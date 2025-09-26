Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Đại lộ Mai Chí Thọ sắp có làn riêng cho xe đạp: Điều đặc biệt là gì?

Phan Diệp - Thanh Mai
26/09/2025 05:30 GMT+7

Đại lộ Mai Chí Thọ sắp có làn riêng cho xe đạp, dài khoảng 6 km, rợp bóng cây xanh, hứa hẹn trở thành điểm đạp xe lý tưởng của người dân TP.HCM.

Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị (Sở Xây dựng TP.HCM) cho biết dự án mở làn riêng cho xe đạp dài gần 6 km trên đại lộ Mai Chí Thọ được thực hiện từ 1.10 đến 31.12.2025 thu hút sự quan tâm của người dân, đặc biệt là người sử dụng xe đạp đi học, đi làm hay tập luyện mỗi ngày.

Theo dự án, đường dành riêng cho xe đạp được cải tạo từ vỉa hè 2 bên đại lộ Mai Chí Thọ, đoạn từ đường Nguyễn Cơ Thạch đến đường D1 và ngược lại. Kính mời quý độc giả cùng xem cận cảnh đoạn đường này có gì?

Cận cảnh đường có làn riêng cho xe đạp ở TP.HCM: Rộng và mát mẻ - Ảnh 1.

Hành lang đại lộ Mai Chí Thọ sẽ được cải tạo chiều rộng thành 2 m thành làn riêng cho xe đạp

Ảnh: Thanh Mai

Cận cảnh đường có làn riêng cho xe đạp ở TP.HCM: Rộng và mát mẻ - Ảnh 2.

Vỉa hè đại lộ Mai Chí Thọ đoạn từ đường Nguyễn Cơ Thạch đến đường D1 rộng rãi và rợp bóng cây xanh, đi qua 3 cầu là Cá Trê Nhỏ, Cá Trê Lớn và Kênh 2

Ảnh: Thanh Mai

Cận cảnh đường có làn riêng cho xe đạp ở TP.HCM: Rộng và mát mẻ - Ảnh 3.

Làn dành riêng cho xe đạp được thiết kế cho xe chạy với vận tốc thiết kế 20km/giờ, trung bình rộng 2 m, riêng đoạn qua như trong hình cầu rộng 1,5 m

Ảnh: Phan Diệp

Cận cảnh đường có làn riêng cho xe đạp ở TP.HCM: Rộng và mát mẻ - Ảnh 4.
Cận cảnh đường có làn riêng cho xe đạp ở TP.HCM: Rộng và mát mẻ - Ảnh 5.

Một số nơi trên vỉa hè hiện có các trạm xe buýt, xe khách cố định và bốt điện, chiếm gần nửa diện tích vỉa hè

Ảnh: Thanh Mai

Cận cảnh đường có làn riêng cho xe đạp ở TP.HCM: Rộng và mát mẻ - Ảnh 6.

Đoạn đường có làn riêng cho xe đạp đi qua nhiều khu dân cư tập trung đông người như New City, Sala, The Sun Avenue...

Ảnh: Phan Diệp

Cận cảnh đường có làn riêng cho xe đạp ở TP.HCM: Rộng và mát mẻ - Ảnh 7.

Trên vỉa hè cũng đang xuất hiện tình trạng lấn chiếm, đậu xe không đúng quy định

Ảnh: Phan Diệp

Cận cảnh đường có làn riêng cho xe đạp ở TP.HCM: Rộng và mát mẻ - Ảnh 8.

Vào giờ cao điểm buổi chiều, nhiều người chạy xe máy lên vỉa hè đại lộ Mai Chí Thọ, phần sẽ làm làn riêng cho xe đạp. Nhiều người mong mỏi cần lắp thêm camera giám sát để phát hiện các tình huống sử dụng làn đường sai mục đích

Ảnh: Phan Diệp

Cận cảnh đường có làn riêng cho xe đạp ở TP.HCM: Rộng và mát mẻ - Ảnh 9.
Cận cảnh đường có làn riêng cho xe đạp ở TP.HCM: Rộng và mát mẻ - Ảnh 10.

Kế hoạch, đến năm 2026 sẽ có thêm 2 đoạn đường có làn riêng cho xe đạp. Đoạn 1 từ Nguyễn Cơ Thạch đến Công viên bờ sông Sài Gòn và ngược lại. Đoạn 2 từ nút giao đường D1 và Mai Chí Thọ đến đường Võ Nguyên Giáp, kết nối nhà ga metro An Phú và ngược lại.

Ảnh: Thanh Mai

Cận cảnh đường có làn riêng cho xe đạp ở TP.HCM: Rộng và mát mẻ - Ảnh 11.

Trong hình là vỉa hè đường Nguyễn Cơ Thạch, đoạn từ nút giao với Mai Chí Thọ đến Công viên bờ sông Sài Gòn. Vỉa hè rộng và có nhiều cây xanh, hứa hẹn sẽ là điểm trải nghiệm đạp xe lý tưởng cho người dân TP.HCM

Ảnh: Phan Diệp


Tin liên quan

TP.HCM sắp mở làn riêng cho xe đạp: Người đạp xe mỗi ngày nói gì?

TP.HCM sắp mở làn riêng cho xe đạp: Người đạp xe mỗi ngày nói gì?

TP.HCM sắp mở làn riêng cho xe đạp, gần 6 km trên đại lộ Mai Chí Thọ. Trước thông tin này, những người đạp xe đi làm hoặc tập luyện với xe đạp mỗi ngày cảm thấy thế nào?

Người đàn ông miền Tây giữ xe đạp cổ 105 tuổi bằng đồng như báu vật

Được, mất sau 5 năm bỏ xe máy đi làm bằng xe đạp ở TP.HCM

Khám phá thêm chủ đề

xe đạp làn riêng cho xe đạp chạy xe máy lên vỉa hè Đại lộ Mai Chí Thọ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận