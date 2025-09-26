Đại lộ Mai Chí Thọ sắp có làn riêng cho xe đạp: Điều đặc biệt là gì?

Đại lộ Mai Chí Thọ sắp có làn riêng cho xe đạp, dài khoảng 6 km, rợp bóng cây xanh, hứa hẹn trở thành điểm đạp xe lý tưởng của người dân TP.HCM.
Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị (Sở Xây dựng TP.HCM) cho biết dự án mở làn riêng cho xe đạp dài gần 6 km trên đại lộ Mai Chí Thọ được thực hiện từ 1.10 đến 31.12.2025 thu hút sự quan tâm của người dân, đặc biệt là người sử dụng xe đạp đi học, đi làm hay tập luyện mỗi ngày.
Theo dự án, đường dành riêng cho xe đạp được cải tạo từ vỉa hè 2 bên đại lộ Mai Chí Thọ, đoạn từ đường Nguyễn Cơ Thạch đến đường D1 và ngược lại. Kính mời quý độc giả cùng xem cận cảnh đoạn đường này có gì?
Một số nơi trên vỉa hè hiện có các trạm xe buýt, xe khách cố định và bốt điện, chiếm gần nửa diện tích vỉa hè
Ảnh: Thanh Mai
Kế hoạch, đến năm 2026 sẽ có thêm 2 đoạn đường có làn riêng cho xe đạp. Đoạn 1 từ Nguyễn Cơ Thạch đến Công viên bờ sông Sài Gòn và ngược lại. Đoạn 2 từ nút giao đường D1 và Mai Chí Thọ đến đường Võ Nguyên Giáp, kết nối nhà ga metro An Phú và ngược lại.
