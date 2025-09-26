Đại lộ Mai Chí Thọ sắp có làn riêng cho xe đạp: Điều đặc biệt là gì?

Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị (Sở Xây dựng TP.HCM) cho biết dự án mở làn riêng cho xe đạp dài gần 6 km trên đại lộ Mai Chí Thọ được thực hiện từ 1.10 đến 31.12.2025 thu hút sự quan tâm của người dân, đặc biệt là người sử dụng xe đạp đi học, đi làm hay tập luyện mỗi ngày.

Theo dự án, đường dành riêng cho xe đạp được cải tạo từ vỉa hè 2 bên đại lộ Mai Chí Thọ, đoạn từ đường Nguyễn Cơ Thạch đến đường D1 và ngược lại. Kính mời quý độc giả cùng xem cận cảnh đoạn đường này có gì?



Hành lang đại lộ Mai Chí Thọ sẽ được cải tạo chiều rộng thành 2 m thành làn riêng cho xe đạp

Ảnh: Thanh Mai

Vỉa hè đại lộ Mai Chí Thọ đoạn từ đường Nguyễn Cơ Thạch đến đường D1 rộng rãi và rợp bóng cây xanh, đi qua 3 cầu là Cá Trê Nhỏ, Cá Trê Lớn và Kênh 2 Ảnh: Thanh Mai

Làn dành riêng cho xe đạp được thiết kế cho xe chạy với vận tốc thiết kế 20km/giờ, trung bình rộng 2 m, riêng đoạn qua như trong hình cầu rộng 1,5 m Ảnh: Phan Diệp

Một số nơi trên vỉa hè hiện có các trạm xe buýt, xe khách cố định và bốt điện, chiếm gần nửa diện tích vỉa hè Ảnh: Thanh Mai

Đoạn đường có làn riêng cho xe đạp đi qua nhiều khu dân cư tập trung đông người như New City, Sala, The Sun Avenue... Ảnh: Phan Diệp

Trên vỉa hè cũng đang xuất hiện tình trạng lấn chiếm, đậu xe không đúng quy định Ảnh: Phan Diệp

Vào giờ cao điểm buổi chiều, nhiều người chạy xe máy lên vỉa hè đại lộ Mai Chí Thọ, phần sẽ làm làn riêng cho xe đạp. Nhiều người mong mỏi cần lắp thêm camera giám sát để phát hiện các tình huống sử dụng làn đường sai mục đích Ảnh: Phan Diệp

Kế hoạch, đến năm 2026 sẽ có thêm 2 đoạn đường có làn riêng cho xe đạp. Đoạn 1 từ Nguyễn Cơ Thạch đến Công viên bờ sông Sài Gòn và ngược lại. Đoạn 2 từ nút giao đường D1 và Mai Chí Thọ đến đường Võ Nguyên Giáp, kết nối nhà ga metro An Phú và ngược lại. Ảnh: Thanh Mai

Trong hình là vỉa hè đường Nguyễn Cơ Thạch, đoạn từ nút giao với Mai Chí Thọ đến Công viên bờ sông Sài Gòn. Vỉa hè rộng và có nhiều cây xanh, hứa hẹn sẽ là điểm trải nghiệm đạp xe lý tưởng cho người dân TP.HCM Ảnh: Phan Diệp



