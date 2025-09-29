Clip người phụ nữ rải bột lạ trên đường gây hoang mang: CSGT TP.HCM xác minh

Từ hôm qua đến nay, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh 2 người chở nhau trên xe máy, chạy tà tà chạy trên đường. Người phụ nữ ngồi sau liên tục rải bột lạ xuống đường. Hành vi này đã bị người đi phía sau phát hiện, quay clip và đăng lên mạng xã hội.

Theo hình ảnh trong đoạn clip, người phụ nữ mặc áo khoác cam xé túi chứa loại bột lạ rồi dốc ngược để bột rơi xuống dọc đường. Khi bột trong túi rơi ra hết, người phụ nữ quăng luôn vỏ xuống mặt đường và tiếp tục xé túi khác. Hành động này lặp đi lặp lại liên tục.

Hành động rải bột lạ của người phụ nữ khiến nhiều người hoang mang ẢNH CẮT TỪ CLIP

Tài khoản Mạnh Quân - người đăng tải clip viết: "Hiện tượng này là sao vậy mọi người em hoang mang quá. Em đi từ Vạn Phúc City về đến Tam Hà (Thủ Đức cũ) chắc bả rải gần 30 bịch cà phê".

Người đăng cho biết thêm, khi tắt video có chạy lên hỏi xem người này làm gì, sẽ báo công an thì bị hất nguyên hũ mắm tôm vào xe.

Đoạn clip lập tức được nhiều người chia sẻ lại, đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều người hoang mang không biết đây là bột gì, tại sao không bỏ rác mà lại rải dọc đường.

Một số người thậm chí thắc mắc đây có phải là hành vi rải tro cốt, có người còn đoán rằng đây có thể là trộn tro với bột đậu để làm một số thủ tục liên quan tâm linh.

Người phụ nữ ngồi sau liên tục xé túi bột rải xuống đường ẢNH CẮT TỪ CLIP

Tài khoản Nguyễn Thanh viết: "Có hình ảnh rồi, mong cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, vì được chia ra thành nhiều túi nhỏ". Ý kiến này nhận được sự đồng tình của nhiều người dùng mạng xã hội.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, sáng 29.9, Đội CSGT Rạch Chiếc, thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) đã xác định tuyến đường xảy ra sự việc người ngồi sau xe máy rải bột lạ là đường Hiệp Bình, thuộc địa bàn phường Hiệp Bình. Do đó, CSGT Rạch Chiếc đang phối hợp Công an phường Hiệp Bình mời người liên quan đến để xác minh, làm rõ.