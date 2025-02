Người đàn ông miền Tây giữ xe đạp cổ 105 tuổi bằng đồng như báu vật

Người đàn ông đó chính là Đinh Văn Sơn, sinh năm 1960, ngụ tại tại huyện Cần Đước.



1,5 tỉ không bán

Dù đã 105 năm tuổi, nhưng chiếc xe đạp vẫn còn chạy tốt. Có khi ông chạy từ Long An xuống Đồng Nai, gần 100km, hoặc nhiều nhất là đi với chiều dài trung bình từ nhà mình lên đến thành phố Tân An (Long An), hoặc Cần Đước – TP.HCM.

Cơ duyên có được chiếc xe này, ông cho biết: "chiếc xe đã trải qua nhiều vòng đời, của các gia đình họ "Đinh", trước khi đến với ông – Đinh Văn Sơn, như một cơ duyên".

Nhà sáng chế Đinh Văn Sơn bên chiếc xe đạp 105 tuổi và dàn xe mobylette gần 100 năm tuổi ẢNH: MINH LUÂN

Cân nặng của xe là 24 kg, ông Sơn thường chạy với vận tốc trung bình khoảng 15km/giờ. Tất cả còn nguyên vẹn, và theo xe.

Ông cho biết, chiếc xe này tất cả bằng đồng thau, ngoại trừ bánh xe và yên xe. "Ngày trước bánh xe đặt ruột, sau bị hư hỏng nên thay bằng bánh có vỏ-ruột cho dễ sử dụng. Còn yên xe bằng nhựa, vẫn đi theo xe tới giờ, vẫn bền bỉ, chưa thay đổi", ông Sơn nói.

Ông Sơn chỉnh lại dàn đèn xe ẢNH: MINH LUÂN

Riêng phần niềng xe đạp cách đây mấy năm bị hư hỏng, không sử dụng được, nên ông đã tự tay mình "sáng chế", hoàn thiện.

"Bộ niềng xe là tôi tự làm bằng tay. Vì khi đi ra mấy tiệm làm xe tạp, hoặc những nơi làm niềng xe, chỉ tính đặt riêng cái khuôn là đã mất 75 triệu đồng. Thấy tốn kém quá nên tôi tự làm vậy", ông Sơn kể lại.

Sên xe cũng bằng đồng đau, sử dụng tốt, và nếu hư có thể sửa được, nhưng hiện tại ông cất giữ, bảo quản theo xe. Sên đang dùng là sên xe đạp bình thường.

Chiếc còi xe có âm thanh giống như tiếng vịt trời kêu ẢNH: MINH LUÂN

Ông kể, có lần con ông đi đám cưới, mang dây sên bằng đồng này vào cổ cho vui, người ta nhìn quá trời.

Ngoài ra, trên xe còn có logo bằng đồng hình con vịt trời, có khắc chữ Đinh Lam, còi xe kêu tiếng vịt trời, một ống bơm bằng đồng…

"Trước đây, tôi không dám mang xe đạp ra ngoài, vì sợ người ta dòm ngó. Nhưng gần đây, tôi thấy nếu mình giữ riêng cho mình thì ích kỷ qua. Thỉnh thoảng tôi lấy đạp đi chơi cùng anh em thân tình ở Long An. Đạp xe này, trên đường người ta dòm ngó quá chừng. Có chị chủ tiệm vàng hỏi mua, để trưng bày ở tiệm mà tôi không bán", ông Sơn nói.

Ống bơm bằng đồng thau, theo xe từ trước đến giờ. Hiện chỉ có giá trị trưng bài, không sử dụng được ẢNH: MINH LUÂN

Cũng theo lời ông Sơn, vào năm 2024, có người trả ông 1,5 tỷ đồng để mua chiếc xe đạp "lạ" này, nhưng ông cũng không bán. Ông cho biết: "Nếu mình vì tiền thì đã bán rồi. Mình nghĩ chiếc xe như một cái cơ duyên, vì trên xe có khắc chữ Đinh Lam - nó đặc biệt là ở chỗ đó, như chiếc xe này được truyền đời cho những người mang họ Đinh vậy. Mặt khác, trong cuộc trò chuyện mình có hỏi người mua có lưu giữ đồ đạc gì của ông bà xưa để lại trong nhà không? Thì được biết là không có. Nếu người đó có lưu giữ đồ ông bà ngày xưa, thì có thể mình sẽ suy nghĩ lại. Còn ở đây, họ muốn mua món đồ vì thấy lạ, chớ không phải bằng tình yêu với những món đồ xưa".

