí Thọ sắp có làn riêng cho xe đạp: Điều đặc biệt là gì?

Khám phá thêm chủ đề

xe đạp Xe máy làn riêng cho xe đạp vi phạm luật giao thông vỉa hè TP.HCM Đường Mai Chí Thọ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận