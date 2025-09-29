Clip người phụ nữ rải bột lạ trên đường ở TP.HCM: 'Chỉ là bột cà phê'

Tối 29.9, liên quan đến đoạn clip người phụ nữ rải bột lạ trên đường phố TP.HCM khiến nhiều người hoang mang, CSGT Rạch Chiếc và Công an phường Hiệp Bình đã làm việc với những người liên quan.

Theo đó, từ thông tin biển số xe, hình ảnh do camera ghi lại, lực lượng chức năng xác định được địa chỉ nhà của 2 người trong đoạn clip là ở phường Tam Bình, TP.HCM.

Thông tin mới nhất vụ rải bột lạ trên đường gây hoang mang

Hành động rải bột lạ trên đường của người phụ nữ bị người đi đường quay lại ẢNH CẮT TỪ CLIP

Trưa cùng ngày, CSGT Rạch Chiếc và Công an phường Hiệp Bình đã đến nhà làm việc. Lúc này, chỉ có bà N.T.N (89 tuổi) ở nhà. Cụ bà cho biết, con gái bà - T.T.N.S là chủ xe máy xuất hiện trong đoạn clip được chia sẻ. Qua hình ảnh đoạn clip được quay tại đường Hiệp Bình, bà N. xác nhận, con gái bà có chở theo cháu ruột tên N.H.Y (49 tuổi).

Bột lạ thực ra chỉ là bột cà phê!

Nguồn tin của Thanh Niên cho biết, làm việc với Công an phường Hiệp Bình và CSGT Rạch Chiếc tối 29.9, bà T.T.N.S thừa nhận chính mình là người lái xe máy chở theo cháu gái N.H.Y có hành vi rải bột trên đường như trên mạng xã hội chia sẻ.

Người nhà cho biết người cháu ngồi sau có biểu hiện bệnh tâm thần ẢNH CẮT TỪ CLIP

Theo bà S., cháu gái bà là Y. đang được gửi tại nhà trọ Hy Vọng (ở Đồng Nai) để có người chăm sóc. Sáng 28.9, cháu gái bà đi nhờ xe về đến chợ Bình Triệu. Sau đó, bà S. đi xe máy đến đón và chở Y. ngồi phía sau đi từ chợ Bình Triệu về Bệnh viện Thủ Đức để khám bệnh.

Đến ngã ba quốc lộ 13 và Hiệp Bình thì bà S. rẽ vào đường Hiệp Bình. Khi chạy được một đoạn, bà S. nghe có người đi đường nói "Bị khùng hả?" nên bà hỏi cháu gái có chuyện gì. Lúc này, cháu gái nói vừa xé bịch cà phê nên bà S. đã la cháu gái. Cháu gái trả lời với bà đây là cà phê được "người ta cho". Sau đó, bà S. chở cháu đến Bệnh viện Thủ Đức khám và được kê đơn thuốc chẩn đoán cháu gái bị bệnh tâm thần phân liệt.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, từ hôm qua đến nay, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh 2 người chở nhau trên xe máy, tà tà chạy trên đường. Người phụ nữ ngồi sau liên tục rải bột lạ xuống đường. Hành vi này đã bị người đi phía sau phát hiện, quay clip và đăng lên mạng xã hội.

CSGT và Công an phường Hiệp Bình làm việc với bà Y. vào tối 29.9. Trước đó, cơ quan chức năng cũng đã làm việc với bà S. (người chở bà Y.) ẢNH: DIỆU MI

Theo hình ảnh trong đoạn clip, người phụ nữ mặc áo khoác cam xé túi chứa loại bột lạ rồi dốc ngược để bột rơi xuống dọc đường. Khi bột trong túi rơi ra hết, người phụ nữ quăng luôn vỏ xuống mặt đường và tiếp tục xé túi khác. Hành động này lặp đi lặp lại liên tục.

Đoạn clip lập tức được nhiều người chia sẻ lại, đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều người hoang mang không biết đây là bột gì, tại sao không bỏ rác mà lại rải dọc đường.

Một số người thậm chí thắc mắc đây có phải là hành vi rải tro cốt, có người còn đoán rằng đây có thể là trộn tro với bột đậu để làm một số thủ tục liên quan tâm linh và đề nghị cơ quan chức năng làm rõ.