Ông Sơn hiện tại cũng có vài chiếc xe đạp máy cổ mobylette, có tuổi đời từ 70-100 năm, còn nguyên sơn zin, vẫn chạy tốt.

Nhà sáng chế vì môi trường…

Ít ai ngờ, ông Đinh Văn Sơn lại là một gương mặt quen thuộc với nhà nông. Ông được mệnh danh là "kỷ sư chân đất" với nhiều sáng chế thiết bị nông nghiệp giúp bà con nông dân trong quá trình canh tác.

Tính đến nay, ông Sơn đã chế tạo ra hơn 10 loại máy, như: Máy hút rầy, máy liên kết làm cám cho tôm (không tan trong nước, không mất mồi, không hư nước), máy làm cám viên (tiêu thụ những đầu tôm ruột cá, rau củ quả hư, làm thành cám)…

Chiếc xe đạp nổi bật bên cạnh dàn xe 67 cổ ẢNH: MINH LUÂN

Các sáng chế của ông Sơn luôn đề cao mục đích bảo vệ môi trường. Đơn cử như chiếc máy tự vận hành hút rầy và côn trùng có hại trên đồng ruộng. Máy có nhiều ống được ghép lại với nhau như răng lược, khi di chuyển trên đồng, vừa đi vừa kéo theo dàn hút, đưa vào vị trí rầy nằm ở gốc lúa. Khi thao tác trên đồng, máy chuyển động sẽ khiến cây lúa rung nhẹ, rầy rơi ra, máy sẽ hút vào, không phải phun xịt. Hiện tại, máy có thể hút được khoảng 85% rầy trên đồng ruộng, 15% rầy còn lại sẽ tự rơi xuống nước và chết, thậm chí cả cào cào, châu chấu phá lúa cũng bị hút vào.

Yên xe bằng da, theo xe từ trước đến nay ẢNH: MINH LUÂN

Điều đáng nói là "Nhà sáng chế Đinh Văn Sơn" chỉ mới học hết lớp 8. Nhưng các sản phẩm của anh đã bán cho các nước Lào, Thái, Campuchia và cả Trung Quốc.

Dây xên xe bằng đồng, còn sử dụng tốt, nhưng ông Sơn bảo quản không dùng; chỉ dùng sên xe đạp bình thường để di chuyển ẢNH: MINH LUÂN

"Phụ kiện theo xe này giống như "ám khí", theo xe từ trước đến nay", ông Sơn cho biết ẢNH: MINH LUÂN

Thỉnh thoảng, ông Sơn đạp xe lên Sài Gòn uống cà phê cùng bạn bè ẢNH: MINH LUÂN

Ông Đinh Văn Sơn đạt được nhiều giải thưởng "sáng chế" từ cấp tỉnh đến quốc gia ẢNH: MINH LUÂN

Năm 2013, anh đạt giải khuyến khích Hội thi sáng tạo nhà nông cấp toàn quốc, Giải nhì Hội thi sáng tạo nhà nông tỉnh Long An trong hai năm liền 2012 – 2014. Giải Sao thần nông do VTV1 tôn vinh năm 2014, năm 2015 anh tham gia các chương trình: nông dân sáng tạo do VTV2 thực hiện, nhà sáng chế không chuyên do Bộ KH và CN tổ chức đối thoại với thủ tướng. Các giải thưởng anh đạt được trong năm 2015 là Giải nhì Hội thi sáng tạo nhà nông cấp toàn quốc và Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Long An. Đặc biệt anh còn là đại biểu tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc năm 2015. Giải khuyến khích: Nhân tài Đất Việt 2016…